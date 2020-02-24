▲ 【經濟衰退】實用慳錢方法！4個應省則省的生活開支

本港面對經濟陷入技術性衰退，加上受到新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情的衝擊，財政司司長陳茂波於更於早前表示，新一個財政年度的預計財政赤字金額可能是歷來最高。面對經濟下行及裁員危機，要減省開支，可從以下幾項日常生活開支着手。

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1. 信用卡

大多港人擁有多張信用卡，用作網購、外出用餐及訂機票或酒店等不同用途，以賺取里數及現金回贈。信用卡除了方便消費外，當中亦涉及不少收費位，如年費、逾期繳費罰款及利息等。可能會有不少人為了減輕短期的財政壓力而只繳付最低還款額，但長遠而言，反會帶來更沉重的利息負擔，甚至拖長還款時間。此外，亦要盡量避免逾期繳費，其罰款因各發卡機構而定，可達220元至350元不等。

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2. 郵寄賬單開支

銀行、信用卡、電訊商及水電煤等賬單已逐步走向電子化，不少機構會就郵寄賬單服務收費，按月或年收取費用。只要改善個人的習慣，善用電子平台，就能節省郵寄賬單的開支，更能減省不必要的紙張消耗，慳錢又環保。這些開支的金額雖小，但按年或月累計積小成多也不容忽視。如擔心會因沒有郵寄賬單而忘記繳費，亦可善用銀行自動轉賬的服務。

各銀行的戶口及信用卡月結單收費

銀行 戶口月結單收費 信用卡月結單收費 滙豐銀行 20元／年 免收費 恒生銀行 20元／年 20元／年 中銀香港 5元／年 免收費 渣打銀行 5元／年 5元／年 東亞銀行 20元／半年 50元／年 花旗銀行 免收費 50元／年

各電訊商的月結單收費

電訊商 月結單收費 SmarTone 10元／月 中國移動 10元／月 csl. 10元／月 3 hk 20元／份

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3. 減少外出用餐

減少外出用餐除了是有效的防疫方法外，亦是省錢的途徑之一。現時外出用餐的費用需50元至200元不等，而自己買餸在家煮食，同樣的費用，已足夠準備幾人或幾餐的份量。

4. 減少每月訂閱開支

近年網上訂閱服務興起，如影視平台、串流音樂平台及雲端平台等，都增加了每月的娛樂開支。在每月續訂時，可先查看自己的使用量，考慮未來的實際需要，而決定應否續訂。

責任編輯：李瑩