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【定期存款】兩中資行無懼iBond競爭 照減港元定存息

收息攻略 17:53 2020/02/26

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交銀香港今天減短存息至2.38厘，市料存息的回報或不及長者iBond的3厘。

預算案重推通脹掛鈎債券（iBond），市場預計或跟專供65歲銀髪族抽的銀債（俗稱「長者iBond」）、兩者的年回報或有不對稱息率，畢竟暫停推兩年的iBond，當時保證年回報為兩厘，反觀去年發行的長者iBond卻加息至3厘。

不過，兩間中資行卻無懼iBond競爭，今天（2月26日）鬥減短存息，包括交銀香港微削3個月年息0.05厘，新息率至2.38厘。而招商永隆更兩連降，累計削此短存0.1厘，至僅報2.05厘。

如以銀債年回報3厘計，上述兩間中小銀行的存息跑輸長者iBond。

星展香港財資市場部(大中華)董事總經理王良享認為，以通脹率現時已急回，兼且全球低息環境暫難改，料通脹掛鈎債券的年回報約兩厘；至於專攻「老友記」的銀債，變相作為長者福利，或可加至3厘,令耆英藉定息的穩賺產品可安享晚年。

港府指，美國去年3次減息，而歐洲和日本的利率偏低，估計環球低息環境會持續一段長時間。鑑於過往發行通脹掛鈎債券頗受市民歡迎，遂計劃在今年內再次發行通脹掛鈎債券，冀推動零售債券市場的進一步發展。

此外,今年亦會繼續發行銀色債券，並鼓勵金融業界繼續開發銀色市場。

政府又表示，視乎市況，兩項債券的總發行額將不少於130億元，業界預期一如過往銀債將佔30億元。香港金融管理局稍後會公布發行細節。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

銀色債券 iBond 定期存款

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【財政預算案2020】政府重推iBond 與銀債、定存邊種有優勢？

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