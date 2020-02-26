【財政預算案2020】財爺派錢10000！盤點1萬蚊以下入場的藍籌股、ETF、REITs

▲ 【財政預算案2020】全民派1萬！盤點1萬蚊以下入場的藍籌股、ETF、REITs

2020/21年度《財政預算案》出爐，財政司司長陳茂波宣布，港府將向18歲或以上香港永久居民派發1萬元，目標是暑假逐步向市民發放。除了用來消費購物外，亦可嘗試將1萬元用來投資。以下盤點了部分入場費少於1萬元的藍籌股、ETF及REITs，睇吓有冇心水啦！

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一萬元可入場的藍籌股

現時有不少藍籌股的入場費低於1萬元，當中不乏高息之選；如逾6厘息的內銀股中行 （03988） ，以2月26日收市計，不連手續費，入場費僅3110元。

▲ 一萬元可入場的藍籌股

一萬元可入場的ETF

在港股市場中，較為人熟悉的ETF為追蹤恒指表現的盈富基金 （02800） ，惟入場門檻較高，以2020年2月26日收市價計，盈富基金不連手續費的入場費13475元。以下為部分為入場費低於1萬元的ETF。

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▲ 一萬元可入場的ETF

一萬元可入場的REITs

房地產信託基金（REITs）主要收入來自靠租金，由於相對較高息，派息穩定，一直都有大批捧場客。領展房產基金 （00823） 更深受食息一族的喜愛，領展早前將每手買賣單位由500個基金單位更改為100個基金單位，入場門檻大減，現時不足1萬元已可買到一手。

▲ 一萬元可入場的REITs

責任編輯 ：曹佩鈞