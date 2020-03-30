【口罩返貨】Yahoo、591房屋網今午3時派口罩　睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）

▲ 【口罩返貨】 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）

新型冠狀病毒肺炎的確診人數持續上升，本港抗疫產品缺貨，「口罩難求」。幸而近日不少店舖都有少量口罩補貨應市，如果家中口罩的存貨所剩無幾，可多加留意這些商舖的最新消息。

【延伸閱讀】【網購口罩】 Amazon以外！Ebay、樂天網購口罩攻略

Yahoo APP：免費派發5000個口罩【3月30日】

第二輪小童換領口罩活動將會於今日（3月30日）下午3時開始，今次Yahoo APP會提供5,000個中童/女性口罩，每位用戶可以換領一包5個口罩，名額共1,000名。

換領教學：【口罩供應】Yahoo派5,000個口罩！手機App5步免費換領（附換領教學）

香港591房屋交易網：免費派發5000個口罩【3月30日】

香港591房屋交易網在facebook宣布，將會於今日（3月30日）下午3時於facebook派發5,000個印尼99%BFE口罩（25個一份），合共送出200份，今次會以先到先得方式進行，並以寄方式送出，費用全免。為了可以有更多有需要人士受惠，上次曾領取口罩的人士不可再次參加。

尚芳保健：下午2時預售口罩【3月26日】

尚芳保健在facebook宣布，尚芳成人口罩將於今日（26日）下午2時於指定網址進行預購，首輪10,000盒成人口罩將於4月6和4月14日分階段寄出，每盒口罩售價為96元，每人限購3盒。

詳情：【口罩返貨】港產口罩尚芳口罩今午預售 24個獨立包裝口罩售96元

鄰住買：下午6時出售N95口罩【3月25日】

鄰住買在facebook宣布，於今日（25日）下午6點正開售「ピエラス N95四層口罩」，售價為14元，每人限購4個。

購買網站

莎莎：莎莎網出售口罩【3月25日】

莎莎在facebook宣布，今日（25日）將於莎莎網站發售多款口罩，包括CROSSEED鴕鳥口罩（限購2件）、HARLEY N95口罩及OBOT TRAIN 兒童KF94口罩，售價分別為125元（5個）、799元（20個）及29.5元（1個）。所有限購產品不可與VIP優惠同時使用。口罩、口罩套裝、防疫帽及護眼鏡均不設退款或換貨。口罩及口罩套裝限香港站用戶購買並郵寄至香港地址，且不接受任何訂單更改及取消申請。而所有莎莎網產品不設店舖自取。

莎莎：售口罩過濾片及可重用成人口罩【3月25日】

莎莎在facebook宣布，將在指定分店售舒放口罩過濾片及可重用成人口罩。 舒放 口罩過濾片 （40片），售118元一盒，每人限購一盒；舒放 可重用口罩（2個裝），售35元一件，每人限購一件。

舒放 口罩過濾片 （40片）

售價：118元/盒 ｜每人限購1盒

PFE ≥95%、BFE≥98%

多重過濾、三層淨化、親膚舒適

獨立包裝、 3D 立體設計

適用於可重用口罩

舒放 可重用口罩（2個裝）

售價： 35元/件｜每人限購1件

人造纖維製造

可用水清洗

指定分店：

香港街市：免費向學生派發口罩【3月25日】

香港街市將於今日（25日）早上11時30分於港九新界全綫香港街市派籌，登記取籌後可離開，並於中午12時至下午1時領取口罩即可。只要出示學生證/學生手冊，即可免費領取10個口罩。

23個「香港街市」派發位置及名額

莎莎：莎莎網出售口罩【3月24日】

莎莎在facebook宣布，今日（24日）下午4時於莎莎網站發售9 SEPTEMBAR MEDICAL 三層外科口罩（50個裝），售價為238元。限量700盒，每人限購1盒，售完即止。所有限購產品不可與VIP優惠同時使用。口罩、口罩套裝、防疫帽及護眼鏡均不設退款或換貨。口罩及口罩套裝限香港站用戶購買並郵寄至香港地址，且不接受任何訂單更改及取消申請。而所有莎莎網產品不設店舖自取。

