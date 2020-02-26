【財政預算案2020】政府重推iBond 與銀債、定存邊種有優勢？

▲ 政府重推iBond 與銀債、定存邊種有優勢？

財政司司長陳茂波宣布新一份財政預算案，當中計劃再次發行通脹掛鈎債券（iBond）及繼續發行銀色債券，兩項債券的總發行額將不少於130億元。iBond、銀色債券與定期存款都是收息產品，3者比較下何者更吸引呢？

iBond

iBond於2011年開始由政府發行，直至到2016年停止，最後一批iBond已在去年6月贖回，最後一期宣告的年利率是2.43%。過往發行的iBond年期一般為3年，入場門檻1萬港元，票息以過去6個月本地平均通脹率計算，但政府「包底」保證年利率1厘。iBond可以在二手市場買賣。過往推出時認購反應亦頗為熱烈。

據財政預算案的公布，預測2020年本港通脹率為1.7%。今批iBond的發行細節有待政府進一步公布，若以抗通脹為目標，iBond會是一個選項。

銀色債券

銀色債券只限65歲或以上人可申請，又被稱為「長者iBond」。政府自2016年起一直持續每年發行，銀債發行年期為3年，入場門檻1萬港元，票息以過去6個月本地平均通脹率計算，與iBond一樣，政府同樣會「包底」，去年則提高「包底」保證年利率由2厘至3厘，大大增加銀債吸引力。銀色債券不設二手市場買賣。

根據政府數字最新公布，最近一期銀色債券的浮息為3.23厘。

定期存款

定期存款是不少市民視為穩陣收息之選。若以1年期港元定期存款比較，現時市面上最高息率的為大眾財務2.375厘，但入場門檻較高，要求50萬元，惟大眾財務僅為銀行業條例註冊之接受存款公司，不受存款保障計劃保護。第二高息有富邦銀行的2.3厘，入場門檻更高，為100萬元。

【定期存款】港銀頻減存息 一表看清最高息港元定存

但隨着全球經濟衰退風險升溫，市場預期美國聯儲局今年會減息以刺激經濟，相信高息定存的日子不再。假如iBond的發行細節與過往一樣，iBond可以全民認購，加上政府「包底」、門檻低等優點，相信對穩建投資者仍有一定吸引力。

責任編輯︰陳啟昌