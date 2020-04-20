【口罩返貨】LON-ON又一城店開售口罩 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）

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Yahoo今午3時派5,000個中童口罩 豐澤iClub會員Switch套裝2766元
新型冠狀病毒肺炎的確診人數持續上升，本港抗疫產品缺貨，「口罩難求」。幸而近日不少店舖都有少量口罩補貨應市，如果家中口罩的存貨所剩無幾，可多加留意這些商舖的最新消息。
【延伸閱讀】【網購口罩】 Amazon以外！Ebay、樂天網購口罩攻略
LON-ON：又一城店即時開售口罩【4月20日】
LON-ON公布,即時在又一城店即時開售口罩， 每人將獲派一籌，不設代領。購買時須出示籌號，每人只限購買一次。
Nippon Mask Moist Rich 口罩 (5片裝) [合共1,400包]
- BFE、PFE及VFE達99%
- 加寬耳掛設計，質地柔軟，配戴舒適，Size約17.5 x 9 cm
- 獨立包装，方便攜帶，每人限購一包。
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Easy Breath Comfy 口罩 (7片裝) [合共1,400包]
- 日本製造，BFE同PFE達98%
- 三層結構阻擋病毒細菌，Size約17.5 x 9 cm
- 透氣設計，配戴後易於呼吸，每人限購一包。
可追加以下其中一款小臉口罩，每人限購一包。
Fitty Queen’s Rich 口罩 (5片裝) | 含保濕成分，配帶時有「小臉型」效果；或
Fitty Virus Protect 口罩 (5片裝) | 以光觸媒分解細菌，獨立包装；或
Fitty Silky Touch 口罩 (7片裝) | 耳掛加寬設計，獨立包装
- 以上三款BFE、PFE及VFE均達99%
- Size約14.5 x 8 cm
莎莎：防疫口罩今午2時開售【4月17日】
莎莎公布，今午2時將開售兒童口罩，3片裝售29.9元，現已在上莎莎網抗疫專區上架，限量590包，每人限購兩包，送韓國NURI抗菌濕紙巾(10片裝)一包。
日本UNICHARM 超快適口罩--低學年兒童適用(3片裝)
售價： 29.9元/包
日本城：指定60間分店售抗疫優惠組合【4月17日】
日本城公布，即時在指定60間分店開售抗疫優惠組合，包括SANWA超立體口罩50個裝、酒精搓手液及濕紙巾，售價為238元套。每間分店出售約80套，共約4800套。
抗疫優惠組合
SANWA超立體口罩50個裝 (size: 8.5 x 14.5 cm)
BFE (細菌過濾效率) 高達99%
韓國SNP便攜版70%酒精搓手液50ml 2包
Sanicare濕紙巾15片裝(蘆薈/薰衣草)2包 [款式隨機發售]
抗疫組合優惠價 : 238元/套
Big Big Shop：今午3時開售口罩【4月15日】
Big Big Shop將於今午3時開售LiveMask 成人醫用口罩，每盒50個裝售179元。數量有限，每人限買2盒，先到先得，售完即止。
日期：4月16日（星期四）
時間：下午3點
價錢：179元/盒（50個）
立即查看：https：//bit.ly/3c9xANr
卓悅：指定2間分店售日本製口罩【4月15日】
卓悅在Facebook上公布，即時在指定2間分店售ACE 高效防護口罩（日本製） ，每盒50個售419元，每人每日限買1盒。
卓悅：全綫分店售口罩【4月14日】
卓悅在Facebook上公布，即時在全綫分店售DISPOSABLE FACE MASK 3層設計防護口罩（10個裝），售175元5盒，每人每日限買10盒。
