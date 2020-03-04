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【網購口罩】日本口罩最受歡迎排名　邊款口罩最抵買？

消費錦囊 22:24 2020/03/04

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新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情日趨嚴重，港人聞肺炎色變，連日搶購口罩自保，由實體店掃口罩掃到美日等海外網購平台。日本口罩的種類繁多，本網整理了日本早前公布的一次性口罩排名，網購口罩就更安心！

【延伸閱讀】【武漢肺炎】口罩勿亂扔！衞生署教你正確處理已用口罩

首三位各有特色 最平23蚊50個

日本排名網站goo ranking早前公布了最新的一次性口罩排名。榜首為白元快適口罩（60個裝），連稅650日圓（約46港元），微粒子過濾率（PFE）及病毒過濾率（VFE）達99%。

其次為Unicharm超立體口罩（50個裝），連稅售價為813日圓（約58港元），與普通外科口罩不同，採用立體設計，戴起來更舒服。第三名為BMC口罩（50個裝），連稅售價為315日圓（約23港元），其微粒子過濾率（PFE）、細菌過濾率（BFE）及病毒過濾率（VFE）更達99%。

根據日本Amazon（亞馬遜）產品資料顯示，排第一的白元快適口罩（60個裝）BMC口罩（50個裝）於中國製造，Unicharm超立體口罩（50個裝）則於日本製造。

白元快適口罩（60個裝）

在日本網站購買口罩，不少人會遇到語言不通的問題，以下整理了有關口罩的日文單字

  • サイズ＝尺寸
  • 小さめ＝小
  • 普通／ふつう＝一般
  • 大きめ＝大
  • 子供用＝兒童用
  • かぜ＝感冒
  • ウイルス＝病毒
  • かぜ．ウイルス飛沫．花粉対応／対策＝感冒、病毒飛沫及花粉症
  • ホコリ（ほこり／埃）＝塵埃

【延伸閱讀】【武漢肺炎】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？

排名 口罩
1 白元快適口罩（60個裝）
2 Unicharm 超立體口罩（50個裝）
3 BMC 口罩（50個裝）
4 玉川衛材 Fitty 7DAYS EX 口罩（60個裝）
5 Presto 快適口罩（200個裝）
6 PIP Health 口罩（60個裝）
7 Pitta 口罩（3個裝）
8 IRIS OHYAMA 口罩（60個裝）
9 玉川衛材 Fitty 7DAYS EX 口罩（30個裝）
10 白元快適 GUARD PRO 口罩（30個裝）

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 消費錦囊

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