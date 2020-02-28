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【財政預算案2020】派錢最緊要快 振不了消費起碼略安人心

博客 15:26 2020/02/28

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財爺陳茂波在千呼萬喚下昨宣布全民派錢，18歲或以上香港永久性居民每人可獲1萬元。根據國際經驗，派錢提振不了多少消費和經濟。但派錢始終可減輕困境中市民的經濟壓力，惟要有效，派錢最緊要快。

澳門派錢爽手        財爺壓力沉重

財爺是不派不派還須派錢，雖然上個月仍猶猶疑疑，表示若派錢會令財赤急升，但形勢比人強，新冠肺炎(武漢肺炎)來勢凶猛，令本港旅遊與零售由寒冬變冰封，勢將已上升了0.6個百分點的失業率，急往上推；此外，港府民望低處未算低，而同遭新冠肺炎打擊的澳門又再派錢，贏得港人羨慕，不但泛民，連建制派亦一面倒施壓要求派錢，財爺是不得不為。

財爺期望派錢可鼓勵及帶動本地消費，同時紓緩市民的經濟壓力。後者可望可即，前者卻難樂觀。

按全民派錢涉資710億元，以2019年香港GDP為28,700萬億元，即達GDP比重約2.5%。若每位市民將所獲1萬元都盡快消費掉，GDP可獲提振約2.5%。惟事實恐大不同。

美澳都曾派錢        消費未受刺激

原因是市民對這筆意外之財，可能是儲起多於用掉，尤其在經濟前景不明、收入以至飯碗可能不保下。學術一點，即經濟學說的消費看恆常收入（permanent income），而非當下收入。

理論如此，現實呢？經濟學者Sinclair Davidson Ashton de Silva曾研究美國和澳洲政府派錢的經驗，包括在金融海嘯期間，發覺消費並未受到派錢所刺激，民眾收到的金錢都放到儲蓄去了。*

時間不等政府        早收到早心安

當然，刺激不了消費與經濟，不代表沒有用，市民尤其基層口袋或戶口裡多了1萬元，就是多了1萬元的心安，萬一被減薪甚或裁員亦總算多了一丁點應急錢。

財爺表示目標在暑假期間陸續發放款項，惟時間不等人，經濟受困的市民亦難望梅止渴，港府須設法在兩、三個月內將錢派到市民手裡，例如關愛基金2018年曾負責向「三無」市民派發每人4000元，已有經驗與包括戶口的資料，政府獲立法會通過後，可先行派發，讓市民在疫境逆境中盡快得到支援。

 

Sinclair Davidson and Ashton de Silv, 2013, "Stimulating Savings: An Analysis of Cash Handouts in Australia and the United States", Agenda - A Journal of Policy Analysis and Reform

本報記者：雷建威

欄名 : 香港經濟台

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