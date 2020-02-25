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【定期存款】港銀頻減存息 一表看清最高息港元定存

收息攻略 23:06 2020/02/25

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多家港銀面對貸款需求減弱，紛減港元存款利息。

港銀對港元定存息的搶存戰似乎鬥放軟手腳，本周短短兩個交易天，已有5間中小行鬥減不同存期的息率，包括素來擅打高息牌的中資行。

專家更預計當下周起月結過後，港元拆息續回，存息更低處未算低。

這兩天東亞（00023）已連續兩日減息，集友、建行亞洲、華僑永亨及星展亦追趕減息快車道。

眼下疫市襲全球，在亂局下投資望能以保本為上的長者，料普遍希望政府明天（2月26日）公布預算案，可續推銀色債券，尤其是去年已加息至3厘。

畢竟經歷最近連番減息浪，雖然現時市面的「高息王」為集友的10厘（見表），但須注意是7天的年息。同樣滙豐及恒生（00011）相同短存亦有4厘，但以上3間大小行的特惠息是超短存。再者，須先把外幣兌換為港元，扣除買賣差價後，實際回報再打折。

一年定存最高僅2.4厘 跑輸「長者iBond」

如以一年長息計，冠全城是招商永隆的2.4厘，遠遠跑輸俗稱「長者iBond」銀色債券的3厘息。

經濟專家皆預料，本港今年的通脹率絕不會超越3%；由此凸顯斥10萬元賺息3,000元的銀債，在亂局下十分吸引。

東亞銀行經濟研究部首席經濟師鄧世安預計，今年全年的通脹率料只錄得2.2%升幅。而星展銀行（香港）經濟師謝家㬢更保守，料低至1.5%；相比去年整年的2.9%漲幅為低。

耆英盼推3厘回報銀債 10萬元穩賺3千

財政司司長於2019年推第4批銀色債券，供年滿65歲的香港居民認購，目標發行額30億元， 債券年期三年。

至於說回減息潮，4行今天（2月25日）下調存息，當中大部份向短存開刀，包括建行亞洲微削3個月年息0.05厘至2.4厘。

華僑永亨及東亞則撤短存兩厘息，近期減息絕不手軟的是東亞，已連續11天調低138天（約4.6個月）短存息，累降0.41厘後，新息率終失守兩厘關，僅報1.99厘。

華僑永亨削3個月短存息0.08厘後，更只得1.92厘。集友則把188天（6.26個月）及368天的年息，齊削0.03厘，新息率劃一報2.35厘。

昨天（24日）另一新加坡過江龍、星展也全面調低存息，經調整後最高息是半年期，僅險守兩厘大關。

專家指新型冠狀病毒 （COVID-19）蔓延至全球，市場擔心環球經濟的衰退風險驟增，累及本港經濟的復元能力慘過沙士；遂令港銀暫毋須逆市搶息。

再者，自從顛覆傳統的首間試業虛擬銀行、眾安（ZA Bank Limited），剛於上周五（21日)提早把開戶排名賽截止，首100名合資格客戶享3個月年息6.8厘；其餘約499人亦至少享4.5厘,亦令存款爭奪戰的競爭驟減，傳統銀行順勢紛停戰。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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