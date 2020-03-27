【外賣優惠】政府限制堂食用餐人數 3大外賣App優惠全攻略（附優惠碼）

▲ 嗌外賣慳多啲！3大外賣App優惠全攻略（附優惠碼）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續，政府剛剛宣布限制堂食用餐人數，陸續亦有餐廳不設堂食服務，只提供外賣服務，安在家中要醫肚使用外賣App是一個不錯的選擇。以下綜合Deliveroo（戶戶送）、Foodpanda及UberEats三大外賣平台App的優惠資訊，讓你抗疫期間都可以慳住荷包！

Deliveroo（戶戶送）

滙豐Red信用卡20元專屬折扣

由即日起至12月31日，以滙豐Red信用卡於Deliveroo簽賬滿180元（不包括運費），每月輸入以下指定優惠碼可享20元折扣，優惠每月最多可享4次，即每月最多享80元折扣。

2020年3月： RED032020

2020年4月： RED042020

2020年5月： RED052020

2020年6月： RED062020

2020年7月： RED072020

2020年8月： RED082020

2020年9月： RED092020

2020年10月： RED102020

2020年11月： RED112020

2020年12月：RED122020

Mastercard卡25元專屬折扣

由即日至12月31日，首次登記用戶於登記時設定Mastercard卡為付款信用卡，於結賬時輸入「MC2020NEW」，訂單滿100元 (不包括運費) 即可享20元折扣，最多可享三次。

另外，以Mastercard卡簽賬滿250元（除運費）時，每月輸入以下指定優惠碼可享25元折扣，每月最多可享2次折扣。

2020年3月： MC20MAR

2020年4月： MC20APR

2020年5月： MC20MAY

2020年6月： MC20JUN

2020年7月： MC20JUL

2020年8月： MC20AUG

2020年9月： MC20SEP

2020年10月： MC20OCT

2020年11月： MC20NOV

2020年12月：MC20DEC

DBS萬事達卡25元折扣

由即日起至5月10日，使用DBS萬事達卡訂餐滿250元並輸入優惠碼「DBSHKMC + DBS萬事達卡首6位數字」，可享25元折扣優惠，每位用戶最多可用享兩次。

Foodpanda

新用戶50元折扣

即日起至3月31日，新用戶消費滿80元（不包括運費），並輸入優惠碼「CRAVE50」，即可享50元折扣優惠。

即日起至12月31日，訂購滿100元輸入優惠碼「COKE50」即可享50元折扣優惠。

渣打信用卡專屬優惠

由即日起至5月31日，新客戶以渣打信用卡於Foodpanda簽賬滿150元（不包括運費），並輸入優惠碼「SCBNEW」，可獲75元折扣；現有客戶輸入優惠碼「SCB」，可獲20元折扣。

中銀信用卡專屬優惠

由即日起至12月底，首次使用Foodpanda用戶，以中銀信用卡簽賬150元或以上（不包括運費），輸入優惠碼「BOCNEW +個人中銀信用卡首6位數字」，即可享50元折扣優惠。

UberEATS

新用戶5折優惠

新用戶簽帳時輸入優惠碼「10UEATS」，首張訂單可享5折優惠。優惠完結日期另行通知。

責任編輯︰陳啟昌