▲ 【Home Office】在家工作又高薪 美國邊一行最好搵？ -

受新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情影響，不少企業容許員工在家工作（Home Office），不過打工仔曾否想過有哪些工作可以Home Office之餘，又能賺到較高的薪金？

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Home Office可以助打工仔節省上下班時間，以及多項開支，如購買工作服飾及車資等。據遙距辦公研究網站Global Workplace Analytics表示，目前美國有超過400萬名打工仔已實行Home Office。

在家工作崗位增 分析師月賺近百萬港元

據CNBC報道，美國有7個領域的工作崗位正不斷增加Home Office的機會，第1位是經濟學及數學，職位包括：精算分析師、數據科學家、商業分析師等。其中以高級商業分析師平均月薪為8.9萬美元（約69萬港元），職位要求需要與團隊合作、開發新指標，以及4年以上的相關專業分析經驗。

據美國薪金調查機構PayScale數據顯示，較熱門招聘該工作崗位的公司包括美國電訊商威訊（Verizon Communications）、亞馬遜（Amazon）及美國飛機製造商波音公司等；亞馬遜的商業智能分析師月薪更高達11.9萬美元（逾92萬港元）。

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保險慈善業房地產 月賺數十萬港元

第2位不斷增加的Home Office機會的崗位，是為保險業提供審核支援的臨床顧問，工作需要審查、分析及解釋醫療資訊，與理賠專業人員交流及提供指導，且與醫療保健提供者合作等。PayScale的數據顯示，該工作崗位的平均月薪介乎5.8萬美元（約45萬港元）至11.6萬美元（約90萬港元）之間。

第3位為慈善事業、公益組織的政策經理、項目總監、籌款總監等。據Glassdoor數據，高級籌款總監的平均月薪為10.5萬美元（約81萬港元）。第4位則為房地產評估師，PayScale的數據顯示，平均月薪約6萬美元（逾46萬港元）。

責任編輯：蕭寶玲

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【原文：在家工作又高薪 首選商業智能分析師】