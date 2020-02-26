  • 20°C
香港時間 : 2020227日 (四) 07:34
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【財政預算案2020】政府重推iBond 與銀債、定存邊種有優勢？

收息攻略 18:44 2020/02/26

分享：

政府重推iBond 與銀債、定存邊種有優勢？

財政司司長陳茂波宣布新一份財政預算案，當中計劃再次發行通脹掛鈎債券（iBond）及繼續發行銀色債券，兩項債券的總發行額將不少於130億元。iBond、銀色債券與定期存款都是收息產品，3者比較下何者更吸引呢？

iBond

iBond於2011年開始由政府發行，直至到2016年停止，最後一批iBond已在去年6月贖回，最後一期宣告的年利率是2.43%。過往發行的iBond年期一般為3年，入場門檻1萬港元，票息以過去6個月本地平均通脹率計算，但政府「包底」保證年利率1厘。iBond可以在二手市場買賣。過往推出時認購反應亦頗為熱烈。

據財政預算案的公布，預測2020年本港通脹率為1.7%。今批iBond的發行細節有待政府進一步公布，若以抗通脹為目標，iBond會是一個選項。

銀色債券

銀色債券只限65歲或以上人可申請，又被稱為「長者iBond」。政府自2016年起一直持續每年發行，銀債發行年期為3年，入場門檻1萬港元，票息以過去6個月本地平均通脹率計算，與iBond一樣，政府同樣會「包底」，去年則提高「包底」保證年利率由2厘至3厘，大大增加銀債吸引力。銀色債券不設二手市場買賣。

根據政府數字最新公布，最近一期銀色債券的浮息為3.23厘。

定期存款

定期存款是不少市民視為穩陣收息之選。若以1年期港元定期存款比較，現時市面上最高息率的為大眾財務2.375厘，但入場門檻較高，要求50萬元，惟大眾財務僅為銀行業條例註冊之接受存款公司，不受存款保障計劃保護。第二高息有富邦銀行的2.3厘，入場門檻更高，為100萬元。

【定期存款】港銀頻減存息 一表看清最高息港元定存

但隨着全球經濟衰退風險升溫，市場預期美國聯儲局今年會減息以刺激經濟，相信高息定存的日子不再。假如iBond的發行細節與過往一樣，iBond可以全民認購，加上政府「包底」、門檻低等優點，相信對穩建投資者仍有一定吸引力。

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 財政預算案2020

相關文章

【財政預算案2020】派錢1萬蚊 即睇預算案派糖懶人包
2020/02/26
【財政預算案2020】派錢1萬蚊 即睇預算案派糖懶人包
美國聯儲局 通脹 陳茂波 財政司 財政預算案 經濟衰退 債券 銀色債券 iBond 港元定期存款

下一篇文章

【定期存款】兩中資行無懼iBond競爭 照減港元定存息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】港元定期存款利息　邊間銀行最高（一表睇晒）
【定期存款】港元定期存款利息　邊間銀行最高（一表睇晒）
【定期存款】無懼港滙轉弱 外資大行全面減港元存息
【定期存款】無懼港滙轉弱 外資大行全面減港元存息
【定期存款】中資行推快閃港元定存 存百萬368天袋逾2.3萬利息
【定期存款】中資行推快閃港元定存 存百萬368天袋逾2.3萬利息
【定期存款】中小行搶短錢　存百萬3個月賺息5750元
【定期存款】中小行搶短錢　存百萬3個月賺息5750元
【定期存款】港銀頻減存息 一表看清最高息港元定存
【定期存款】港銀頻減存息 一表看清最高息港元定存
8月1日起實施！ 免收最低結餘收費銀行一覽
8月1日起實施！ 免收最低結餘收費銀行一覽