Big Big Shop：今午3時開售口罩【4月14日】
Big Big Shop將於今午3時開售Yudon三層掛耳式成人防護口罩，每盒50個裝售165元。數量有限，每人限買2盒，先到先得，售完即止。
日期：4月14日（星期二）
時間：下午3點
價錢：165元/盒（50個）
立即查看：https：//bit.ly/3edMa8q
加入Big Big Shop會員 （免費）：https：//www.bigbigshop.com/？login=registration
蘇寧：今午4時開售抗疫套裝【4月9日】
蘇寧網店將會在今日下午4時開售抗疫套裝，包括50個裝的川之尚一次性醫用成人口罩，以及消毒濕紙巾等，售價為250元，實際開售時間或因上架情況有所延誤。最新加消息可留意香港蘇寧App及 hksuning.com 。
《抗疫套裝》
1. 川之尚一次性醫用成人口罩50個裝
2. 法國Aseptonet清潔消毒濕紙巾100片裝
3. Migir 75%酒精消毒噴霧300ml
套裝價 250元（送 30元電子優惠券）
《川之尚一次性醫用成人口罩》
包裝：50個裝
產地：中國
規格：BFE 99%
尺寸：175mm x 95mm
The Club：積分兌換兒童口罩【4月8日】
The Club公布，今日（8日）下午2時將會有180盒Mecci三層平面不織布兒童口罩於The Club平台上架，會員可用1,400 Club積分或260+100 Club積分兌換，每位會員限換1盒。
LON-ON：大埔分店現已上架ArteMed口罩【4月6日】
LON-ON公布，大埔超級城分店現已上架由香港品牌ArteMed出品，有齊BFE、PFE及VFE測試的ArteMed三層外科口罩，每盒10個裝，售價為68元，每人限購1盒，先到先得，售完即止，不設預留。
發售日期：4月6日 （一） 起
發售時間：即時
發售分店：大埔超級城店 （大埔超級城B區二樓273-275號舖）
Yahoo！：今午3時派5,000個中童口罩【4月6日】
Yahoo（雅虎）將於今日（4月6日）下午3時派發5,000個日本3層式不織布口罩，適用於女性、中童使用，每位用戶可以換領一包5個口罩。
換領教學：【口罩供應】Yahoo派5,000個中童口罩 今午3時用手機App免費換領（附換領教學）
PrimeHK：今午2時預購口罩【4月6日】
本地口罩品牌PrimeHK公布，將會在今日（6日）下午2時預售口罩，50個裝的 ASTM Level 1 的成人口罩每盒售125元。
日期及時間：4月6日下午2時
口罩規格：ASTM Level 1 成人口罩
購買網站：http：//www.theprimehk.com/
自取指定地點：香港九龍觀塘鴻圖道鴻圖45號宏光工業大廈8樓J及K室 （開放時間：星期一至五早上9時至晚上6時）
莎莎：南韓KF94口罩現已上架【4月3日】
莎莎在Facebook上公布，南韓KF94口罩及多款防疫產品現已在全綫分店上架，KF94口罩（五個裝）售138元一包，每人限購2包。凡購買TALK TALK BUBBY KF94口罩一包，即送sasatinnie滋潤手霜30ml一支。
卓悅：指定3間分店售口罩【4月3日】
卓悅在Facebook上公布，即時在指定3間分店售Asahi 三層外科醫用口罩（50個裝），售249元一盒，每人每日限買一盒。
指定分店地址：
莎莎：口罩今午2時上架莎莎網【4月2日】
莎莎在facebook上公布，現在以下兩款口罩在莎莎網上架，購買網址：莎莎網抗疫專區入口 。
ACE MORSE GUARD 4層銀系抗菌口罩（5個裝）
售價： 119 元/包（不可與VIP優惠同時使用）
*限量1000包，每人限購1包售完即止
舒放可重用口罩2個 （灰色/白色）
售價： 35元/2個（不可與VIP優惠同時使用）
*每人限購2件，售完即止
蘇寧： 蘇寧APP今日下午4時售成人口罩【4月2日】
