▲ 【No-pay leave】打工仔被逼放無薪假期？職工盟教3招保權益

本港經濟陷入技術性衰退，加上今年新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情影響，不少企業受到衝擊，並要求員工放無薪假期（No-pay leave），節省開支。公司要求員工放無薪假時，打工仔只能接受不能拒絕嗎？香港職工會聯盟（職工盟）就提出以下3個方法，教打工仔保障個人權益。

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1. 打工仔有權向公司提出反對

職工盟指，如公司要求員工放無薪假，員工有權拒絕，因僱主有責任向月薪員工支付完整工資。職工盟引述立法會文件CB(2)1949/02-03(01)號指，政府曾清楚回答議員查詢，表示倘若僱員與僱主之間的僱傭合約是訂明以固定月薪計算報酬，僱主須事先得到僱員的同意，才可作出無薪假期的安排。

至於日薪僱員，由於薪金是按日計算，是按僱主安排上班，當僱主作出停業決定時，就不會有工作安排予僱員，日薪員工便可能需要接受無薪停工安排。但如果停工日子超過連續4星期一半以上或26星期三份一，則員工可視作被裁員，追討解僱及年資補償。

職工盟指，當僱主用任何方式，包括電話、電郵、公司通告等方式要求員工放無薪假時，可按需要向僱主提出反對。職工盟更提供拒絕放取無薪假通知書範本，以便打工仔向公司提出反對。

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2. 確保日後有追討權利

不少打工仔或擔心不接受無薪假期的安排就要被裁員，因此會在逼於無奈的情況下接受。職工盟指，接受放無薪假，不代表要放棄所有權利。打工仔可留意有關安排的同意文件上，有否寫上「我願意放棄日後追討權利」。如有，則要考慮清楚是否簽署，以免影響日後與僱員協商。此外，職工盟亦建議，打工仔可考慮求助工會，團結同事與僱主協商在經濟環境轉好時，以其他形式補償損失。

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3. 釐清與僱主商討條文

公司安排員工放無薪假，是一項僱主僱員雙方同意的「協議」，如沒有文本證明，或會引起爭議。當簽署協議或與僱主協商無薪假的安排時，職工盟建議打工仔可留意以下事項：

法定假日：僱主如安排無薪假是跨越法定假日，需額外補回薪金或日後補假，因為根據《僱傭條例》 第17條「休息日的給予」內已明確指出：僱員除有權享有法定假日、另定假日或代替假日外，尚有權享有休息日。因此假如無薪假橫跨法定假日，僱主需視當天為無薪假，並且把該假日在無薪假完結後補回。

兼職權利：有些僱傭合約限制了員工兼職或從事其他職業的權利，僱員在被停工的同時，可以要求僱主放寬相關條款，以讓僱員可以從事其他崗位，賺取收入。

補償：僱員可以爭取僱主書面承諾，當業務回復穩定，或盈利到達一定程度時，以特別津貼或花紅補償僱員無薪假的損失。

期限：職工盟指，打工仔盡量不要同意沒有限期的無薪假停工安排，因為僱傭條例保障僱員如被單方面停工4星期工作日數只得正常的一半，或26星期工作日數只得正常三分一，僱員就可以行使停工引致變相解僱的權利，追討僱主代通知金及年資補償。

責任編輯：李瑩