▲ 另一角度思考「還息不還本」

香港人的通病，是思考問題時，往往以「是否有著數」作為出發點。例如討論吃自助餐，更多人會問「抵唔抵食？」而不是「是否好食？」。同理，銀行界表示因應疫情，推出「還息不還本」的安排，更多人會問「有無著數」而非「是否有幫助」；其實換一個角度想，問題可能會有完全不同的答案。

討論之前，先分享一套電影，話說筆者最近在NETFLIX看了《教廷白煙 The Two Popes》，故事說的是兩任教宗本篤十六及方濟各之間的故事。二人對教會發展、教會的規條等見解都南轅北轍，整套電影很多場面都是兩個老男人的對話，但對白精警，不論是否信徒，都值得一看。電影之中，仍是樞機主教的方濟各與時為教宗的本篤十六見面，說了一個笑話：

兩個神學院的學生都是煙不離手的煙民，對於祈禱時是否可以吸煙，感到有點迷茫，於是學生A向神學院的主事人問：「我們在祈禱時，可不可以吸煙呢？」主事人說：「當然不好」。A向同學B回報時，B卻說：「你問錯問題了，你應該問：我們在吸煙時，可不可以祈禱嘛」。祈禱時吸煙，與吸煙時祈禱，本來是同一回事，但問問題的方式不同了，答案可能大有不同。

回到還息不還本的安排，在討論「是否有著數」時，大家把焦點放在「只還利息期間，每月還款會減多少」。但其實把問題反轉，可能更易突破盲點，假設有一天，銀行走來跟你說：「你願意多付我6個月的利息嗎？」想必你會認為銀行在搵笨。但「還息不還本」6個月，本質上就是「多付銀行6個月的利息」#，但表述方式不同，便予人完全不同的感覺；換一個表述方式，你甚至不會再問「是否有著數」。

今次銀行提出「還息不還本」的安排，原意應該不是有特別好處於借款客戶，但也不是要搵客戶著數，是否申請，應該視乎自己近期的財務需要，而不是有沒有著數。

#還息不還本對於期後還款有兩種安排，其一是相應延長還款期。例如按揭年期本來尚餘20年，銀行容許6個月還息不還本，便是在6個月內只還利息，之後恢復正常供息供本20年—即是多付銀行6個月利息。

另一種方式，是維持既定的還款期，但只供利息的安排完結後，即是往後每期多付利息。