▲ 雲端成創新利器 推動企業數碼轉型

近年來，人工智能、5G、物聯網等新興技術方興未艾，自動駕駛、遠程醫療、在綫教育等應用場景不斷湧現，這為身處產業鏈各個環節的大小企業帶來了嶄新的機遇和挑戰。全面提升數據處理效率及安全性、強化資訊科技管理水平、擴充資源儲存容量等，是現時企業實現數碼化轉型的基本要求。

「上雲」既解決了這一痛點，又能大幅降低企業營運及資訊科技維護的成本，因而成為眾多企業邁向數碼化的第一步。面向未來，雲端的使命是通過積極加速資訊科技的創新，助企業推進數碼化轉型，促進業務發展。

全球知名資訊科技研究與顧問公司Gartner預測，2020年全球公共雲端服務市場總營收將達至2664億美元，較2019年的2278億美元上漲17%，其中軟件即服務（SaaS）細分市場佔比超過一半，與基礎設施即服務（IaaS）及業務流程即服務（BPaaS）合共可創造2129億美元收入。

阿里巴巴達摩院早前發布「2020十大科技趨勢預測」亦指出，雲端將逐漸演變成所有資訊科技創新的中心。從包括人工智能、區塊鏈等技術在內的整個資訊科技鏈路，到無伺服器計算、雲端原生軟件架構、智能自動化運作及維護等全新技術模式，雲端正在重新定義資訊科技的發展，並將成為整個數碼經濟的基礎設施。

事實上，香港已有不少企業明白雲端創新的重要性，並已通過數據智能等一系列措施，將企業發展推向新階段，例如有飲食網站為提升服務器運作及運算能力，採用了本地混合雲端服務解決方案，大幅縮短網絡延遲時間。企業亦在雲端使用GPU運算訓練大數據模型，為會員推送更加貼合其興趣及口味的餐廳。縱觀該企業在數碼化轉型歷程中取得的一系列成就，其背後的雲端基礎設施可謂功不可沒。

非互聯網企業對雲端創新的認受程度近年亦顯著上升。近期受新型冠狀病毒疫情影響，大量企業僱員使用虛擬辦公軟件遙距工作，這也是因為雲端推動資訊科技創新一個案例。

其他大灣區內私人企業和公營機構，無不積極通過雲端技術推動科技創新，致力為用戶提供全面的解決方案，進一步提升企業競爭力。相信在市場需求穩步上升的前景下，將有更多公司選擇通過雲端技術實現科技創新。

作者：劉彬星（阿里雲港澳及韓國區總經理）

【關於作者】

多角度分析影響全球科技及電商行業的重大趨勢，解構雲端技術及數據智能（Data Intelligence）等新興科技的最新發展，正如何重塑數碼經濟所需的基礎設施，進而改變企業的營商思維及市場生態。