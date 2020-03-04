【網購口罩】日本口罩最受歡迎排名　邊款口罩最抵買？

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情日趨嚴重，港人聞肺炎色變，連日搶購口罩自保，由實體店掃口罩掃到美日等海外網購平台。日本口罩的種類繁多，本網整理了日本早前公布的一次性口罩排名，網購口罩就更安心！

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首三位各有特色 最平23蚊50個

日本排名網站goo ranking早前公布了最新的一次性口罩排名。榜首為白元快適口罩（60個裝），連稅650日圓（約46港元），微粒子過濾率（PFE）及病毒過濾率（VFE）達99%。

其次為Unicharm超立體口罩（50個裝），連稅售價為813日圓（約58港元），與普通外科口罩不同，採用立體設計，戴起來更舒服。第三名為BMC口罩（50個裝），連稅售價為315日圓（約23港元），其微粒子過濾率（PFE）、細菌過濾率（BFE）及病毒過濾率（VFE）更達99%。

根據日本Amazon（亞馬遜）產品資料顯示，排第一的白元快適口罩（60個裝）和BMC口罩（50個裝）於中國製造，Unicharm超立體口罩（50個裝）則於日本製造。

▲ 白元快適口罩（60個裝）

在日本網站購買口罩，不少人會遇到語言不通的問題，以下整理了有關口罩的日文單字：

サイズ ＝尺寸

＝尺寸 小さめ ＝小

＝小 普通／ふつう ＝一般

＝一般 大きめ ＝大

＝大 子供用 ＝兒童用

＝兒童用 かぜ ＝感冒

＝感冒 ウイルス ＝病毒

＝病毒 かぜ．ウイルス飛沫．花粉対応／対策 ＝感冒、病毒飛沫及花粉症

＝感冒、病毒飛沫及花粉症 ホコリ（ほこり／埃）＝塵埃

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責任編輯：曹佩鈞