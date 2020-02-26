▲ 【財政預算案2020】打工仔受惠幾多？月入幾多先盡享2萬元薪俸稅寬減上限？

財政司司長陳茂波今日（26日）宣讀2020/21年度《財政預算案》，提出多項紓解民困措施，包括向18歲或以上的香港永久性居民發放現金1萬元，以及寬減2019/20課稅年度100%的薪俸稅和個人入息課稅，上限2萬元。月入多少的納稅人，才可享盡2萬元的寬減上限？

【延伸閱讀】【財政預算案2020】派錢1萬蚊 即睇預算案派糖懶人包

只享基本免稅額的單身人士

假設為打工仔只享基本免稅額（13.2萬元），未扣除強積金供款，年收入為373,500元，月薪31,125元，幾乎盡享2萬元的寬減額。

未扣除強積金供款前

月薪（港元） 寬減前應繳稅項（港元） 寬減款額（港元） 應繳稅項（港元） 31,125元 19,995元 20,000元 0元

享供養父母免稅額的單身人士

假設打工仔享供養父母的免稅額（20萬元），以單身人士為例，未扣除強積金供款前，年收入為573,500元，月薪為47,792元，供養2名同住60歲或以上父母，亦能幾乎享盡2萬元的退稅額。

未扣除強積金供款前

月薪（港元） 寬減前應繳稅項（港元） 寬減款額（港元） 應繳稅項（港元） 47,792元 19,995元 20,000元 0元

【延伸閱讀】【交稅攻略】「扣稅三寶」可以扣多啲稅？ 收到稅單先申報扣稅要點做？



除了預算案提出的稅務寬減外，由2019年4月起，政府為自願醫保（VHIS）、合資格延期年金（QDAP）及強積金可扣稅自願性供款（TVC）提供稅務優惠，俗稱為「扣稅三寶」。由於每名納稅人的稅務狀況不盡相同，尤其在免稅額中包含多項扣稅優惠，例如子女免稅額、個人進修開支、居所貸款利息等，將這些一併計算下，每人實際受惠到稅務寬減的程度各異。

2020/21年度《財政預算案》建議的稅務措施須待有關法例通過後才可實施，以上例子僅作參考。想了解自己在2019/20課稅年度可享多少稅務優惠，可到稅務局網站計算。

瀏覽財政預算案全文：按此