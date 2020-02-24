【定期存款】港元定存息10連減 東亞138天最新存息險守2厘

▲ 東亞今天減短存息，未因工銀亞洲新推抗疫電子銀行定存優惠、而迎戰還擊。

再有分行較多的大型銀行續減港元定期存款息率，未因中資行突出招首推抗疫電子銀行定存優惠、最多可獲額外加息1.1厘而鬥加還擊。

東亞今天（2月24日）減138天（約4.6個月）年息0.03厘，新息率至2.01厘；該行於早前曾連續9天削此存息，及至上周五（21日）才稍歇，事隔一個交易天又再出手，至今10連減後已累降0.39厘。

上周五晚工銀亞洲突出擊，指為配合抗疫期間客戶需減少出外，新推出電子銀行定期存款優惠，客戶透過網上銀行又或手機銀行，即時（不包括預約交易）開立港元定期存款，可享牌價以外最高增加1.1厘的額外年利率，適合所有新造及續期定期存款。

而推廣期由即日至3月31日（包括最後一天），適用客戶包括持有工銀亞洲理財金帳戶、理財e時代、綜合帳戶的個人客戶，透過網上銀行或手機銀行即時（不包括預約交易）開立港元定存。存款期方面由3個月、半年及一年不等。

工銀亞洲舉最高息的的半年定存為例，存100萬元原本享1.36143厘，額外加息1厘後，特惠息變2.36143厘。換言之，避險族收息由本來的6,807元，驟變逾萬元、至11,807元，變相多袋5,000元。

至於一年期更獲額外加息1.1厘，入場費由50萬元起；10萬元也加1厘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