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【外賣App優惠】嗌外賣慳多啲！3大外賣App優惠全攻略（附優惠碼）

消費錦囊 12:16 2020/03/27

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嗌外賣慳多啲！3大外賣App優惠全攻略（附優惠碼）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續，陸續有餐廳不設堂食服務，只提供外賣服務，安在家中要醫肚使用外賣App是一個不錯的選擇。以下綜合Deliveroo（戶戶送）、Foodpanda及UberEats三大外賣平台App的優惠資訊，讓你抗疫期間都可以慳住荷包！

Deliveroo（戶戶送）

滙豐Red信用卡20元專屬折扣

由即日起至12月31日，以滙豐Red信用卡於Deliveroo簽賬滿180元（不包括運費），每月輸入以下指定優惠碼可享20元折扣，優惠每月最多可享4次，即每月最多享80元折扣。

  • 2020年3月：RED032020
  • 2020年4月：RED042020
  • 2020年5月：RED052020
  • 2020年6月：RED062020
  • 2020年7月：RED072020
  • 2020年8月：RED082020
  • 2020年9月：RED092020
  • 2020年10月：RED102020
  • 2020年11月：RED112020
  • 2020年12月：RED122020

Mastercard卡25元專屬折扣

由即日至12月31日，首次登記用戶於登記時設定Mastercard卡為付款信用卡，於結賬時輸入「MC2020NEW」，訂單滿100元 (不包括運費) 即可享20元折扣，最多可享三次。

另外，以Mastercard卡簽賬滿250元（除運費）時，每月輸入以下指定優惠碼可享25元折扣，每月最多可享2次折扣。

  • 2020年3月：MC20MAR
  • 2020年4月：MC20APR
  • 2020年5月：MC20MAY
  • 2020年6月：MC20JUN
  • 2020年7月：MC20JUL
  • 2020年8月：MC20AUG
  • 2020年9月：MC20SEP
  • 2020年10月：MC20OCT
  • 2020年11月：MC20NOV
  • 2020年12月：MC20DEC

DBS萬事達卡25元折扣

由即日起至5月10日，使用DBS萬事達卡訂餐滿250元並輸入優惠碼「DBSHKMC + DBS萬事達卡首6位數字」，可享25元折扣優惠，每位用戶最多可用享兩次。

Foodpanda

新用戶50元折扣

即日起至3月31日，新用戶消費滿80元（不包括運費），並輸入優惠碼「CRAVE50」，即可享50元折扣優惠。

即日起至12月31日，訂購滿100元輸入優惠碼「COKE50」即可享50元折扣優惠。

渣打信用卡專屬優惠

由即日起至5月31日，新客戶以渣打信用卡於Foodpanda簽賬滿150元（不包括運費），並輸入優惠碼「SCBNEW」，可獲75元折扣；現有客戶輸入優惠碼「SCB」，可獲20元折扣。

中銀信用卡專屬優惠

由即日起至12月底，首次使用Foodpanda用戶，以中銀信用卡簽賬150元或以上（不包括運費），輸入優惠碼「BOCNEW +個人中銀信用卡首6位數字」，即可享50元折扣優惠。

UberEATS

新用戶5折優惠

新用戶簽帳時輸入優惠碼「10UEATS」，首張訂單可享5折優惠。優惠完結日期另行通知。

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 消費錦囊

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