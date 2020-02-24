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【定期存款】資金湧美元避險 美元存息續跌 存7天最高15厘息

收息攻略 12:34 2020/02/24

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資金湧美元避險 美元存息續跌 7天最高15厘息

在新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）肆虐下，全球投資市場避險情緒高漲，游資湧入美元，令美滙指數獨強，本港銀行鬥減美元定期款存息率，本月至今共有10行鬥減，包括3大發鈔行。

專家預計，聯儲局仍有機會減息，美元存息短期仍有下跌空間。業界建議，閒資不多的散戶開立美元定存「宜長不宜短」，認為長息潛在降幅較大。

有閒錢宜造短存

經過一輪減息後，較高息都是7天短存為主，以集友享15厘位列「高息王」，惟須先換人民幣兌換成美元資金的要求，入場費是等值10萬人民幣；入場費較低的有南商，存5千美元可享8厘息，優惠至到本月底。

1個月存期則以富邦的3.03厘息最高，入場費是等值10萬港元。

南洋商業銀行經濟及策略研究所主管卓亮認為，因應新冠肺炎對全球的衝擊，料聯儲局今年至少減息一次、甚至兩次。即使美滙指數直撲百關，但相信下半年將逐漸回落。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤亦料，美國會再度減息，按理存息也會跟跌，而且因環球經濟存在下行風險，銀行亦毋須逆市高息吸存，以免乏貸款出路。

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撰文 : 曾桂芬

欄名 : 存款收息

外幣定期存款 經濟 定期存款 減息 美滙 美元 美國聯儲局 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎

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