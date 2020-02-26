【財政預算案2020】派錢最緊要快 振不了消費起碼略安人心 (訂戶專享) 博客 18:14 2020/02/26 分享： 財爺陳茂波在千呼萬喚下昨宣布全民派錢，18歲或以上香港永久性居民每人可獲1萬元。根據國際經驗，派錢提振不了多少消費和經濟。但派錢始終可減輕困境中市民的經濟壓力，惟要有效，派錢最緊要快。 ... 欄名 : 香港經濟台 相關文章 【預算案】派錢＋派糖，一萬蚊以外仲有D乜？一文睇晒懶人包 2020/02/26 【預算案】派錢＋派糖，一萬蚊以外仲有D乜？一文睇晒懶人包 【預算案】政府消息：本港失業率或升至5% 2020/02/26 【預算案】政府消息：本港失業率或升至5% 【財政預算案2020】派錢10000元 陳茂波：目標暑假期間陸續發放 2020/02/26 【財政預算案2020】派錢10000元 陳茂波：目標暑假期間陸續發放 【財政預算案2020】點攞1萬元 一文睇晒申請要求、派發日期 2020/02/26 【財政預算案2020】點攞1萬元 一文睇晒申請要求、派發日期 最新專欄文章 更多 【武漢肺炎】 - 武漢肺炎挫經濟 失業率恐至少升至4.4% 2020/02/04 武漢肺炎挫經濟 失業率恐至少升至4.4% 香港經濟 - 財政寬免「縮水」迎衰退？ 財爺打什麼算盤 2020/01/22 財政寬免「縮水」迎衰退？ 財爺打什麼算盤 香港經濟台 - 旅遊零售寒冬 窮則變變則有望通 2020/01/09 旅遊零售寒冬 窮則變變則有望通 香港經濟 - 香港陷滯脹 誰首當其衝？ 2019/12/03 香港陷滯脹 誰首當其衝？ 經濟 陳茂波 零售 失業率 GDP 澳門 澳洲 美國 香港 武漢肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入