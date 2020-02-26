▲ 【財政預算案2020】陳茂波預計來年錄1391億赤字 為回歸以來最高

2020/21年度《財政預算案》於今日（26日）出爐，財政司司長陳茂波預計，受外圍經濟和新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情影響，企業經營困難，失業率攀升，預料政府帳目未來5年仍會錄得赤字，明年的財赤預計為1391億元。翻查政府過往的資料，本港在回歸以來，僅得5個財政年度錄得赤字。

陳茂波指出，受中美貿易摩擦及暴力衝擊影響，本港經濟動力顯著轉弱。過去6個月，先後公布合共4輪紓困措施，涉及金額逾300億元，加上因應新型冠狀病毒肺炎疫情成立的300億元防疫抗疫基金，導致2019/20年度出現約378億元的赤字，相等於本地生產總值約1.3%。

明年預計赤字1391億

陳茂波稱，就2020/21年度而言，受外圍經濟和疫情影響，預期本港經濟仍面對收縮壓力，企業經營困難，失業率攀升。他預期稅收和賣地收入會減少，加上剛才提及更大規模的逆周期財政措施和持續增加的經常開支，明年的財赤預計為1391億元，相等於本地生產總值4.8%。陳茂波亦指，此財赤預計金額為歷來最高。

回歸以來 5次見紅

本港自1997年回歸以來，僅5個財政年度錄得赤字，且集中在回歸初期的1998年至2004年間。根據政府公布資料，在1998年到2004年的6個財政年度中，只有99/00年度錄得約100億元盈餘。其餘5個財政年度錄得赤字，由00/01年度起至03/04年度，連續四個財政年度見紅，最嚴重的是01/02年度錄得633億元；其次是02/03年度的617億元赤字；03/04年度錄得401億元赤字 ； 98/99年度、00/01年度赤字分別為232億元及78億元。

自04/05年度至今，本港再未有錄得赤字，近年的盈餘遠超出預期。17/18年度為盈餘最多的財政年度，達1380億元，其次是07/08年度的1,156億元盈餘。

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責任編輯：李瑩