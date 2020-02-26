▲ 【財政預算案2020】點攞1萬元 一文睇晒申請要求、派發日期 - 香港經濟日報【財政預算案2020】點攞1萬元 一文睇晒申請要求、派發日期

最新一份《財政預算案》今日（26日）出爐，財政司司長陳茂波宣布向18歲或以上香港永久居民派發1萬元，相信市民都好關心如何申請及何時派發款項。本網綜合出有關派錢措施8大重點：

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1. 申請方法？

有消息指，政府目前考慮兩種登記形式，分別提供實體表格在各區民政署、郵局及銀行等派發；亦將與銀行合作，市民可透過網上銀行登記。

2. 如何派錢？

今次現金發放方式將參考以往做法，即透過銀行過數形式進行。如沒有銀行戶口，則會以支票方式發放相關款項。

3. 申請條件？

必須為香港永久性居民，並須於2021年3月31日或以前年滿18歲。據悉目前17歲的市民，須待年滿18歲時方可申請。

4. 何時接受申請？

據了解，今次做法與2011年派發6,000元時相近，預期措施籌備時間約需6個月，最快於今年8月開始接受申請。

5. 申請甚麼時候截止？

預計登記截止日期為2021年12月31日截止。

6. 最快何時可領取款項？

款項發放時間未定，惟陳茂波於下午記者會回應指，目標於今年暑假期間陸續發放款項。

7. 綜援人士能否申請？

據悉今次全民派錢只須符合「年滿18歲之香港永久性居民」此條件，故綜援人士亦可獲派1萬元。

8. 若已移民外國，能否領取1萬元？

據消息人士指，只要提供本地銀行戶口就可以登記，故已移民人士倘符合資格亦可領取1萬元。

責任編輯：曹佩鈞