小魔怪：觀塘門市出售南美口罩【3月24日 10：55火炭門市口罩已售罄】

小魔怪在facebook宣布，有少量南美口罩可供出售，火炭及觀塘門市各有80盒，每盒售價為150元。

地址：

火炭坳背灣街57號利達工業中心地下7號A東方文具公司

觀塘成業街16號怡生大廈地下F號舖

金公館：長者及DSE應考生可獲贈口罩【3月23日】

在3月23日至4月3日（只限星期一至星期五）期間，指定的金公館分店將向到場排隊之首100名應屆DSE考生或年滿65歲長者贈送一包口罩 （每包5個）。

詳細安排如下：

18：00開始向在場排隊之考生或長者派籌

18：30向取得籌號之考生或長者派口罩

*年滿65歲之長者，須出示身份證或長者卡。

*應屆DSE考生，須出示准考證 （可於手機出示電子版本）。

*19：00前未能到取換領則當棄權，當天不會補派口罩。

分店地址：

香港康山道1號康怡廣場北座三樓T4號舖

新界調景嶺彩明街1號彩明商場2樓251-252號铺

日本城：指定20間分店出售抗疫優惠組合【3月20日】

日本城在facebook上公布，將會在指定20間分店售抗疫優惠組合，包括Seiwa-pro 三層口罩（10個裝）及 Mitu桶裝抗菌濕紙巾 （90片裝），優惠價69.9元一套。每間分店出售240套，共4800套，每人限買1套。數量有限，先到先得，售完即止。

Big Big Shop：今午售Medicom耳掛式口罩【3月20日】

Big Big Shop將會在今午3時，在其網店開售 Medicom Safe彩色生活口罩（獨立包裝）設有湖水綠及深藍色，顏色隨機發貨。由於數量有限，每人限買2個，先到先得，售完即止。

Big Big Shop：Medicom耳掛式口罩

616、Loco：網上登記免費派口罩【3月20日】

LocoBike與616牛肉火鍋專門店合作，將於今日（20日）下午3時讓市民於Loco App登記領取口罩，是次一共派發3,000個口罩。

登記方法：

於手機下載/更新Loco App至最新版本，以手提電話號碼登入或登入網頁版進行預訂

於3月20日下午三時正進入Loco App，選擇活動及領取分店，並確認登記。

每位用戶最多只限登記1次及1份，派完即止。

必需以香港電話號碼登記及出示香港身份證

登記一經確認，請於指定日期及時間內於指定分店出示有效登記確認書領取口罩一份 （共十個）

籌號不得轉讓他人。

如何領取免費防疫口罩：

成功登記的朋友，除了會收到確認電郵之外！還可以憑App入面的活動憑證領取：

步驟1： 開啟Loco App選擇「更多」

步驟2：選擇「我的憑證」就可以找到「領取憑證」

步驟3： 3月23至26號（星期一至四） 下午5時至晚上11時期間到指定分店領取。

616換領分店地址

Loco App（Android／iOS）

華潤堂：中環分店出售抗疫套裝【3月12日】

華潤堂即時於中環店限量開賣400份抗疫必備套裝，套裝包括50個裝日本直送iimono成人口罩、2支酒精消毒噴霧、20片抗菌濕紙巾，售價為130元。優惠只限今天，每人限購一套，數量有限，售完即止。產品基於衛生理由，不設換貨或退款。

中環店限定：香港中環德輔道中106號鴻德大廈地下A舖

莎莎：網店抗疫專區新品上架【3月18日】

莎莎公布，將於今日（18日）下午2時於莎莎網發售多款抗疫產品，包PERFETTA 成人口罩（50個裝）及韓國酒精除菌搓手液等。

PERFETTA 成人口罩（50個裝）

售價： 268元/盒（不可與VIP優惠同時使用）

限量400盒，每人限購1件，售完即止。

莎莎網抗疫專區

大航假期：網上登記領籌免費派口罩【3月18日】

大航假期宣布，將於今日（18日）下午1時於facebook發布登記連結。成功領籌人士可以獲5個口罩，並需於3月22日在門市收工之前換領。如果之前曾於大航假期登記並領取口罩之人士，今次將不能參與此活動。

領取方法：

1. 輸入電話號碼登記

2. 成功提交登記

3. 接受確認短訊

4. 點擊-取得換口罩籌號

5. 輸入驗證碼

6. 選擇口罩領取點

7. 籌號確認

8. 憑手機籌號確認版面，於指定日期地點換領

在記得領取口罩時，謹記出示大航假期APP！

換領門市地址：

屯門分行 （自置物業） 華都商場地下45號鋪

營業時間 ： 10：00-19：00

營業時間 ： 10：00-19：00 觀塘分行 （自置物業） 裕民中心裕民薈1樓號142鋪

營業時間 ： 10：00-19：00

營業時間 ： 10：00-19：00 灣仔分行 （自置物業） 國泰88商場2樓S05室

營業時間 ： 10：00-19：00

營業時間 ： 10：00-19：00 旺角分行 （自置物業） 好景商業大厦22樓2219室

營業時間 ： 10：00-19：00

營業時間 ： 10：00-19：00 沙田分行 希爾頓中心第二層市集3號舖

營業時間 ： 10：00-19：00

營業時間 ： 10：00-19：00 荃灣分行 荃立方1樓F27號商鋪

營業時間 ： 11：00-20：00

大航假期應用程式（Android／iOS）

卓悅：全綫分店換購阿根廷口罩【3月16日】

卓悅在facebook宣布，於4間全綫分店提供阿根廷ANADELIA S.A. 3層PP外科醫用綁繩口罩（25個）作換購，凡購買任何產品折實滿99元或以上，即能以換購價68元換購口罩，每人每日限換購1包。