蘇寧手機應用程式《香港蘇寧》App將會在今日下午4時開售口罩防疫套裝，實際開售時間或因上架情況有所延誤，可先預先下載香港蘇寧APP及留意 hksuning.com的公布。
防疫套裝詳情：
1. BELAMER 醫用三層成人口罩50片裝（BFE 99% | 產地：中國）
2. 法國 Aseptonet 清潔消毒濕紙巾 100片裝
3. Hygienix 抗菌免洗搓手液 100ml
4. Onrecy 酒精消毒啫喱 30ml
套裝價：316元
日本城：抗疫口罩套裝 今午1時App派籌【4月2日】
J Fun APP 即將推出口罩套裝攞籌服務，無需排隊，在家中可以先取籌號，再到特選8間分店店購買口罩。
套裝包括：
- Seiwa-pro三層口罩10個裝 （成人size – 17.5 x 9.5cm） 1 包
通過BFE、PFE、VFE過濾率測試達99%
- Mitu 抗菌濕紙巾10片裝（檸檬） 6包
- NAXOS酒精搓手液80ml 1件
組合價： 89.9元
派籌時間：4月2日下午1時正開始
取貨店舖：8間指定日本城分店 （屯門/天水圍/元朗/深水埗/油麻地/鰂魚涌/灣仔/西環）
取貨時間：4月3日上午11時至下午8時 （逾時籌號無效）
8間指定分店各有240 張籌 （共1920張籌）
因貨量有限，每人憑籌限購1套
【日本城取籌教學】【新冠肺炎】唔使落街排隊！日本城推手機App攞籌買口罩（附下載連結）
卓悅：指定分店快閃賣口罩【4月1日】
卓悅在Facebook上公布，即時在指定分店售DISPOSABLE FACE MASK 3層設計防護口罩（10個裝），40元一盒，每人每日限買5盒。
指定分店現貨發售：
卓悅：銅鑼灣分店售愛的家口罩【3月31日】
卓悅在Facebook上公布，指有少量愛的家口罩貨返貨，現已送抵銅鑼灣渣甸坊分店開售。愛的家FAMILY MASK50個裝售188元盒，每人每日限買1盒，數量有限，售完即止。
指定分店現貨發售： 銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下
Yahoo APP：免費派發5000個口罩【3月30日】
第二輪小童換領口罩活動將會於今日（3月30日）下午3時開始，今次Yahoo APP會提供5,000個中童/女性口罩，每位用戶可以換領一包5個口罩，名額共1,000名。
換領教學：【口罩供應】Yahoo派5,000個口罩！手機App5步免費換領（附換領教學）
香港591房屋交易網：免費派發5000個口罩【3月30日】
香港591房屋交易網在facebook宣布，將會於今日（3月30日）下午3時於facebook派發5,000個印尼99%BFE口罩（25個一份），合共送出200份，今次會以先到先得方式進行，並以寄方式送出，費用全免。為了可以有更多有需要人士受惠，上次曾領取口罩的人士不可再次參加。
尚芳保健：下午2時預售口罩【3月26日】
尚芳保健在facebook宣布，尚芳成人口罩將於今日（26日）下午2時於指定網址進行預購，首輪10,000盒成人口罩將於4月6和4月14日分階段寄出，每盒口罩售價為96元，每人限購3盒。
詳情：【口罩返貨】港產口罩尚芳口罩今午預售 24個獨立包裝口罩售96元
鄰住買：下午6時出售N95口罩【3月25日】
鄰住買在facebook宣布，於今日（25日）下午6點正開售「ピエラス N95四層口罩」，售價為14元，每人限購4個。
莎莎：莎莎網出售口罩【3月25日】
莎莎在facebook宣布，今日（25日）將於莎莎網站發售多款口罩，包括CROSSEED鴕鳥口罩（限購2件）、HARLEY N95口罩及OBOT TRAIN 兒童KF94口罩，售價分別為125元（5個）、799元（20個）及29.5元（1個）。所有限購產品不可與VIP優惠同時使用。口罩、口罩套裝、防疫帽及護眼鏡均不設退款或換貨。口罩及口罩套裝限香港站用戶購買並郵寄至香港地址，且不接受任何訂單更改及取消申請。而所有莎莎網產品不設店舖自取。
