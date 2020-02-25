【強積金】今年MPF由賺變蝕 人均輸逾400多元

▲ 積金局指MPF去年投資勁賺12%，可是今年卻飽受疫市所累而轉蝕。

打工仔注意，今年強積金（MPF）的投資成績已由賺變蝕，平均回報下跌0.22%；連累供款人帳面蝕約484元。截至去年底止，MPF的總資產值9,694億元，而計劃成員約436.5萬個，即人均帳戶本來累積約有22萬元。

統計：年初至今強積金整體表現負回報

按晨星香港的最新統計，年初至今強積金的整體表現呈負回報0.22%，由此推斷人均身家輸掉約484元。但專家警告，晨星的數據是截至上周五（2月21日）為止，還未反映昨天疫情已擴散至全球，連累環球股債陷黑色星期一的勁插水衝擊。

美股基金表現最好

至於各類基金，晨星指表現最好是美股基金，今年累升近4%； 可是這類「疫」市奇葩昨晚卻備受考驗，皆因美股已狂瀉逾千點，呈史上第3大跌幅；至於表現最差的日股基金更下挫4%，上班族若押注在此大輸家產品，今年更慘輸逾8,600多元。

要是只聚焦2月份，晨星又指平均回報暫錄得近1.7%升幅；同樣，若計及本周餘下5個交易天、2月份才結束，在疫市重創中，恐MPF於本月的升幅隨時被抹殺。

MPF屬長期投資 短綫毋須急於換碼

不過，專家忠告MPF屬長期投資，市民無需過於擔心短期市況波動、以及在亂市中慌忙換馬，頻繁轉換投資組合，更易低沽高買損失更慘；只要分散投資採股債布局，冀能抗逆。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