卓悅門市地址

卓悅：指定分店售日本幼童口罩抗疫套裝【3月16日】

卓悅在facebook宣布，於4間指定分店出售日本幼童口罩抗疫套裝，包括日本ERA MASK 99 三層式防護口罩（幼童用） 60個、Au Fairy除菌濕紙巾30片、 酒精搓手液及日本獅王麵包超人兒童牙膏， 售價為299元一套。

旺角中心一期地下GSA號舖 （120套）

元朗青山公路81號地下 （120套）

荃灣大河道10號登發大廈地下 （120套）

葵涌廣場地下23A舖 （94套）



日本城：5間指定分店售抗疫套裝【3月13日】

日本城今日（13日）在指定5間分店售抗疫優惠組合套裝，包括1包口罩（15個裝）及消毒搓手液1支，每套售價69.9元，每間有400套，共有2,000套。先排隊攞籌，一人一籌，每籌限買一套。



抗疫優惠組合套裝，包括：

三層不織布口罩1包15個裝 （女士/小童size）

西班牙EYA消毒搓手液30ml 1支

卓悅：VIP尊享抗疫優惠套裝【3月13日】

卓悅今日（13日）在指定分店售抗疫優惠套裝，包括口罩、舒緩噴霧及消毒啫喱等，限卓悅VIP會員購買。

抗疫優惠套裝 99元/套

1. YOKOI （SUN MILLION）高密度三層PM2.5防護口罩10片

2. Dr. Schafter環保舒緩冰泉噴霧 300ml （瑞士製） 1支

3. PAX MOLY 濟洲蜂蜜舒緩啫喱300g （韓國製） 1件

指定分店：

銅鑼灣渣甸坊5號

旺角西洋菜街南13號

抗疫優惠套裝 99元/套

1. HOGY 醫療級4層防護口罩 （日本製） 3片裝 2件

2. DAYMELLOW 免洗消毒啫喱 50ml （韓國製） 1支

3. Adin 熊果素美白淡斑面膜 （韓國製） 2片

華潤堂：42間分店出售抗疫套裝【3月12日】

華潤堂今日（12日）在指定42間分店出售包括日本直送口罩及除菌濕紙巾、酒精消毒噴霧的抗疫套裝，售130元。不過，是次優惠只適用於華潤堂Green Card會員，在付款時亦要出示會員卡，每人限購一套，數量有限，售完即止。產品基於衛生理由，不設換貨或退款。不可再享會員折扣優惠。指定分店地址：華潤堂

卓悅：全綫分店售抗疫套裝【3月12日】

卓悅在facebook宣布，於全綫分店（屯門市廣場、荃灣沙咀道、北角匯、上水新豐路、沙頭角及澳門分店除外）出售抗疫套裝，售價為89元。是次優惠只適用於卓悅VIP會員，付款前必須出示卓悅VIP會員卡，不設留貨或預訂。如欲申請卓悅VIP會員，可下載卓悅APP或請親臨各門市查詢。一經申請，即可成為卓悅銀卡會員。

