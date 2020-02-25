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【移民新加坡】想入籍新加坡？要先考慮呢幾個因素

東南亞 18:08 2020/02/25

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【移民新加坡】想入籍新加坡？要先考慮呢幾個因素

新加坡是不少港人喜歡移民的國家之一，當地文化與香港相近，港人也較易適應。惟需注意，新加坡設國民服役制度，新移民是不用服兵役，但其子女需要服兵役。而新加坡社會相對分階層，不同地位可以享受的福利有所不同。在移民新加坡前，亦須考慮上述的因素。

【延伸閱讀】【移民新加坡】一文睇晒！4種移居新加坡方法

入籍考量因素多

新加坡社會相對分階層，Citizenship（公民身份）最高，其次是PR（永久居留），然後是EP（工作簽證），身份證顏色也有所不同。若PR與Citizenship結婚，其地位會高過純粹PR。這種地位的不同，會體現在申請政府屋（即類似香港的公屋）、教育資助等福利。

如PR都可申請政府屋，但次序排好後。找個新加坡人結婚，然後移民，反而層次會更高少少。至於申請入籍新加坡，移民局不淨止看申請人資產，也會看其實際居住情況，好多softdata。如小朋友是否在新加坡讀書，在新加坡住多久，有幾融入社區，有無親戚是新加坡公民。因此，好多申請者移居到新加坡，去到EP就停。

【延伸閱讀】【移民東南亞‧新加坡】嫁到新加坡　80後女牙醫：在職媽媽享照顧兒童津貼

永久居民須參加國民服役

作為新加坡永久居民，凡年滿16.5歲的男性永久居民均有義務登記加入國民服役（National Service）。年滿18歲後，需要服役2年。2年役期屆滿以後，退役軍人會被編入戰備軍成為「戰備軍人」（Operationally Ready National Serviceman，NSman）。戰備軍人必須每年回營受訓1次，進行軍事訓練，以保證戰鬥力，直至年滿40歲。若屬將官（Officer）級別，則需服役至年滿50歲。

主申請人及其配偶作為第一代移民毋須服兵役，第二代男性移民需按新加坡政府規定服兵役。逃避國民服役的人將接受軍事法庭審判，最高處罰3年監禁及罰款10,000坡元。對於新移民，若沒有履行兵役義務，或會失去永久居民身份。所有有兵役服務的，在需要出境旅行3個月或以上，均需要得到離境許可。

 

作者：江麗琦

責任編輯：周劍琴

欄名 : 移民攻略

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