莎莎：售口罩過濾片及可重用成人口罩【3月25日】
莎莎在facebook宣布，將在指定分店售舒放口罩過濾片及可重用成人口罩。 舒放 口罩過濾片 （40片），售118元一盒，每人限購一盒；舒放 可重用口罩（2個裝），售35元一件，每人限購一件。
舒放 口罩過濾片 （40片）
售價：118元/盒 ｜每人限購1盒
舒放 可重用口罩（2個裝）
售價： 35元/件｜每人限購1件
香港街市：免費向學生派發口罩【3月25日】
香港街市將於今日（25日）早上11時30分於港九新界全綫香港街市派籌，登記取籌後可離開，並於中午12時至下午1時領取口罩即可。只要出示學生證/學生手冊，即可免費領取10個口罩。
莎莎：莎莎網出售口罩【3月24日】
莎莎在facebook宣布，今日（24日）下午4時於莎莎網站發售9 SEPTEMBAR MEDICAL 三層外科口罩（50個裝），售價為238元。限量700盒，每人限購1盒，售完即止。所有限購產品不可與VIP優惠同時使用。口罩、口罩套裝、防疫帽及護眼鏡均不設退款或換貨。口罩及口罩套裝限香港站用戶購買並郵寄至香港地址，且不接受任何訂單更改及取消申請。而所有莎莎網產品不設店舖自取。
小魔怪：觀塘門市出售南美口罩【3月24日 10：55火炭門市口罩已售罄】
小魔怪在facebook宣布，有少量南美口罩可供出售，火炭及觀塘門市各有80盒，每盒售價為150元。
地址：
火炭坳背灣街57號利達工業中心地下7號A東方文具公司
觀塘成業街16號怡生大廈地下F號舖
金公館：長者及DSE應考生可獲贈口罩【3月23日】
在3月23日至4月3日（只限星期一至星期五）期間，指定的金公館分店將向到場排隊之首100名應屆DSE考生或年滿65歲長者贈送一包口罩 （每包5個）。
詳細安排如下：
18：00開始向在場排隊之考生或長者派籌
18：30向取得籌號之考生或長者派口罩
*年滿65歲之長者，須出示身份證或長者卡。
*應屆DSE考生，須出示准考證 （可於手機出示電子版本）。
*19：00前未能到取換領則當棄權，當天不會補派口罩。
分店地址：
香港康山道1號康怡廣場北座三樓T4號舖
新界調景嶺彩明街1號彩明商場2樓251-252號铺
日本城：指定20間分店出售抗疫優惠組合【3月20日】
日本城在facebook上公布，將會在指定20間分店售抗疫優惠組合，包括Seiwa-pro 三層口罩（10個裝）及 Mitu桶裝抗菌濕紙巾 （90片裝），優惠價69.9元一套。每間分店出售240套，共4800套，每人限買1套。數量有限，先到先得，售完即止。
Big Big Shop：今午售Medicom耳掛式口罩【3月20日】
Big Big Shop將會在今午3時，在其網店開售 Medicom Safe彩色生活口罩（獨立包裝）設有湖水綠及深藍色，顏色隨機發貨。由於數量有限，每人限買2個，先到先得，售完即止。
Big Big Shop：Medicom耳掛式口罩
616、Loco：網上登記免費派口罩【3月20日】
LocoBike與616牛肉火鍋專門店合作，將於今日（20日）下午3時讓市民於Loco App登記領取口罩，是次一共派發3,000個口罩。
登記方法：
如何領取免費防疫口罩：
成功登記的朋友，除了會收到確認電郵之外！還可以憑App入面的活動憑證領取：
步驟1： 開啟Loco App選擇「更多」
步驟2：選擇「我的憑證」就可以找到「領取憑證」
步驟3： 3月23至26號（星期一至四） 下午5時至晚上11時期間到指定分店領取。
華潤堂：中環分店出售抗疫套裝【3月12日】
華潤堂即時於中環店限量開賣400份抗疫必備套裝，套裝包括50個裝日本直送iimono成人口罩、2支酒精消毒噴霧、20片抗菌濕紙巾，售價為130元。優惠只限今天，每人限購一套，數量有限，售完即止。產品基於衛生理由，不設換貨或退款。
中環店限定：香港中環德輔道中106號鴻德大廈地下A舖