抗疫優惠套裝 S （89元/套，建議價167元）

1. EVERGREEN KF94 四層高防護口罩 （韓國製造） 3個

2. Sanitelle 消毒酒精搓手液250 ml （俄羅斯製） 1支

卓悅門市地址（屯門市廣場、荃灣沙咀道、北角匯、上水新豐路、沙頭角及澳門分店除外）

莎莎：指定分店售口罩【3月11日】

莎莎在facebook上宣布，在指定分店售Perfetta成人口罩（50個裝），售價為268元。

莎莎：下午1時於網店開售口罩【3月10日】

莎莎在facebook上預告，將會在今日下午1時在網店開售口罩及其他防疫產品，買滿300元即可享免運費。莎莎網站口罩發售鏈結

日本Fitty 絲柔成人口罩7個裝（16.5cm x 9cm）

售價：29.9元/包（是次將發售1800件，每人限購2件，售完即止。）

Sa Sa抗疫心意包 A，包括：

韓國Atex KF94口罩 X 5片

義大利PRIMAGEL PLUS免沖消毒搓手液 50ml X 2件

韓國ALLGUARD抗菌消毒濕紙巾 10片X 2件

售價： 142元/套（是次將發售800套，每人限購1套，售完即止。）

日本TOAMIT隨身空氣除菌器（1件）

售價： 49元

韓國MASU環保口罩儲存袋

售價：45元

LIFE日本制桶裝除菌濕紙巾150枚 +補充裝150枚入

售價：69.9元

Big Big Shop：下午3時開售秘魯口罩【3月9日】

Big Big Shop在facebook上預告，將會在今日下午3時開售300盒秘魯口罩，售價為200元一盒50個裝。先到先得，售完即止。每人限購一盒。

日期：3月9日

時間：下午3點

數量：300盒

售賣網址：Big Big Shop



LOG-ON：將軍澳店售三次元3D口罩【3月6日】

Log-on在社交平台表示，即時在將軍澳分店售日本KOWA三次元3D口罩，每人最多限購合共2 包，有小面 （14.5 x 9cm） 及普通碼（17.5 x 9cm） 選擇，先到先得，售完即止，不設預留。



發售分店：PopCorn店（將軍澳PopCorn 1期地下G24號舖）



日本城：APP攞籌買口罩【3月6日】

日本城在facebook上公布，今日（6日）中午12時開始可於J Fun APP攞籌買口罩。屆時將售Fitty 三層不織布口罩（7片裝） [成人] 獨立包裝，售價為24.6元／包。荃灣、火炭、銅鑼灣分店各有400張籌，而佐敦分店有480張籌，因貨量有限，每人憑籌限購2包。每用戶只限領籌一次，並於30天內不能再領取口罩籌。



取貨店舖：4間指定日本城分店 （佐敦／荃灣／火炭／銅鑼灣）

派籌時間：3月6日中午12時正開始

取貨時間：3月6日下午4時至下午8時



J Fun APP 攞籌教學：【新冠肺炎】唔使落街排隊！日本城推手機App攞籌買口罩（附下載連結）

大航假期：免費派6萬個口罩【3月4日】

大航假期在facebook宣布，將於今日（4日）在10間門市免費派發6萬個哥倫比亞口罩，每名成功領籌人士可領取5個口罩。為了讓更多人可以領取口罩，在第一輪已領籌的市民不能再次登記領取。

領取方法：只需下載大航假期App並更新9.2.0或以上的版本。即可透過應用程式登記及排籌。在領取口罩時，須要出示大航假期APP。登記一經確認，將不能更改任何登記資料（包括姓名，電話號碼及換領地區）。如貨量不足以供應給所有登記人士，大航假期會以登記先後次序決定。需要注意，門市午飯時間為下午2時至3時。

換領門市地址：

屯門分行 （自置物業） 華都商場地下45號鋪 營業時間 ： 10：00-19：00

觀塘分行 （自置物業） 裕民中心裕民薈1樓號142鋪 營業時間 ： 10：00-19：00

灣仔分行 （自置物業） 國泰88商場2樓S05室 營業時間 ： 10：00-19：00

香港仔分行 （自置物業） 舊大街兆群商場UG18號舖 營業時間 ： 10：00-19：00

旺角分行 （自置物業） 好景商業大厦22樓2219室 營業時間 ： 10：00-19：00

元朗分行 嘉城廣場地下G23號鋪 營業時間 ： 10：00-19：00

沙田分行 希爾頓中心第2層市集3號鋪 營業時間 ： 10：00-19：00

大埔寶湖分行 大埔寶湖道3號寶湖花園商場2樓213D號鋪 營業時間 ： 10：00-19：00

柴灣分行 柴灣道333號永利中心地庫A7鋪 營業時間 ： 10：00-19：00

荃灣分行 荃立方1樓F27號商鋪 營業時間 ： 11：00-20：00

大航假期應用程式（Android／iOS）

NASK口罩：少量於HKTVmall發售【3月3日】

NASK納米纖維智能殺菌口罩在facebook宣布，今日（3日）下午時段會有少量口罩於HKTVmall平台發售，確實時間會由系統安排。每位會員每次限購5片，售完即止。

