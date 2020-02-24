▲ 【強積金】韓國股票MPF勁蝕 專家促斷捨離斬䌫

新型冠狀病毒在全球肆虐擴散，日本及南韓等亞洲國家慘變重災區，累日韓市場股滙雙跌。打工仔緊盯新冠肺炎之餘；專家提醒，勿忙檢討一己的血汗錢，有否揀日本及南韓等強積金（MPF）基金。

市面云云400多隻MPF基金，押注韓股僅海通獨市有供應；而據晨星香港的統計，無論短中長線來衡量，海通韓國股票皆見紅。

單以過去一年計已急插水逾13%，而5年的年率化回報呈近負5%；10年亦負回報1.3%。即使放眼較短線，今年不足兩個月亦下挫逾3%。

若供款人扒冷一注獨買上述韓國股票MPF，以去年人均帳戶原本累積已有22萬元計，再單以年初兩個月這冷門產品已錄得3.3%跌幅，即血汗錢今年已慘輸逾7,200多元，變相令供款「白供一場」。

至於市場上4隻日股MPF，今年至今亦普遍跌4%；幸而中長線來看仍不致於有蝕無賺陷虧損,仍有微利。

惟專家促日韓MPF的捧場客要斬䌫斷拾離，即使不願在眼下低殘市蝕讓賤賣；亦須把每月新投入的供款改持其它基金，如分散風險的環球股票等，以免作退休用的積穀，不斷縮水遭陰乾，退休恐變憂。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