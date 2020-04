【新冠肺炎】買餸唔使出街！網上餸菜包收費比較

▲ 【新冠肺炎】唔使出街買餸!網上餸菜包收費比較

新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延,為了減低受感染風險,不少人都減少外出。現時有不少網上平台提供餸菜包,本網比較了數個網上餸菜包服務價錢及菜式,即使足不出戶,都可以食到住家餸!

▲ 網上餸菜包收費比較

就價錢而言,好餸及煮餸易的餸菜包收費較為便宜,大部分的餸菜包只需50多元。而好餸更提供一些炒菜的配料,如薑、蔥、蒜或乾蔥等。

幫襯邊間要睇埋免運費門檻

除了比較不同的餸菜包價格外,亦需留意各大網購平台的運費及免費送貨最低消費額。雖然部分平台的餸菜包價錢便宜,但可能不提供免費送貨服務。因此,在選擇不同網購平台,亦需留意送貨服務的收費。

因應新冠肺炎疫情持續,部分網店的送貨服務有所改變,煮餸易現在只提供九龍區、港島區及荃灣區的送貨服務,而免運費的金額亦提升至500元。在選購餸菜包前,謹記先查看不同平台的最新消息。

今日落單今晚煮?

除了要留意送貨服務是否需額外收費,亦要留意各家店舖的「截單」時間。以上提及的四個外送餸菜包平台中,只有煮餸易及Fresh To Go可做到今日落單今日送貨。煮餸易表示只要於星期一至六早上10時前下單,便可即日下午3時至6時送貨。Fresh To Go表示星期一至六需於上午11時前訂購,便可即日下午3時至7時送貨;星期日及公眾假期則需於早一個工作天的上午11時前訂購,則可於翌日下午3時至7時送貨。

若幫襯好餸和妳想煮意則要提早一日下單,好餸表示顧客需於提早一天下午6時前下單,才可於翌日下午3時至7時送貨。妳想煮意指需於送貨日前一晚11時59分前下單,才可於翌日下午4時至8時送貨。

