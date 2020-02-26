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【財政預算案2020】派錢最緊要快 振不了消費起碼略安人心 (訂戶專享)

博客 18:14 2020/02/26

分享：

財爺陳茂波在千呼萬喚下昨宣布全民派錢，18歲或以上香港永久性居民每人可獲1萬元。根據國際經驗，派錢提振不了多少消費和經濟。但派錢始終可減輕困境中市民的經濟壓力，惟要有效，派錢最緊要快。

...

欄名 : 香港經濟台

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