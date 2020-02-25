【收息股】食息必讀！3隻應納入監察名單的收息股

▲ 食息必讀！3隻應納入監察名單的收息股

港股因為新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）而一度從高位下挫，就近日市場走向來看，明顯是偏好增長股，收息股看似褪了色。不過，如果若再細心看，就會發現不少收息股的跌幅屬輕微，有些更已悄悄開始回升。今期再同大家檢閱收息股。

香港電訊增派息 4月推5G

香港電訊 （06823） 剛公布2019年全年業績，總收益為331億元，按年跌6%；末期息0.4元；全年派息逾0.7元，按年升約3.1%。

從業務細分看，於2019年下半年，電訊服務收入按年升1.1%。流動通訊服務收入按年升2.7%。於去年12月，每名客戶平均消費額（ARPU）為200元，按年升1%。流動通訊產品銷售收入按年跌13.6%，由於社會氣氛差兼在等5G機推出，所以下跌屬正常。其他業務主要包括新業務範疇如The Club、HKT Financial Services及企業支援服務，收入按年跌18.4%。

由於預期未來遠端辦公及數碼轉型的需求將會上升，對電訊服務應有支持。另外，香港電訊亦計劃於今年4月推出5G服務，期望可帶動流動通訊的ARPU及流動通訊產品銷售。

該公司現時的股息率約5.8厘，PE約17倍，而近5年的平均股息率及PE，為5.5厘及18.4倍；目前已屬合理可買入水平。

國際家居零售可受惠疫情

國際家居零售 （01373） 於香港、新加坡及澳門等地的家品零售商，旗下的品牌有「日本城」、「日本の家」、「123 by ELLA」、「多來買」及「生活提案」。在2019年10月底，國際家居零售門店有373間，香港佔311間為最大市場，近半年淨增6間店；新加坡有46間，淨增2間；澳門有7間店，數目不變。

另外，截至10月底的中期業績，該公司收入為11.6億元，按年升7.2%，主因是受惠開新店及整體銷售增長；毛利率46.7%，按年持平；派息0.055元，按年升3.8%，派息比率82%。

回望去年5月至10月是受社會事件影響最大的時間，但業績反映國際家居零售業務所受影響有限，而近月疫情反而有助增加人流，可帶動銷售。除了傳統家品，該公司會加入更多自家品牌產品，而「123 by ELLA」以及零食業務「多來買」會是增長動力。

國際家居現時的股息率約7.3厘，PE約11.7倍，而近5年的平均股息率及PE分別為7厘及13.2倍。目前也為合理可買入水平。

電訊數碼 還看5G發展

截至2019年9月底的半年，電訊數碼 （06033） 收入為5.9億元，按年跌4.2%。從業績看，零售業務為4,303萬元，按年升72.8%，營運服務為1,794萬元，按年跌61.2%，這能否回穩是未來盈利關鍵，相信要看5G能否帶來幫助。

按業務分類看，銷售流動電話及其他消費品及相關服務的零售業務為主要收入來源，佔總收入63%，按年跌1.3%。第二大收入為營運服務，佔總收入30.5%，按年跌5.2%。另外，手機分銷業務收入按年跌21.5%，傳呼及其他通訊服務收入按年跌23.8%。

電訊數碼控股近兩次派息各派0.03元，均較去年同期減半。如全年派0.12元，以2.59元股價計，息率約4.6厘。該公司現時PE約7.9倍。不過，預估PE應較高，因上季及今季生意更難做，惟仍相信有能力維持派息。

（節錄）

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