莎莎：網店抗疫專區新品上架【3月18日】
莎莎公布，將於今日（18日）下午2時於莎莎網發售多款抗疫產品，包PERFETTA 成人口罩（50個裝）及韓國酒精除菌搓手液等。
PERFETTA 成人口罩（50個裝）
售價： 268元/盒（不可與VIP優惠同時使用）
限量400盒，每人限購1件，售完即止。
大航假期：網上登記領籌免費派口罩【3月18日】
大航假期宣布，將於今日（18日）下午1時於facebook發布登記連結。成功領籌人士可以獲5個口罩，並需於3月22日在門市收工之前換領。如果之前曾於大航假期登記並領取口罩之人士，今次將不能參與此活動。
領取方法：
1. 輸入電話號碼登記
2. 成功提交登記
3. 接受確認短訊
4. 點擊-取得換口罩籌號
5. 輸入驗證碼
6. 選擇口罩領取點
7. 籌號確認
8. 憑手機籌號確認版面，於指定日期地點換領
在記得領取口罩時，謹記出示大航假期APP！
換領門市地址：
卓悅：全綫分店換購阿根廷口罩【3月16日】
卓悅在facebook宣布，於4間全綫分店提供阿根廷ANADELIA S.A. 3層PP外科醫用綁繩口罩（25個）作換購，凡購買任何產品折實滿99元或以上，即能以換購價68元換購口罩，每人每日限換購1包。
卓悅：指定分店售日本幼童口罩抗疫套裝【3月16日】
卓悅在facebook宣布，於4間指定分店出售日本幼童口罩抗疫套裝，包括日本ERA MASK 99 三層式防護口罩（幼童用） 60個、Au Fairy除菌濕紙巾30片、 酒精搓手液及日本獅王麵包超人兒童牙膏， 售價為299元一套。
日本城：5間指定分店售抗疫套裝【3月13日】
日本城今日（13日）在指定5間分店售抗疫優惠組合套裝，包括1包口罩（15個裝）及消毒搓手液1支，每套售價69.9元，每間有400套，共有2,000套。先排隊攞籌，一人一籌，每籌限買一套。
抗疫優惠組合套裝，包括：
卓悅：VIP尊享抗疫優惠套裝【3月13日】
卓悅今日（13日）在指定分店售抗疫優惠套裝，包括口罩、舒緩噴霧及消毒啫喱等，限卓悅VIP會員購買。
抗疫優惠套裝 99元/套
1. YOKOI （SUN MILLION）高密度三層PM2.5防護口罩10片
2. Dr. Schafter環保舒緩冰泉噴霧 300ml （瑞士製） 1支
3. PAX MOLY 濟洲蜂蜜舒緩啫喱300g （韓國製） 1件
指定分店：
銅鑼灣渣甸坊5號
旺角西洋菜街南13號
抗疫優惠套裝 99元/套
1. HOGY 醫療級4層防護口罩 （日本製） 3片裝 2件
2. DAYMELLOW 免洗消毒啫喱 50ml （韓國製） 1支
3. Adin 熊果素美白淡斑面膜 （韓國製） 2片
華潤堂：42間分店出售抗疫套裝【3月12日】
華潤堂今日（12日）在指定42間分店出售包括日本直送口罩及除菌濕紙巾、酒精消毒噴霧的抗疫套裝，售130元。不過，是次優惠只適用於華潤堂Green Card會員，在付款時亦要出示會員卡，每人限購一套，數量有限，售完即止。產品基於衛生理由，不設換貨或退款。不可再享會員折扣優惠。指定分店地址：華潤堂
卓悅：全綫分店售抗疫套裝【3月12日】
卓悅在facebook宣布，於全綫分店（屯門市廣場、荃灣沙咀道、北角匯、上水新豐路、沙頭角及澳門分店除外）出售抗疫套裝，售價為89元。是次優惠只適用於卓悅VIP會員，付款前必須出示卓悅VIP會員卡，不設留貨或預訂。如欲申請卓悅VIP會員，可下載卓悅APP或請親臨各門市查詢。一經申請，即可成為卓悅銀卡會員。
抗疫優惠套裝 S （89元/套，建議價167元）
1. EVERGREEN KF94 四層高防護口罩 （韓國製造） 3個
2. Sanitelle 消毒酒精搓手液250 ml （俄羅斯製） 1支
卓悅門市地址（屯門市廣場、荃灣沙咀道、北角匯、上水新豐路、沙頭角及澳門分店除外）
莎莎：指定分店售口罩【3月11日】
莎莎在facebook上宣布，在指定分店售Perfetta成人口罩（50個裝），售價為268元。
