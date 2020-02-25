【新冠肺炎】肺炎肆虐！ 旅遊、醫療、外傭保險資訊懶人包

▲ 肺炎肆虐！ 旅遊、醫療保險資訊懶人包

新型冠狀病毒疫情肆虐（俗稱武漢肺炎），部份國家已對香港實施封關措施，亦有航空公司停飛來往當地與香港航班。已購買機票，打算外遊的人士，遇著封關、停航等情況，而令到行程受阻，旅遊保險又能否提供保障呢？假若不幸在外遊期間感染肺炎，醫療開支又能否索償到呢？咁多問題，即睇以下懶人包資訊喇！

醫療保險︰

【免費住院保】萬通保險為港澳人士推免費住院現金津貼 每日最高$600

【醫保保障範圍】武漢肺炎保險理賠一覽 額外住院現金保障最高每周5000元（不斷更新）

【醫療保險及人壽保險】應對疫情 家庭支柱要部署這兩項保險

外傭保險︰

【家傭保險】外傭如不幸染新冠肺炎 家傭保險夠唔夠保障？

旅遊保險︰

【封關旅遊保險】因封關取消行程 只得呢份旅遊保或有得賠？

【各保險公司回覆】武漢肺炎令旅行受阻 旅遊保險到底包唔包？（不斷更新）

【富衛訪問回覆】外國封關致旅行取消 旅遊保險咩情況先有得賠？

【各保險公司回覆】各國「封關」防武漢肺炎 話你知旅遊保險有無得賠？

【郵輪旅遊保險】坐郵輪遭強制隔離 郵輪旅遊保險有何保障？

【旅遊保險保障範圍】武漢肺炎旅遊保險有機會唔保？解構旅保賠償範圍

【旅遊保險住院費比較】新年赴內地拜年 應考慮投保旅遊保？

責任編輯︰陳啟昌