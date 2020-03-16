▲ 【旅遊保險】港府發紅色外遊警示 旅遊保最多賠一半損失？ - 香港經濟日報

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在全球肆虐擴散，亞洲及歐洲多國均錄得多宗確診個案。港府於近日向神根國家、愛爾蘭及南韓等多個國家及地區發出外遊警示，建議市民如非必要應避免前往南韓。如受政府發出的外遊警示影響，以致要取消行程，旅遊保險有甚麼保障？

【延伸閱讀】【封關旅遊保險】因封關取消行程 只得呢份旅遊保或有得賠？

外遊警示3級別 紅色屬第2級

港府的外遊警示制度設有黃、紅及黑三個等級，黃色為有威脅跡象，建議留意局勢提高警惕；紅色為有明顯威脅，建議調整行程，如非必要避免前赴；而黑色則為有嚴重威脅，建議不應前赴。

現時港府向20個國家或地區發出黃色外遊警示，當中包括日本、法國及菲律賓等地，發出原因包括幅射洩漏危機、恐怖襲擊危機及天災等。而紅色外遊警示，則有11個國家或地區，包括新增的神根國家、愛爾蘭、南韓，以及伊朗、土耳其（東南部省份）和埃及等地。黑色外遊警示則僅有一個，為受暴力衝突和炸彈爆炸威脅的敘利亞。詳細資料可瀏覽保安局網站。

【延伸閱讀】【旅遊保險】因武漢肺炎而取消行程 旅遊保險咩情況下有得保？

有警示未必賠足 紅色警示大多賠50%

如你在購買旅遊保險前，已知悉港府向目的地發出外遊警示，將不會受到「取消或縮短旅程」保障，而只能在有關目的地之外遊警示級別被提高時，才可獲相關保障。

市面上大部分旅遊保險表明，外遊警示保障必須在簽訂保單最少24小時後發出才生效；而取消旅程時目的地之外遊警示仍然生效，才可獲賠償已繳但未能退回的交通及住宿費用。

比較市面上的旅遊保險對於紅色外遊警示級別的保障，大多為賠償已付金額損失的50%，而藍十字「智在遊」更設有縮短旅程現金津貼，為最多600元；蘇黎世「易起行」亦設有退回行政及簽證費用最多300元的保障，賠償因取消行程而由旅行社、公共交通工具或酒店所收取的行政費用及或簽證費用。

部分保險公司外遊警示保障

旅遊保險計劃 / 外遊警示級別 黃色外遊警示級別 紅色外遊警示級別 黑色外遊警示級別 藍十字「智在遊」 損失的25%

縮短旅程現金津貼：300 元 損失的50%

縮短旅程現金津貼：600 元 損失的100%

縮短旅程現金津貼：1,200 元 STARR「卓悅遊」 損失的25% 損失的50% 損失的100% 友邦AIA 智遊保 損失的25% 損失的50% 損失的100% AIG 旅遊智易保 ／ 損失的50% 損失的100% 蘇黎世「易起行」 ／ 損失的50%

退回行政及簽證費用：

最多300元

損失的100%

退回行政及簽證費用：

最多300元

滯留當地現金津貼：

500元（最長達10日） 安盛AXA「卓越」優遊樂 ／ 損失的50% 損失的100%

*條款及細則以保險公司公布為準



留意保險公司最新告示

香港保險業聯會表示，港府對南韓發出紅色旅遊警示，有部分旅遊保險可對取消行程提出賠償，通常保障不能退回旅遊費用的50%；但由於部分保險公司已將新冠肺炎定為已存在的風險，在特定日期後購買的保單，即使有外遊警示保障，也未必會提供賠償。

蘇黎世保險表示，雖其最新告示列明新型冠狀病毒的爆發已視作保單中的「已知事項及狀況」，不過，其外遊警示保障將不受影響，如客戶在港府對目的地發出紅色外遊警示前投保，可就保單的外遊警示保障理賠。

如對有關索償有疑問，應主動向保險公司查詢。

責任編輯：李瑩