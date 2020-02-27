▲ 【財政預算案2020】最新失業率升至3.4% 回歸後最高失業率是多少？ -

2020/21年度《財政預算案》於昨日（26日）公布，財政司司長陳茂波表示，隨着經濟情況惡化，勞工市場亦逐步轉弱，經季節性調整的失業率從去年第二季的2.8%，上升至最新的3.4%，為3年多以來最高。

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餐飲服務業失業率急升至6.1%

陳茂波指，本港經濟情況惡化，多個行業的就業情況受壓。零售、住宿及膳食服務業合計的失業率上升至5.2%，為3年來最高，當中餐飲服務業的失業率更急升至6.1%，為8年來高位，其就業不足率亦大幅上升。

回歸後失業率最高達7.9％

翻查政府統計處資料，本港在回歸後失業率最高的時期，為同樣受疫情衝擊的2003年，當年6月至8月經季節性調整的失業率高達8.6%，全年失業率達7.9％，失業人數達27.5萬，全年就業不足人數達12.2萬。其後在2004年回落至6.8%，至2008年更回落至3.5%。受金融海嘯影響，2009年至2010年的失業率重上4至5%的水平，至2011年才回落至3.4%。自2011年起，本港失業率一直維持在3%的水平，2018年更跌至2.8%，僅次於回歸1997年2.2%的低位。

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預算案如何促進就業？

經歷沙士疫情後翌年，為促進就業，2004／05年度《財政預算案》配合當年《施政報告》的紓緩失業措施，撥款約12億元，延續1.1萬多個公營機構下的臨時職位，以及為青少年提供見習就業、技能培訓和自僱支援機會，更預留5,000萬元，設立青少年持續發展及培育基金。

今年《財政預算案》焦點除了是向合資格居民派發1萬元外，有關支援勞工的措施，包括每年增撥3,000萬元優化勞工處的就業計劃，調升在職培訓津貼金額上限；向僱員再培訓局增撥25億元，優化「特別‧愛增值」計劃，調升學員每月最高津貼額至5,800元，以及向建造業議會撥出2億元，津貼工人接受培訓。

責任編輯：李瑩