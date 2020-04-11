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【新冠肺炎】買餸唔使出街！網上餸菜包收費比較

消費錦囊 18:29 2020/04/11

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【新冠肺炎】唔使出街買餸！網上餸菜包收費比較

新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，為了減低受感染風險，不少人都減少外出。現時有不少網上平台提供餸菜包，本網比較了數個網上餸菜包服務價錢及菜式，即使足不出戶，都可以食到住家餸！ 

【延伸閱讀】【網購口罩】海外訂口罩仲未收到？立法會議員拆解4大原因

網上餸菜包收費比較

就價錢而言，好餸煮餸易的餸菜包收費較為便宜，大部分的餸菜包只需50多元。而好餸更提供一些炒菜的配料，如薑、蔥、蒜或乾蔥等。

【延伸閱讀】【新冠肺炎】嗌外賣慳多啲！3大外賣App優惠全攻略（附優惠碼）

幫襯邊間要睇埋免運費門檻

除了比較不同的餸菜包價格外，亦需留意各大網購平台的運費及免費送貨最低消費額。雖然部分平台的餸菜包價錢便宜，但可能不提供免費送貨服務。因此，在選擇不同網購平台，亦需留意送貨服務的收費。

因應新冠肺炎疫情持續，部分網店的送貨服務有所改變，煮餸易現在只提供九龍區、港島區及荃灣區的送貨服務，而免運費的金額亦提升至500元。在選購餸菜包前，謹記先查看不同平台的最新消息。

今日落單今晚煮？

除了要留意送貨服務是否需額外收費，亦要留意各家店舖的「截單」時間。以上提及的四個外送餸菜包平台中，只有煮餸易及Fresh To Go可做到今日落單今日送貨。煮餸易表示只要於星期一至六早上10時前下單，便可即日下午3時至6時送貨。Fresh To Go表示星期一至六需於上午11時前訂購，便可即日下午3時至7時送貨；星期日及公眾假期則需於早一個工作天的上午11時前訂購，則可於翌日下午3時至7時送貨。

若幫襯好餸和妳想煮意則要提早一日下單，好餸表示顧客需於提早一天下午6時前下單，才可於翌日下午3時至7時送貨。妳想煮意指需於送貨日前一晚11時59分前下單，才可於翌日下午4時至8時送貨。

責任編輯 ：曹佩鈞

欄名 : 消費錦囊

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