購買網站

一合口罩：下午2時半開始預售【3月3日】

「一合口罩」在facebook宣布，將於今日（3日）下午2時30分預售口罩。「一合口罩」將於4月中正式投產，口罩預計將於5月中完成。

價錢

一盒口罩：68元

慈善套裝：138元（一盒口罩和捐贈一盒口罩）；268元（兩盒口罩和捐贈兩盒口罩）

詳情：【口罩返貨】香港製造「一合口罩」今午預售 價格由68元至268元不等

Soda Mall：出售防疫組合套裝【3月3日】

Soda Mall在facebook宣布，今日 （3日）下午1時至晚上9時，於旺角始創中心出售「防疫組合套裝」，每套售價為100元，每人限購2套。數量有限，售完即止。

每套「防疫組合套裝」包括：

日本品牌成人口罩5個裝 （非獨立包裝）2包

日本TOAMIT便攜掛頸式除菌包1包

韓國OSÈQUE免洗消毒搓手液（50ml）2支

地點：旺角始創中心地下展銷攤位 （九龍彌敦道 750 號）

Angel Beauty Bar：明天向長者派發2,000個口罩【2月27日】

Angel Beauty Bar在facebook宣布，明天（28日）將免費派發2,000個口罩予60歲以上的長者。Angel Beauty Bar將於中午12時開始派籌，每人限取一包，一包共4個口罩。長者須出示香港永久居民身份證，並於1960年2月28日或之前出生。

地址：九龍花園街205C-E號地下C及D鋪

一田百貨：4間分店口罩返貨【2月26日】

一田百貨在facebook宣布，今日（26日）於4間一田分店（大埔/觀塘/葵芳/新蒲崗店）開店時發售口罩。由於數量有限，每店約有650個名額，每人限購4包/盒。每店發售的口罩款式舌有不同，每包/盒為5/7/10個裝，價錢由24.9元至89.9元不等。觀塘、葵芳及新蒲崗分店於10時開店，在開店1小時前，職員會在場安排，每人限購4包/盒，先到先得。為方便顧客，會安排指定收銀機購買及付款。

店舖資料

莎莎：全綫分店口罩返貨【2月25日】

莎莎於facebook上公佈，日本製KOKUBO立體剪裁口罩已送抵全綫香港莎莎分店，每包5個裝，售價為20元，每人限購一包，貨量有限，先到先得，售完即止。

產品資訊：

通過BFE測試

具PM2.5高性能過濾值

有效阻隔99%花粉、灰塵和飛沫細菌

柔軟耳帶，佩戴舒適

士多：成人KF94口罩返貨【2月24日】

士多於facebok上公佈，現時韓國製The Good 成人KF94口罩已返貨，並可在士多網站上購買，售價為100元，每包5個。

上環鳳城酒家：免費派發6,000個口罩【2月22及23日】

鳳城酒家飲食集團在facebook上公佈，將會在周六及周日（22至23日）派發6,000個口罩一份預先包裝的口罩5個。鳳城酒家飲食集團指，希望優先協助有需要的本地人士，送贈對象只限長者、孕婦及醫護人員。

日期：2月22日及2月23日

地點：上環鳳城酒家 上環干諾道西21至24號地下

時間：下午4時正開始免費派發

名額：每日600位

香港中華總商會：派發2萬個口罩【2月20日】

香港中華總商會將於今日（20日）上午10時30分，免費派發20,000個口罩予有需要的市民。派發名額共2,000個，以派籌形式進行，先到先得，額滿即止。每位憑籌可獲口罩1包（10個，非獨立包裝），口罩不設更換。

地點：香港中環干諾道中24-25號香港中華總商會地下

德興隆香港花膠海味專門店：免費派發 4,000 個口罩【2月19日】

德興隆香港花膠海味專門店將於今日下午1時，於九龍城向65歲或以上長者免費派發 4,000 個口罩。數量有限，派完即止，共派1,000個籌，每位長者可取 4 個口罩，請出示長者咭 或 香港永久身分證作核實，每位長者只限領取口罩 1 次。

