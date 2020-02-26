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【iBond優惠】兩經紀行摩拳擦掌 部署搶攻iBond百億商機

退休及生活保障 21:10 2020/02/26

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輝立及致富證券皆指，不少客戶擬以派錢一萬元來抽iBond。

再有券商打算以快打慢，現正摩拳擦掌，積極部署搶攻通脹掛鈎債券（iBond）、以及銀債，合共總值130億元的商機。

輝立証券產品拓展部經理杜麗儀透露，不少客戶對俗稱「長者iBond」的銀債、以及iBond有興趣；該行亦擬效法其它新股IPO等，為這兩類保本產品提供免息免按金等着數優惠。

杜麗儀又說，本港經濟正陷技術性衰退，令通脹急速回落，故料通脹掛鈎債券今年的包底回報，唯恐暫難重上3厘高位；但即使保證回報僅約兩厘左右，相信這類安全系數甚高的定息工具仍會受捧，且定能獲超額認購。

另一券商亦率先表態，有興趣參與通脹掛鈎債券（iBond）作分銷行，致富證券業務主管郭家安表示，受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響，料具有保證回報的定息產品，甚受避險族歡迎，因此無論是iBond或銀債，該行擬作分銷商。

郭家安又說，該行有意對上述兩類低風險工具提供多重優惠，如豁免俗稱「長者iBond」的銀債及iBond多項收費，至少「七免」，且暫計劃為申請3到4手（以每手涉資1萬元計，上限4萬元）或以下者，給予免息免按金等着數，容許客戶中籤後，獲分配結果才悉數繳款等。

郭家安預期，發行額總值130億元的iBond及「長者iBond」可獲足額認購，且建議市民獲派1萬元後全數用作抽保本債券用，博財息兼收。

郭家安補充，由於專供65歲銀髪族抽的銀債乏二手市場，不似通脹掛鈎債券（iBond）在港交所（00388）掛牌，方便隨時可變現，若銀債的年回報有3厘，較3年前曾推的iBond、保證的包底息僅一厘為高，兩者可能呈現不對稱的息率也算合理。

星展香港財資市場部(大中華)董事總經理王良享認為，通脹率現時已急回，兼且全球低息環境暫難改，料通脹掛鈎債券的年回報僅約兩厘；至於專攻「老友記」入票的銀債，變相作為長者福利，或續加息至3厘(相比市面一年定存，最高息是招商永隆的2.4厘為高)，令耆英藉定息的穩賺產品,可積穀賺息安享晚年。

政府指，美國去年3次減息，歐洲和日本的利率偏低，估計環球低息環境會持續一段長時間。因應過往發行通脹掛鈎債券頗受市民歡迎，計劃在今年內再次發行通脹掛鈎債券，推動零售債券市場的進一步發展。

此外，今年亦會繼續發行銀色債券，並鼓勵金融業界繼續開發銀色市場。

政府又表示，視乎市況，兩項債券的總發行額將不少於130億元。金管局稍後會公布發行細節。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

iBond 債券 通脹 IPO 武漢肺炎 退休組合

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