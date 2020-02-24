  • 24°C
香港時間 : 2020225日 (二) 13:10
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【定期存款】無懼港滙轉弱 外資大行全面減港元存息

收息攻略 17:46 2020/02/24

分享：

星展今天全線略減短中長息，當中一年期更撤兩厘、新報1.8厘。

又有外資行「跟大隊」減港元定期存款，更削短中長息0.05厘，而上周已有12間銀行鬥削不同存期的息率；星展今天（2月24日）全面下調存息，經調整後現時旗下最高息是半年期，僅險守兩厘大關。

今天暫有兩間銀行下調存息，包括東亞（00023）。

東亞減138天（約4.6個月）年息0.03厘，新息率至2.01厘；該行於早前曾連續9天削此存息，及至上周五（21日）才稍歇，事隔一個交易天又再出手，至今10連減後已累降0.39厘。

專家指新型冠狀病毒在全球擴散，市場關注環球經濟的下行壓力驟增，而即使港滙轉弱，暫無懼走資，畢竟美國料會減息自救，遂令港銀暫毋須逆市搶存。

上述兩間分行較多的大型銀行，未因中資行突出招首推抗疫電子銀行定存優惠、最多可獲額外加息1.1厘而鬥加迎戰還擊。

上周五工銀亞洲突出擊，指為配合抗疫期間客戶需減少出外，新推出電子銀行定期存款優惠，客戶透過網上銀行又或手機銀行，即時（不包括預約交易）開立港元定期存款，可享牌價以外最高增加1.1厘的額外年利率，適合所有新造及續期定期存款。

而推廣期由即日至3月31日（包括最後一天），適用客戶包括持有工銀亞洲理財金帳戶、理財e時代、綜合帳戶的個人客戶，透過網上銀行或手機銀 行即時（不包括預約交易）開立港元定期存款。 存款期方面由3個月、半年及一年不等。

工銀亞洲舉最高息的的半年定存為例，存100萬元原本享1.36143厘；額外加息1厘後，特惠息變2.36143厘。換言之，追息族收息由本來的6,807元；驟變逾萬元、至11,807元，變相多袋5,000元。

至於一年期更獲額外加息1.1厘，入場費由50萬元起；10萬元也加1厘。

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【定期存款】眾安開戶排名賽 吸引兩萬多人參加
2020/02/24
【定期存款】眾安開戶排名賽 吸引兩萬多人參加
【定期存款】資金湧美元避險 美元存息續跌 存7天最高15厘息
2020/02/24
【定期存款】資金湧美元避險 美元存息續跌 存7天最高15厘息
【定期存款】中資行推抗疫定存優惠　電子銀行最多加1.1厘
2020/02/21
【定期存款】中資行推抗疫定存優惠　電子銀行最多加1.1厘
【定期存款】眾安虛銀6.8厘超高息　提前今晚最後召集
2020/02/21
【定期存款】眾安虛銀6.8厘超高息　提前今晚最後召集
港元定期存款 星展銀行 武漢肺炎 定期存款

上一篇文章

【定期存款】眾安開戶排名賽 吸引兩萬多人參加

下一篇文章

【定期存款】港元定存息10連減 東亞138天最新存息險守2厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】中小行搶短錢　存百萬3個月賺息5750元
【定期存款】中小行搶短錢　存百萬3個月賺息5750元
【定期存款】港元定期存款利息　邊間銀行最高（一表睇晒）
【定期存款】港元定期存款利息　邊間銀行最高（一表睇晒）
【定期存款】資金湧美元避險 美元存息續跌 存7天最高15厘息
【定期存款】資金湧美元避險 美元存息續跌 存7天最高15厘息
【定期存款】無懼港滙轉弱 外資大行全面減港元存息
【定期存款】無懼港滙轉弱 外資大行全面減港元存息
【定期存款】港元定存息10連減 東亞138天最新存息險守2厘
【定期存款】港元定存息10連減 東亞138天最新存息險守2厘
【定期存款】中資行推抗疫定存優惠　電子銀行最多加1.1厘
【定期存款】中資行推抗疫定存優惠　電子銀行最多加1.1厘