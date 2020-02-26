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【財政預算案2020】全民派錢！港澳星派錢政策大不同

理財學堂 14:24 2020/02/26

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【財政預算案2020】全民派錢！港澳星派錢政策大不同

財政司司長陳茂波今日（26日）公布新一份《財政預算案》，落實向18歲或以上香港永久居民派發10,000元，預計惠及約700萬人。新加坡及澳門同樣於早前宣佈向當地居民派錢，三地派錢對象及金額有何不同？

【延伸閱讀】【財政預算案2020】全民派錢1萬蚊 即睇預算案派糖懶人包

香港：18歲或以上永久居民 派發1萬元

新一份《財政預算案》，落實向18歲或以上香港永久居民派發10,000元。陳茂波表示，今次派錢一方面鼓勵及帶動本地消費，另一方面紓緩市民的經濟壓力，預計可惠及約700萬人，涉及約710億元開支。

新加坡：據年薪比例發放 最多約1674港元

新加坡上周公布新一年財政預算案，根據年薪按比例向年滿21歲的國民，可獲發100坡元至300坡元（約558至1674港元）不等，有未成年子女的家長及年滿50歲者，亦可獲額外100坡元津貼。

組屋住戶每家庭均一次過可獲相當於該年度常規2倍至2.5倍的消費稅補助券及水電費回扣。低收入國民也將得到額外幫助，應付日常開銷，他們將在「就業入息特別補助」下，得到多20%的入息，金額最少不低於100坡元。此外，部分符合資格人士更可在2020及21兩個年度各得100坡元雜貨券，適用於超市消費。

【延伸閱讀】【財政預算案2020】歷來3次派錢比較！今次派1萬有咩唔同？

澳門：全民派錢1萬元 小童嬰兒有份

澳門於早前宣布，其現金分享計劃將由7月提早至4月發放，持有澳門居民身分證的永久居民即可獲1萬元，年齡不限，未成年的小童及剛出生的嬰兒也有份，非永久居民則獲發6000元。

瀏覽財政預算案全文：按此

 

責任編輯：李瑩

欄名 : 財政預算案2020

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