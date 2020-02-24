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【定期存款】眾安開戶排名賽 吸引兩萬多人參加

收息攻略 18:23 2020/02/24

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顛覆傳統的眾安（ZA Bank）虛擬銀行，藉遊戲新玩法首創開戶排名賽，結果成功開戶約佔5%。

眾安（ZA Bank Limited）剛於上周五（2月21日)截止的開戶排名賽，反應遠較預期好，共接獲約逾兩萬多人參賽；當中約1,000人或佔5%成功開戶。

上述虛擬銀行透過公關公司表示，ZA Bank排名賽進行以來，已有1,000多人成功開戶。而該行一直採取分批的方式邀請客戶開戶，其中共100人最高可享3個月年息6.8厘息率。

而6.8厘息共分為首兩批客戶（每批50人，即合共100人），客戶已於較早前獲邀開戶。至於排名賽於上周五截止後，ZA Bank將對其餘排名1,501到2,000的客戶發出開戶邀請，合資格客戶至少有4.5厘。

顛覆傳統的眾安，於1月13日正式邀請虛擬銀行特選客參加開戶排名賽，首100名推介朋友入會最多可享6.8厘，截止日期原本是本周三（26日）才結束；但如今已提早數天屆滿，追息族要跟時間競賽作最後衝刺，才有機會最多賺息1,700元。

而早前眾安網站顯示，參與開戶排名賽的合資格領取獎賞之參加者，須符以下條件，包括︰

（1）18歲或以上；

（2）香港居民並持有香港身份證；

（3）註冊成為ZA Fam會員。(ZA Fam為眾安銀行母公司、眾安科技(國際)集團有限公司旗下的社群用戶)；

（4）開戶排名賽的推廣期為1月13日至2月21日。

而3個月6.8厘是冠全城的息率，其餘合資格的特選客最少也有4.5厘；上限10萬元。

至今約有兩萬多名特選客參與開戶排名賽，結果成功開戶約佔1,000人或5%。

如不計虛銀特惠息只是小眾。只按傳統銀行計，以工銀亞洲的4.2厘為最高；後者進場亦低至1,000元，但須指定應用程式開戶的全新客。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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