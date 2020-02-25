【新冠肺炎】安達人壽推新冠肺炎保障 可獲額外住院現金保障及身故賠償金 退休及生活保障 18:32 2020/02/25 分享： ▲ 安達人壽推新冠肺炎保障 可獲額外住院現金保障及身故賠償金 新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）持續肆虐，確診個案持續上升。安達人壽香港宣布推出一系列保險計劃升級保障及服務，由即日起至今年4月30日，所有現有保單之客戶及投保合資格健康計劃的新客戶若確診感染新型冠狀病毒可獲額外保障，包括住院現金保障及身故賠償。 所有現有保單之客戶： 住院現金保障：若受保人不幸確診新型冠狀病毒而需住院，將可額外獲每日600港元的住院現金保障，最多30日。 身故賠償：若受保人不幸因感染新型冠狀病毒而身故，其受益人可獲額外身故恩恤賠償50,000港元。 投保合資格健康計劃保單之新客戶： 住院現金保障：若受保人不幸確診新型冠狀病毒而需住院，將可額外獲每日600港元的住院現金保障，最多45日。 身故賠償：若受保人不幸因感染新型冠狀病毒而身故，其受益人可獲額外身故恩恤賠償100,000港元。 詳情可參考安達人壽官方文件︰按此 責任編輯︰陳啟昌 欄名 : 保險百科 相關文章 【肺炎疫情】新型肺炎保險理賠一覽 額外住院現金保障最高每周5000元（不斷更新） 2020/02/25 【肺炎疫情】新型肺炎保險理賠一覽 額外住院現金保障最高每周5000元（不斷更新） 【新冠肺炎】萬通保險為港澳人士推免費住院現金津貼 每日最高$600 2020/02/18 【新冠肺炎】萬通保險為港澳人士推免費住院現金津貼 每日最高$600 最新專欄文章 更多 【新冠肺炎】應對疫情 家庭支柱要部署這兩項保險 2020/02/23 【新冠肺炎】應對疫情 家庭支柱要部署這兩項保險 保險公司 危疾保險 醫療保險 保險種類 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