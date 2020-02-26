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【財政預算案2020】歷來3次派錢比較！今次派1萬有咩唔同？

消費錦囊 13:37 2020/02/26

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【財政預算案2020】歷來3次派錢比較！今次派1萬有咩唔同？

財政司司長陳茂波今日（26日）公布新一份《財政預算案》，今次宣布向18歲或以上人士派1萬元。今次將會是港府第3次派錢，惟上次派4,000元手續繁複，遭不少人詬病。是次派錢與之前的申請資格及手續有甚麼不同？

【延伸閱讀】【財政預算案2020】全民派錢1萬蚊 即睇預算案派糖懶人包

1. 申請資格

在2011年，時任財政司司長曾俊華在2011/12年的財政預算案中，宣布向平均月入低於1萬元的市民，每人的強積金戶口注資6,000元，惟引起公眾強烈反彈。他其後改為直接向每名年滿18歲的香港永久居民，派錢6,000元。

至於2018年的「關愛共享計劃」由現任財政司司長陳茂波主理，讓未有在2018/19年財政預算案中受惠人士，可獲派錢4,000元，而退稅少於4,000元的市民亦可獲發差額。申請全額4,000元的市民需符合6大條件（見表）。

陳茂波公布最新一份財政預算案，將會向18歲或以上的香港永久性居民發放1萬元，約700萬人可受惠，發放金額涉及約710億元。

2. 申請程序

2011年的派6,000元可經銀行及郵政登記，部分銀行有提供網上登記服務；而2019年派4,000元則統一向在職家庭津貼辦事處申請，需要自行郵寄或投遞申請表。

據消息人士指，政府會參考2011年全民派錢的做法，透過本地銀行網上登記進行。若沒有銀行戶口則會以支票的方式發放相關款項。參考過往經驗，預期籌備時間需約6個月，相關細節將會與銀行商討，而該現金發放計劃的截止日期為2021年12月31日，詳情仍有待公布。

瀏覽財政預算案全文：按此

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 財政預算案2020

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