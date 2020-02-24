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【移民新加坡】一文睇晒！4種移居新加坡方法

東南亞 09:00 2020/02/24

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【移民新加坡】一文睇晒！4種移居新加坡方法

香港掀起移民潮，在亞洲區除了台灣較多港人會考慮外，新加坡也是不少港人考慮之列。新加坡多華人聚居，當地社會文化與香港較相似，亦有完善的教育和醫療制度，加上低稅、潔淨和安全的社會適合宜居，更重要是新加坡的組屋令港人羨慕不已。永健會計師事務所高級經理李俊賢，探討移民新加坡的3個方法。

【延伸閱讀】【移民東南亞‧新加坡】一圖睇晒　移民新加坡5大途徑

移民有3個階段

新加坡移民有3個階段，分別是EP、PR，以及Citizenship。以投資或受僱方式申請新加坡工作簽證，申請人必需符合以下申請資格，則可以申請新加坡工作簽證Employment Pass（EP）的居留權。滿足居留條件後，便可申請永久居民Permanent Resident（PR），取得新加坡永久居留權，進而申請新加坡藉Citizenship。

投資移民少人做

李俊賢表示，移民新加坡主要有3種方式。李俊賢指，「新加坡的傳統投資移民（Global Investor Program）現實情況是沒有甚麼人做。因為要求的錢多，需投資250萬坡元（約1,500萬港元）放入Investment Fund（投資基金），就可有PR（永久居留）。但根據過紀錄，蝕錢較多，所以客人都不太願意行這條路移民新加坡。而透過投資移民到新加坡的人愈來愈少，客戶比例上僅得1%。

工作簽證較受歡迎

與其預留一大筆錢做PR，不如自己做生意，最低只需5萬坡元（約30萬港元）。因此，近年反而多人關注Employment Pass，一是自己開公司創業，二是技術移民，獲得當地公司聘請。

李俊賢指，「創業移民需在當地成立公司，營運生意，有些客戶是做諮詢、交易服務、科技行業。新加坡政府會審視申請者計劃書，做咩生意、有咩產品、有無Office。值得一提的是，中醫是不可以行創業移民的計劃，有可能是當地保護行業措施。」

新加坡歡迎創新科技，包括專利技術。如申請者可寫Apps，有辦公室，有流水帳，會請人有賺錢能力，就可以申請Employment Pass。當中更設立創新者簽證（見表二），如申請者從事某種專利科技，或研究科學，則可申請自己做董事，更可向政府申請資助。

【延伸閱讀】【移居東南亞‧新加坡】生活成本最高國家之一　新加坡何以在亞洲稱霸？

工程科技界移民較多

至於技術移民，取決於申請者能否拎到Visa。新加坡政府沒有寫明想請邊類人，只要新加坡公司有實際運作，並已聘請申請者，情況似香港的工作簽證，便可來新加坡。

若申請者是擁有專業技術或高管，要突出自己的專業技術，並最好能提供自己在港讀哪個專業，過去幾年是否從事相關的行業，最好在新加坡找不到相關專業。不少客戶是做工程，資歷較容易證明。另外是從事科技，這兩種行業是最多客戶從事。至於市場營銷、會計業，則較容易有替代，反而醫療相關行業較容易。

技術移民工作簽證除了要有新加坡老闆聘請，薪酬也不能太低。最低基本薪金每月要有3,600新加坡元（約2.1萬港元），但最好用Market rate（市價）計算。若攜帶伴侶，則需達6,000新加坡元。

拎PR子女需服兵役

李俊賢以香港客戶為例，申請人在香港有生意，但同時在新加坡開分支，工作兩邊走，工作簽證就足夠。因為工作簽證可給予申請者離開香港，而新加坡亦可給予申請者居留權。所以，好多人去到這個步驟就停止，不拿PR。因為，拿取PR需在當地5年內，有一半時間在當地居住。

因此，投資移民與工作簽證的分別，在於投資移民直接取PR，無EP。若選擇開公司，則要經歷一個EP階段。但值得留意的是，拿了PR，則需負上公民責任，需服兵役。

作者：江麗琦

責任編輯：周劍琴

欄名 : 移民攻略

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