日期：2月19日 星期三

時間：下午一點開始派籌

地點：九龍城門市 九龍城衙前塱道54號地下 真光幼稚園旁

JollyHelper：九龍灣派成人口罩【2月18日】

JollyHelper將會在今日早上11時派發成人口罩，部分為綁帶款式，所有口罩非獨立包裝，派發前會將口罩入保鮮袋內，入袋全程帶上手套，確保清潔衛生。

派發日期： 早上11時（10時30分開始派籌，名額100個）

派發地點： 九龍灣TBG Mall 1樓 223B舖

*每人限取5個成人口罩

蘇寧網店：下午5時30分出售3M兒童口罩【2月18日】

蘇寧在facebook宣布，今日（18日）下午5時30分出售3M Nexcare醫用兒童口罩（5片裝），售價為13元，每人限購一包。

蘇寧網店網址

阿布泰國生活百貨：今晚8時太古店快閃賣口罩【2月17日】

阿布泰國生活百貨於facebook公佈，因應太古城新增確診個案令居民非常擔心，特別安排今晚8時在太古康怡分店做快閃銷售口罩100盒（共5,000片）。

阿布泰指，由於貨源仍然短缺，但又希望可以更多市民受惠，將會安排拆盒散賣，請自備膠袋/保鮮袋，每人限買10片，每片1元 。

地址：太古康山道1-2號太古康怡廣場北翼1樓F22B號舖

Colourmix：指定分店出售日本口罩【2月14日】

Colourmix在facebook專頁宣布，將於今日（14日）下午6時30分派籌，於指定6間分店出售FITTY三層過濾絲滑親膚防塵口罩（獨立7個裝），一包售價為35元，憑籌每人即日限買2包。

Colourmix指定分店：

九龍

1. 旺角西洋菜南街44-46號地下 （600包）

2. 旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下A號舖 （600包）

3. 旺角旺角中心 （新之城） 地下10-12號舖 （600包）

4. 尖沙咀廣東道30號新港中心 1 樓139D 號舖 （600包）

新界

1. 元朗青山公路56-60號新基大廈地下1號舖 （600包）

2. 上水新康街94號地下 （600包）

永義慈善基金會：明日於日間長者中心免費派發4.8萬口罩【2月15日】

永義慈善基金會宣布，將於本周六起（2月15日）於公共屋邨之日間長者中心，免費派發48,000萬個來自越南及東南亞口罩。

屈臣氏：網上實名輪候系統中午12時開始登記 【2月14日】

屈臣氏於facebook上表示，網上口罩輪候系統將於今午12時開放登記，每人只限以1個手提電話及香港身份證號碼登記1次。完成登記後，當口罩返貨時，登記人有機會獲得口罩購買名額，並會在7日內再收到SMS確認購買詳情，在指定分店進行換購。

登記教學：【口罩返貨】 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）

登記網站

Club Like：早上11時兒童口罩返貨【2月14日】

香港電訊（HKT）旗下的網購平台Club Like 在Facebook上公佈，2月14日將會有1,000盒藍鷹牌兒童口罩返貨。將會在當日早上11時開售，數量有限，每個Club Like帳戶限購一盒。

Club Like平台

網上取籌教學：【口罩供應】唔使親身排隊！莎莎、日本城推手機app攞籌買口罩（附教學）

Soda Mall：紅磡分店出售口罩【2月13日】

Soda Mall在facebook宣布，將於今日（13日）上午10時30分派籌，發售12,500個日本Face Mask口罩。每包口罩售價為12元，每人只限1個籌，每個籌只限購買5包口罩（每包有5個）。

