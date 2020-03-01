認識新冠肺炎保障——首要知道的4件事

新型冠狀病毒肆虐，確診人數持續上升，香港市民必須注意個人衛生，戴口罩，勤洗手。在可能情況下，大家最好留在家裡，避免前往人群聚集的地方，減少受病毒感染的機會。面對來勢洶洶的疫情，有保險公司推出額外保障，為需要住院、被強制隔離的受保人，提供現金津貼，同時就疫情提供理賠支援措施，簡化及優先處理肺炎個案。除了現有客戶外，新成功投保客戶亦可獲得額外保障。為讓讀者更易掌握資訊，我們整理了一些常見問題，方便大家參考。

甚麼是住院現金？

住院現金是受保人在符合保單條款的情況下，入住醫院而獲得的現金賠償，以保障入院期間損失的收入。由於新冠肺炎個案現時都經由政府醫院處理，合資格人士獲豁免費用，因此一般實報實銷的醫療保險發揮的效用不大，而住院現金則變得相對重要。是次因為新冠肺炎提供的住院現金保障，通常按日計算， 設有賠償上限及最長期限。以中銀人壽為例，如指定保險計劃的受保人於保障期內不幸確診入院，可於住院期間額外獲得每日500港元的現金保障，長達40天*。

強制隔離都有賠償？

新冠肺炎傳染範圍廣，為防範社區爆發，確診或疑似患者須接受政府強制檢疫。在指定的情況下，部分保險公司會向受影響的客戶提供一筆過賠償。例如「住院現金保障」客戶於保障期內，因疑似感染或確診「新型冠狀病毒」而須接受強制隔離，中銀人壽會提供一次性2000港元津貼，個別指定保險計劃還提供確診、入住深切治療部，以至因為新冠肺炎導致身故的額外賠償*。

新冠肺炎是否「危疾」？確診者可否獲得危疾賠償？

新冠肺炎是一種全新出現的傳染病毒，一般現有危疾保單未有將之納入保障範圍內，惟因應疫情發展，部分保險公司的危疾保單亦有該病的延伸保障，受保人宜向保險公司或理財顧問查詢。

如果現在投保，應該買人壽、醫療，還是危疾保險？

讀者應先瞭解人壽、醫療、危疾保險的不同之處，衡量自己的需要，再選擇合適的保險產品。基本上，人壽保險主要目的是於受保人身故後，為其家人或受供養人提供財務保障；醫療保險提供門診和住院費用的保障，受保項目的種類、金額、期限等界定清晰，以實報實銷形式作出賠償，至於住院現金計劃，上文已有提及；危疾保險則承保嚴重疾病，以受保的疾病定義為準，涵蓋數十至過百種疾病不等，常見危疾包括癌症、中風、心臟病等，一旦受保人確診，保險公司會提供一筆過賠償，也可以因應病情而作出分期或重複賠償，視乎保單設計而定。

目前，市面上的新冠肺炎保障，大多屬於現有保險計劃的附加項目，讀者欲得到相關保障，應先行作出查詢，以得到最準確、最新的資料。

*所述保障內容應以中銀人壽公佈的詳情為準。

免責聲明：本文由中銀人壽編寫，僅供參考之用。中銀人壽已盡力確保本文所載資料及信息準確無誤，但中銀人壽並不對本文的準確性作出明示或隱含的保證，亦不會對因本文而引致的任何損失及損害承擔任何責任。如就本文內容打算作出任何決定，請先向專業人士尋求獨立意見。

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