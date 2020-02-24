【財政預算案2020】一文睇晒會計界對預算案預測 最悲觀估財赤700億

▲ 一文睇晒會計界對預算案預測 最悲觀估財赤700億

財政司司長陳茂波將於2月26日（周三）宣讀2020/21年度財政預算案。四大會計師事務所及會計師公會等預測港府在2019/20財政年度錄得巨額赤字，紛紛呼籲港府推出利民紓困、保經濟的措施。一文睇晒會計界對新一份財政預算案的預測。

會計師公會—181億元赤字

會計師公會料港府2019/20財政年度錄得財赤181億元，今年3月底的財政儲備約為1.15萬億元。會計師公會向港府建議增加對中產家庭、「N無人士」和社會保障受助人的支援措施、提供每年上限10萬元的房租扣稅額、為初創企業提供稅務抵免及補助等措施。

【財政預算案】預算案公布前 會計師公會料港府錄181億財赤

羅兵咸永道—383億元赤字

羅兵咸永道預計，港府於2019/20財政年度錄383億元的財赤，至今年3月底的財政儲備約為1.13萬億元。羅兵咸永道建議提高基本、單親及已婚人士免稅額；提供每年上限15萬元租金開支扣稅安排；容許企業將現課稅年度的虧損抵銷過去3年的應課稅盈利等措施。

【財政預算案】羅兵咸料庫房財赤383億 不宜派錢

德勤—475億元赤字

德勤估計港府2019/20財政年度錄得475億元赤字，又料財政儲備將高達1.12萬億元。德勤建議寬減今、明兩年100%的薪俸稅及個人入息課稅、調高基本免稅額和已婚人士免稅額、寬減今、明兩年100%的利得稅入息課稅等。

【財政預算案】德勤料港府錄475億財赤 全年GDP為-1%至0%

畢馬威—477億元赤字

畢馬威預計，港府2019/20財政年度錄得477億元赤字，財政儲備約1.12萬億元。畢馬威建議政府向市民派發1萬元電子消費券、向70歲以上長者派1萬元高齡津貼現金、推出稅務虧損轉回措施、豁免下年度部份暫繳稅了及下年度4個季度的差餉等。

【財政預算案】畢馬威預計今年財政赤字477億 明年擴大財赤

稅務學會—533億元赤字

稅務學會料政府2019/20財年會有533億元赤字，財政儲備約1.1萬億元。稅務學會建議港府推出紓困措施，包括向相關企業提供短期免息貸款、免除利得稅、為捐贈醫療用品的機構而產生的支出給予減稅等。

會計專業發展基金—650億元赤字

會計專業發展基金估計財政赤字將高達650億元。該基金建議港府向每名香港居民派發1萬元、僱員及僱主暫停強積金供款6個月、寬免100%薪俸稅和個人入息課稅等。該基金又預料來年財政赤字可能超過1,000億元。

安永—700億元赤字

安永料港府2019/20財年財赤達700億元，財政儲備約為1.1萬億元。安永建議向合資格中小企僱主提供上限1,500元的僱員薪金補貼；全數寬免利得稅、薪俸稅及個人入息課稅；提供2,000元電費補貼等。

【預算前瞻】安永料本年度財赤達700億元，為15年來首見赤字

責任編輯︰陳啟昌