地址：Soda Mall精品超市旗艦店 （紅磡崇安街23號環海．東岸地下）

豐鍋本家店：免費派發口罩 長者優先【2月13日】

豐鍋本家於facebook上公佈，將會在明日（13日）免費派發口罩，合共1,200個來自日本、印尼、及印度製的口罩，共派400份（每份3個），持有長者咭優先。

派籌時間：2月13日下午2時30分

派口罩時間：2月13日下午5時

派發地址：￼《豐鍋本家》沙田石門安群街3號京瑞廣場一期地下G7、11號鋪

香港眾志︰晚上8時出售10萬個口罩【2月12日】

香港眾志在facebook宣布，將於今日（12日）晚上8時在眾志網店公開發售美國品牌口罩，每人限購一盒（50片口罩），價錢由98元至258元不等。

購買網站

荃灣友信日韓藥粧：韓國KF94口罩返貨 【2月12日】

荃灣友信日韓藥粧於facebook上表示，韓國KF94 深藍色7個裝將會在今日下午約5時至6時到貨，售價為154元一包，貨到即售。

地址：荃灣眾安街47號地舖

建達太陽能：免費派發口罩【2月11日】



建達太陽能將於今日下午1時在元朗錦田路展銷廳免費派發15,000個口罩，每人8個，先到先得，派完即止。



時間： 下午1時派籌

地點： 新界元朗錦田路81B地下（錦田郵政局對面）

須出示香港身分證明文件

佐敦萬達藥妝：2月11日下午4時派發口罩

位於佐敦的萬達藥妝於近日多次派發口罩，將於今日（11日）下午4時再度派發口罩，將派發800個籌號，每人只限一包。最新消息請瀏覽其facebook專頁。

地址：佐敦佐敦道24A-26號金誠大廈地下B號鋪

銀河工程集團：下午1時半派發1萬個口罩【2月10日】

銀河工程集團表示，下午1時半開始在大角咀免費派發1萬個口罩，每人限取5個，共2000個名額，以排隊先到先得形式派發，派完即止。

地點：大角咀必發道91-93號 THE BEDFORD地下

HGC：下午1時半派發1萬個口罩

HGC於社交平台指，今日將免費派出1萬個口罩，每人限得10個，合共1000個名額，於下午1時半開始派籌。該批口罩品牌為Sensi，出產地為印尼。

地點：旺角

光榮飲食：派發10000個口罩【2月7日】

光榮冰室在facebook宣布，將於深井及荃灣店派發印尼製口罩，深井店將於下午4時開始，派發1萬個口罩；荃灣店則在下午5時開始，派發5萬個口罩，每人限取10隻。而領取口罩需提供住户證或住址證明以核實身份。如想知道最新的派發詳情，可留意光榮冰室facebook。

地址：深井深井村54-55號地舖

地址：荃灣兆和街18號地下

理的口罩：今晚7時HKTV Mall開售【2月7日】

Ultra Ready 理的表示，新一批外科口罩已空運到港，因運輸成本上升，口罩的零售價將會作出相應調整，零售價統一為港幣65元一盒（30片），將分批在HKTV Mall網店上架。

發售時間及安排：【口罩返貨】理的口罩於HKTVMall上架！每人限購一盒

OK便利店 ：派10萬個口罩予長者【2月7日】

OK便利店指，為協助長者防疫，今日將在下午1時在指定分店免費派發口罩，共100,000個，派發給年滿65歲或以上長者，以解長者燃眉之急。

日期：2月7日 星期五

時間：下午1時開始派發籌號

派發細則：年滿 65歲或以上長者，需出示長者咭或香港身份證 親身可領取免費口罩籌號 1 個，憑籌限取口罩5個。

萬寧：指定萬寜分店出售口罩【2月7日】

萬寧在網站指，今日起將會有口罩供應，各分店會在開店營業前30分鐘派籌，每人限買10個或1盒（包括不同尺寸），口罩每日售完即止。

指定分店地址：萬寧網站

實惠：5間門市今晚預售 日本製口罩【2月6日 18：30 全部已經截龍】

Pricerite 實惠今日（2月6日）將於晚上7時在指定門市預售「日本製HOGY口罩3片裝」，售價為39元。以派籌形式預購，並於今個星期六 （8/2） 取貨，每人限買3包，先到先得。

深水埗電子特賣城：限量發售小童口罩

深水埗電子特賣城於facebook宣布，售一包10個的日系不織布兒童口罩，售價為79元，每人限購三包，數量有限，只限門市。

地址：深水埗福仁商場地面

龍門冰室：免費派750個口罩

龍門冰室於facebook宣布，獲有心人捐出750個口罩，將向150人派發口罩，每人限取5個。領取口罩時，須帶同香港身份證及大叫口號。

地址：金馬倫道38-40號金龍中心地下

服務時間：星期一至日09：00-21：00（可立即或最後7/2 21：00前領取）

小魔怪 ：火炭門市售韓國KF 94口罩

小魔怪 Little Monster於Facebook上公佈，將會在今日下午1時起開售韓國KF 94口罩，共有15000個，售價為120元／5個，每人限買5個。

地址：火炭坳背灣街57號利達工業中心地下7號A東方文具公司

養心殿：荃灣大鴻輝分店派3,000個口罩

養心殿台式養生鍋在facebook宣布，今日（6日）下午3點於荃灣大鴻輝分店電梯口旁派發3,000個韓國入口口罩。持有香港身分證可領取，而長者、長期病患者、孕婦及食環署外判清潔工可優先領取，每人限取3個。

佐敦小店：2月6日售日本製口罩

ESeven Kidz 歐美日入口優質產品店於Facebook上公佈，將在明日（6日）在佐敦店內售日本製每包7個裝的口罩，售價為20元一包，共設有600個籌，分上午及下午2段時間派發。第一階段由上午8時30分排隊，9時派籌，9時30分發售。第二階段由下午3時30分排隊，4時派籌，4時30分發售。每人限購2包，需持有香港身份證方可購買。

排隊地址：佐敦寶靈街44號新光粥店與米記餐廳旁

門市地址：佐敦上海街42-46號忠和商業中心9樓901室

屯門小店：2月6日派2000個口罩予長者

夢想站 歐洲美國代購於Facebook上公佈，將在明日（6日）免費先送出2000個口罩給長者，每人限取5個，合共400個名額。派籌時間為上午10時，上午11時開始派口罩。長者需出示身份證或長者咭方可領取。

