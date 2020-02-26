【財政預算案2020】派錢1萬蚊 即睇預算案派糖懶人包 理財學堂 11:54 2020/02/26 分享： ▲ 【財政預算案2020】全民派錢1萬蚊 即睇預算案派糖懶人包 財政司司長陳茂波今日（26日）宣讀2020/21年度《財政預算案》，提出多項紓解民困措施，包括向18歲或以上的香港永久性居民發放1萬元，一文睇晒預算案派糖措施。 【延伸閱讀】【財政預算案2020】派錢！陳茂波宣布向18歲或以上永久性市民派1萬元 全港市民 向18歲或以上的香港永久性居民發放1萬元 中產、納稅人 寬減2019/20課稅年度100%的薪俸稅和個人入息課稅，上限2萬元，全港195萬名納稅人受惠。有關扣減會在2019/20課稅年度的最終應繳稅款反映。 寬免2020／21年度住宅物業全年差餉，以每戶每季1,500元為上限，估計惠及293萬個住宅物業。 基層、低收入人士 向領取社會保障金額的人士發放多一個月的綜合社會保障援助（綜援）標準金額、高齡津貼、長者生活津貼（長生津）或傷殘津貼。鼓勵就業交通津貼亦會作出相若安排。 為香港房屋委員會和香港房屋協會公共租住單位的較低收入租戶代繳一個月租金。 學生 為參加2021年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費。 瀏覽財政預算案全文：按此 責任編輯：李瑩 欄名 : 財政預算案2020 相關文章 【紓困措施2020】政府投放100億元推10項民生措施 即睇你有無份受惠 2020/01/14 【紓困措施2020】政府投放100億元推10項民生措施 即睇你有無份受惠 政府資助換電視 何不資助長者手機上網？ 2020/01/17 政府資助換電視 何不資助長者手機上網？ 【紓困措施】綜援長生津資產限額調高 2月1日起生效 2020/01/31 【紓困措施】綜援長生津資產限額調高 2月1日起生效 【抗疫基金】政府申250億元設抗疫基金 學生津貼增至3500元 2020/02/14 【抗疫基金】政府申250億元設抗疫基金 學生津貼增至3500元 社會福利 財政預算案 陳茂波 交通津貼 財政司 交通 香港 薪俸稅