【定期存款】無懼港滙轉弱 外資大行全面減港元存息

▲ 星展今天全線略減短中長息，當中一年期更撤兩厘、新報1.8厘。

又有外資行「跟大隊」減港元定期存款，更削短中長息0.05厘，而上周已有12間銀行鬥削不同存期的息率；星展今天（2月24日）全面下調存息，經調整後現時旗下最高息是半年期，僅險守兩厘大關。

今天暫有兩間銀行下調存息，包括東亞（00023）。

東亞減138天（約4.6個月）年息0.03厘，新息率至2.01厘；該行於早前曾連續9天削此存息，及至上周五（21日）才稍歇，事隔一個交易天又再出手，至今10連減後已累降0.39厘。

專家指新型冠狀病毒在全球擴散，市場關注環球經濟的下行壓力驟增，而即使港滙轉弱，暫無懼走資，畢竟美國料會減息自救，遂令港銀暫毋須逆市搶存。

上述兩間分行較多的大型銀行，未因中資行突出招首推抗疫電子銀行定存優惠、最多可獲額外加息1.1厘而鬥加迎戰還擊。

上周五工銀亞洲突出擊，指為配合抗疫期間客戶需減少出外，新推出電子銀行定期存款優惠，客戶透過網上銀行又或手機銀行，即時（不包括預約交易）開立港元定期存款，可享牌價以外最高增加1.1厘的額外年利率，適合所有新造及續期定期存款。

而推廣期由即日至3月31日（包括最後一天），適用客戶包括持有工銀亞洲理財金帳戶、理財e時代、綜合帳戶的個人客戶，透過網上銀行或手機銀 行即時（不包括預約交易）開立港元定期存款。 存款期方面由3個月、半年及一年不等。

工銀亞洲舉最高息的的半年定存為例，存100萬元原本享1.36143厘；額外加息1厘後，特惠息變2.36143厘。換言之，追息族收息由本來的6,807元；驟變逾萬元、至11,807元，變相多袋5,000元。

至於一年期更獲額外加息1.1厘，入場費由50萬元起；10萬元也加1厘。

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