地點：屯門卓爾居廣場門口對出空地

藝人阮民安：2月6日於石門免費派口罩

藝人阮民安於Facebook上公佈，將在明日（6日）在石門免費派發韓國KF94口罩及印尼口罩。派籌時間為下午5點，派完即止。持有籌號人士，可於晚上7時至9時取口罩。

地址：Explorer Fusion Restaurant 沙田石門安群街3號 京瑞廣場一期G10地舖

土瓜灣小店：2月8日免費派口罩予長者及孕婦

VRoooM Tuning and Beautician將會於2月8日下午2時至4時，在土瓜灣派發850個口罩予65歲或以上長者及孕婦，每人限取3個。限持長者咭之長者，並不設代領。

地址：土瓜灣炮仗街16號鋪

葵芳藥房：限量發售韓國口罩【2月5日 15：21更新】

位於葵芳的德仁中西大藥房於facebook上公佈，所訂的口罩已抵港，共有200 盒越南製造，韓國品牌 AnyGuard的三層口罩，一盒50個（非獨立包裝），尺寸為中碼（女仕和中童）。由於貨量十分有限，每人限買一盒。口罩將於下午4時開售，先排隊攞籌，共有200個籌，一人一籌。

地址：葵芳盛芳街27-29號地下

士多：免費派發5,000個口罩予長者【2月5日 10：44更新】

士多在facebook宣布，今日將派發5,000個KF94口罩予長者。士多將於3個地點派發口罩，每地點約派1,666個，派完即止。只要是1954年12月31日或之前出生、持香港永久居民身份證人士（需出示身份證正本領取），每人可取3個韓國製KF94口罩。

Log-on：又一城分店發售【2月5日 9：55分更新】

Log-on在facebook宣布，今日9時30分起會於又一城店發售韓國KF94口罩、SKATER兒童立體口罩。 每款口罩一人一籌，憑籌購買。每人最多只可購買2包大人及3包兒童口罩。據facebook最新消息，成人KF94口罩籌號已派發完畢，目前尚有少量兒童口罩籌號。

香港愛馬女士協會：2月5日免費派發口罩

香港愛馬女士協會將於周三（5日）向長者免費派發口罩。於當日早上10時開始，年滿65歲長者出示長者咭或香港身份證明文件即可取籌，每籌可獲一份15個的口罩，暫定將派發3,300個籌號。派發地點為觀塘翠屏道3號基督教家庭服務中心，詳細可瀏覽香港愛馬女士協會facebook。

福進國際周三及周四售12,000盒口罩 【2月4日 】

福進國際控股有限公司於社交媒體發文表示，公司成功從杜拜成功採購12,000盒（一盒50片）醫護用三層口罩空運回港，將於周三（5日）及周四（6日）在九龍灣辦公室售賣，只限香港市民購買，售賣款式有3種，每人限購2盒，每盒80元。

公司指，購買時需出示香港身分證及貨幣，屆時將於早上11時派籌，約12時開始發售，每日上午11點會發籌3000張，一人一籌，攞籌後請勿離隊。

地址：九龍九龍灣臨興街19號同力工業中心B座9樓02室

屈臣氏：網店及應用程式即時開售【2月4日 16：44更新，網站顯示售罄】

屈臣氏於facebook上公佈，即時在屈臣氏電子商店網站以及應用程式同步開賣外科口罩。為加快處理網購人龍，進入網店後至完成訂單，每人購物時間最多為15分鐘，每人限購一盒。

好棧食品有限公司：指定5間分店發售【2月4日 9：30分更新】

好棧食品有限公司公佈，今日（4日）有韓國KF94口罩發售，將於指定5間分店，每間店售400包口罩。一包有11個，140元一包，數量有限， 售完即止。詳細可瀏覽好棧食品有限公司。

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EG 驅蚊帶：2月4日網店發售500盒口罩

EG 驅蚊帶於facebook專頁上公佈，將於明日（4日）早上11時在網店限量發售500盒口罩，每人限購1盒。成功訂購人士會收到確認電郵，並須攜同訂單確認電郵和香港身份證到場換領，換領地點將稍後於網店公佈。

龍豐集團：將有少量韓國KF94於網站上架【2月3日 16：47更新】

龍豐集團於facebook專頁上澄清，集團網店暫未有安排出售盾牌口罩。但龍豐集團表示，今日（3日）內，將會有少量韓國KF94的口罩於網站上架，市民可留意龍豐集團網店。

HKTVmall：陸續有少量口罩供應

HKTVmall在facebook專頁公布，已聯絡世界各地供應商供貨，陸續有少量口罩及個人消毒護理用品供應，有需要就可以跟進住HKTVmall facebook專頁的最新消息。

責任編輯：曹佩鈞