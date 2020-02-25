▲ 盤點本港5大Freelance平台

香港經濟面對下行壓力，不少公司更宣布將會裁減人手。但若你有一技傍身，就算唔好彩失業，都可以諗下暫時做住Freelancer（自由工作者）先。現時坊間有不少平台可讓Freelancer、Slasher上載個人檔案，安坐家中就可能有工作找上門！

【延伸閱讀】想做Slasher或Freelancer 5個建議可參考

HelloToby

HelloToby是香港有名的Freelance平台之一，有不少僱主使用平台尋求合適的Freelancer。不過，如果自由工作者在平台上登記成為「專家」後，仍需要付費購買金幣才可以報價。由於HelloToby使用者較多，換句話說即是一項工作的競爭亦會較大。

Banana Portal接蕉喇

自由工作者可於接蕉喇平台免費建立服務專頁，並列出個人聯絡資料、過往履歷、多媒體檔案等資訊。僱主亦可以透過列出的聯絡資料與服務提供者聯絡，操作簡單方便。

HKESE

HKESE與一般招聘平台類似，求職者可以尋找全職、兼職、合約工作等。不過，HKESE亦可讓「專才」上載個人簡介及資歷。而僱主在聘請該自由工作者後，亦可以撰寫評價。要注意HKESE平台是使用關鍵字及技能篩選合適專才，並不能直接以分類搜尋。

【延伸閱讀】Slash族或Freelancer 5大理財須知

Freehunter

Freehunter為僱主及自由工作者提供一個配對平台，僱主可以列出自己的招聘條件、求職者亦可上載個人檔案至平台。不過，Freehunter的專才類別大多集中為設計、表演及藝術等範疇。如果非此範疇的自由工作者，可能就不太適合。

Freehunter設不同月費計劃，月費由69元至199元不等，享用獨家功能。

MySkill.hk

自由工作者可以在MySkill.hk建立「個人專頁」，分享自己的作品及聯絡方式。假如僱主有興趣的話，就可以透過該平台聯絡自由工作者。這個平台的優點是費用全免，不會收取任何佣金或手續費，但這個平台的使用人數較少，想找到工作可能會較為困難。

責任編輯 ：曹佩鈞