【新冠肺炎】應對疫情　家庭支柱要部署這兩項保險

▲ 應對疫情 家庭支柱要部署這兩項保險

讀者丁先生現年四十歲，已婚，育有一對10歲的龍鳳胎，他從事消防工程有關的工作，而太太則於家中專心照顧小朋友。他現時只有一份投資相連保險，未有購買其他保險產品。最近新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）籠罩全球，他突然覺得確實需要作適當的保險安排，於是詢問如何部署。

定期壽險保費相對較平

在新型冠狀病毒肺炎陰影籠罩下，香港市民人心惶惶，四處撲口罩消毒用品。在財務風險管理上，原來大家都可能有需要配合疫情而作出一些部署。

丁先生是家中唯一的經濟支柱，但又不想作長綫的保險安排，筆者便推介了他一個保額五百萬的定期人壽保險（Term Life Insurance）。定期保險的好處，保障期可自由選擇，不像終生人壽保險（Whole Life Insurance）那樣，必定是終生。這樣便可以符合丁先生用於針對這個疫情的短期風險管理所需。而且價錢會相對平很多。

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同時，在疫情的威脅下，他必須安排一份住院醫療保險給自己，而當時他的反應是：不需要了。他解釋，萬一不幸染上了武漢不明肺炎，定必要進入公立醫院隔離治療，而香港市民於公立醫院開支不會太大。

升級住院醫保 無懼無病房

但是他忽略了一點，萬一疫情真的在社區大規模爆發，絕大部分的公立醫院都會變成接收新冠肺炎的隔離醫院，萬一因其他疾病或意外受傷而有需要入院，公立醫院應該不能提供床位給非不明肺炎的病人，這時私家醫院變成了唯一的選擇。

即使現在有住院醫療保險，也應該盡量升級為可以入住全私家病房的那種類別，因為在緊急的特殊時期，正如上文解釋過，有需要入住醫院的都會被迫選擇入住私家醫院，那時候，大房或半私家房應該很難找到床位，私家房變成了唯一的選擇。可想而知，這種情況下一份住院醫療保險是何其重要！

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