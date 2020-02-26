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【iBond優惠】券商率先表態 擬為iBond提供免息免按金優惠

退休及生活保障 18:38 2020/02/26

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雖然市場暫未悉總額130億元iBond何時正式推，但專攻散戶的券商指低風險族已甚感興趣。

券商率先表態，有興趣參與通脹掛鈎債券（iBond）作分銷行，致富證券業務主管郭家安表示，受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響，累及股市極波動，令具有保證回報的定息產品，料將甚受避險族歡迎，因此無論是iBond或銀債，該行擬擔任作分銷商。

郭家安又說，該行有意為上述兩類低風險的投資工具提供優惠，豁免俗稱「長者iBond」的銀債、以及iBond多項收費，初步估計至少有「七免」；再者，暫計劃為申請3到4手（每手涉資1萬元、即以上限4萬元計）或以下者，給予免息免按金等着數，待認購的客戶中籤後，獲分配結果才悉數繳款等。

郭家安預期，發行額總值130億元的iBond及「長者iBond」可獲足額認購，且建議市民將獲派1萬元全數用作抽保本的債券，博財息兼收。

郭家安補充，由於專供65歲銀髪族的銀債乏二手市場，不似通脹掛鈎債券（iBond）在港交所（00388）掛牌，方便隨時變現，故銀債的按年回報若保持3厘，較兩年前發行的iBond、或僅約兩厘為高也算合理，兩者可能呈現不對稱息率，但在亂市下不減其吸引力。

星展香港財資市場部(大中華)董事總經理王良享認為，以通脹率現已急回，兼且全球低息環境暫難改，料通脹掛鈎債券的年回報約兩厘，但專攻「老友記」的銀債，變相作為長者福利，或可加至3厘，令耆英藉定息的穩賺產品，大可當積穀賺息冀安享晚年。

財政司司長陳茂波指，美國去年減息3次，歐洲和日本的利率亦偏低，估計環球低息環境會持續一段長時間。有見過往發行通脹掛鈎債券頗受市民歡迎，政府計劃在今年內重推通脹掛鈎債券，以便推動零售債券市場的進一步發展。

此外，今年亦會繼續發行銀色債券，並鼓勵金融業界繼續開發銀色市場。

政府又表示，視乎市況，兩項債券的總發行額將不少於130億元，金管局稍後會公布發行細節。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

 

財政司 通脹 銀色債券 iBond 武漢肺炎 退休組合

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