▲ 【新冠肺炎】疫情蔓延旅程受影響 一文睇晒3大酒店網退款安排

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，打亂了不少港人的旅遊計劃，如不幸需取消或更改行程，各主要的酒店網又如何取消訂單，以及有何安排？

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1. Expedia：聯絡客服處理

因應新冠肺炎疫情，Expedia在公告中表示，建議預訂日期在兩星期內的顧客聯絡客服跟進處理。

酒店預訂：建議登入帳戶於網上更改或取消預訂，如酒店須收取費用或並無顯示更改或取消選項，再聯絡客服。

航班或套票行程預訂：更改或取消前建議考慮以下事項，在決定更改航班或套票行程預訂後聯絡客服：

在航空公司網站上查看航班狀態是否已延誤或取消；並檢查是否有特殊更改、取消和退款政策。

查閱有關機場的資訊，留意有否為旅客提供的旅遊提示。

查閱您的旅遊保險條款，看看因出現無法預料的事件而更改或取消行程是否受到保障。

需要注意的是，廉價航空公司航班無法透過Expedia取消，須直接與航空公司聯絡。

2. AGODA：可免費取消中國住宿預訂

為對應新冠肺炎疫情，AGODA表示，入住日期為2月29日或之前，住宿位於全中國（內地、香港和澳門），或由全中國（內地、香港和澳門）出發往全球任何地點之未入住預訂，均可透過自助服務選項或撥打客戶服務熱綫取消預訂。

透過AGODA APP：登入AGODA App→訂單→選擇需要取消的住宿→取消預訂→選擇原因。

透過AGODA網站：前往AGODA官網主頁→登入→選擇「我的預訂」→再選「修改預訂」→取消預訂。

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3. Booking.com：可免費取消

Booking.com因為新冠肺炎疫情，推出特別免費取消政策：

入住日期為2月29日或之前，住宿位於全中國（內地、香港和澳門），或由全中國（內地、香港和澳門）出發往全球任何地點之未入住預訂，均可免費取消預訂。

作者：司徒家傑

責任編輯：鄺素媚、馮柏偉

【原文：疫情蔓延旅程受影響 一文盡睇3大酒店網退款安排（收費文章）】