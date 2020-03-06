【封關旅遊保險】各國「封關」防武漢肺炎　話你知旅遊保險有無得賠？（新增各保險公司回覆）

▲ 【武漢肺炎】各國「封關」防疫 旅遊保險有無得賠？

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續擴散，為防止疫情蔓延，不少國家對中國旅客或曾到訪中國的旅客實施入境限制（全面封關或局部封關），部分國家的限制更涵蓋持香港特區護照的旅客。港人如有計劃出遊，卻因各國「封關」而導致行程取消、延誤或滯留當地，旅遊保險有何保障？

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被迫取消行程 旅遊保無得賠？

翻查各旅遊保險有關「取消旅程」的保障條款，大多未有明確列明有關於當地政府實施的入境限制的保障。大多旅遊保險有關「旅程取消」的保障，所列出的條款均為「旅程預定出發日期前7天內，已計劃前往的旅程目的地發生傳染病，致使受保人不能展開旅程」。但由於各國所採取的入境限制，並非因當地爆發傳染病，而是為了防範傳染病傳播的措施，投保人或未必受到保障。

藍十字回覆查詢時指，如受保人因前往的目的地實施入境限制，而導致行程取消、延誤或滯留當地，均不是「旅程取消」或「旅程延誤」保障的受保原因。

不過，如受保人在其航班啟程時48小時前登記「航班延誤現金津貼伸延保障」及自動索償服務，無論因任何情況導致航班延誤連續達6小時或以上，系統便會立即提示受保人透過應用程式完成索償程序，便可獲得「旅程延誤」保障的現金津貼。

藍十字更指，考慮到新型冠狀病毒的爆發及疫情所帶來的風險，如受保人因疑似感染或確診患上新型冠狀病毒而於旅程期間或於返回香港後14天內被強制隔離，將按隔離日數支付「強制隔離現金津貼」。

富衛保險回覆查詢時指，入境限制並非旅遊保險保障範圍之內，但如旅程的目的地被世衛宣布為「已受突然爆發廣泛性傳染病並有確診個案」的國家或地區，只要相關旅遊保險在世衛公佈前投保，投保人因此而引致不能展開旅程，那便符合旅程取消保障範圍，可根據相關的保單條款賠償。

Starr 回覆查詢時指，如投保人在1月22日或以前已投保，旅行目的地為中國，則可因傳染病冠狀病毒（武漢肺炎）而申請取消旅程保障。 如果目的地不是中國，受保人因任何原因被拒絕入境，則沒有取消旅程這個保障。

如受保人或直屬家屬因患上嚴重疾病，或需要強制隔離，大多旅遊保險均會就其「取消旅程」的損失賠償。不過，武漢肺炎是否屬於嚴重疾病，則要因應各保險公司對其的定義。



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政府規定為不保事項

此外，部分旅遊保險的條款中的「不保事項」亦列明，因當地政府的法例或規條限制而直接或間接導致的損失，保險公司將毋須支付投保人取消或縮短行程的損失。當中AIA的「智遊保」、Starr「卓悅遊」、安達「旅無憂」及豐隆保險的單次旅行保險的條款中，均有列明因政府的法例或規條限制而導致的損失均為不保事項。

蘇黎世：受保取消前往中國內地的行程

蘇黎世於網站上公布，投保人如在1月22日前投保，而旅程目地的為中國內地。若在出發前一星期內，預定的公共交通工具或旅行團因新型冠狀病毒情況而被取消，可根據保單條款中，取消行程或縮短行程的部分有關「傳染病」的保障條款申請索償。蘇黎世指，如果旅程目地的並非中國內地，若因個人決定取消或更改旅程，有關的索償並不包括在保單保障範圍之內。

記者：李瑩