莎莎：下午1時於網店開售口罩【3月10日】
莎莎在facebook上預告，將會在今日下午1時在網店開售口罩及其他防疫產品，買滿300元即可享免運費。莎莎網站口罩發售鏈結
日本Fitty 絲柔成人口罩7個裝（16.5cm x 9cm）
售價：29.9元/包（是次將發售1800件，每人限購2件，售完即止。）
Sa Sa抗疫心意包 A，包括：
售價： 142元/套（是次將發售800套，每人限購1套，售完即止。）
日本TOAMIT隨身空氣除菌器（1件）
售價： 49元
韓國MASU環保口罩儲存袋
售價：45元
LIFE日本制桶裝除菌濕紙巾150枚 +補充裝150枚入
售價：69.9元
Big Big Shop：下午3時開售秘魯口罩【3月9日】
Big Big Shop在facebook上預告，將會在今日下午3時開售300盒秘魯口罩，售價為200元一盒50個裝。先到先得，售完即止。每人限購一盒。
日期：3月9日
時間：下午3點
數量：300盒
售賣網址：Big Big Shop
LOG-ON：將軍澳店售三次元3D口罩【3月6日】
Log-on在社交平台表示，即時在將軍澳分店售日本KOWA三次元3D口罩，每人最多限購合共2 包，有小面 （14.5 x 9cm） 及普通碼（17.5 x 9cm） 選擇，先到先得，售完即止，不設預留。
發售分店：PopCorn店（將軍澳PopCorn 1期地下G24號舖）
日本城：APP攞籌買口罩【3月6日】
日本城在facebook上公布，今日（6日）中午12時開始可於J Fun APP攞籌買口罩。屆時將售Fitty 三層不織布口罩（7片裝） [成人] 獨立包裝，售價為24.6元／包。荃灣、火炭、銅鑼灣分店各有400張籌，而佐敦分店有480張籌，因貨量有限，每人憑籌限購2包。每用戶只限領籌一次，並於30天內不能再領取口罩籌。
取貨店舖：4間指定日本城分店 （佐敦／荃灣／火炭／銅鑼灣）
派籌時間：3月6日中午12時正開始
取貨時間：3月6日下午4時至下午8時
J Fun APP 攞籌教學：【新冠肺炎】唔使落街排隊！日本城推手機App攞籌買口罩（附下載連結）
大航假期：免費派6萬個口罩【3月4日】
大航假期在facebook宣布，將於今日（4日）在10間門市免費派發6萬個哥倫比亞口罩，每名成功領籌人士可領取5個口罩。為了讓更多人可以領取口罩，在第一輪已領籌的市民不能再次登記領取。
領取方法：只需下載大航假期App並更新9.2.0或以上的版本。即可透過應用程式登記及排籌。在領取口罩時，須要出示大航假期APP。登記一經確認，將不能更改任何登記資料（包括姓名，電話號碼及換領地區）。如貨量不足以供應給所有登記人士，大航假期會以登記先後次序決定。需要注意，門市午飯時間為下午2時至3時。
換領門市地址：
NASK口罩：少量於HKTVmall發售【3月3日】
NASK納米纖維智能殺菌口罩在facebook宣布，今日（3日）下午時段會有少量口罩於HKTVmall平台發售，確實時間會由系統安排。每位會員每次限購5片，售完即止。
一合口罩：下午2時半開始預售【3月3日】
「一合口罩」在facebook宣布，將於今日（3日）下午2時30分預售口罩。「一合口罩」將於4月中正式投產，口罩預計將於5月中完成。
價錢
詳情：【口罩返貨】香港製造「一合口罩」今午預售 價格由68元至268元不等
Soda Mall：出售防疫組合套裝【3月3日】
Soda Mall在facebook宣布，今日 （3日）下午1時至晚上9時，於旺角始創中心出售「防疫組合套裝」，每套售價為100元，每人限購2套。數量有限，售完即止。
每套「防疫組合套裝」包括：
地點：旺角始創中心地下展銷攤位 （九龍彌敦道 750 號）
Angel Beauty Bar：明天向長者派發2,000個口罩【2月27日】
Angel Beauty Bar在facebook宣布，明天（28日）將免費派發2,000個口罩予60歲以上的長者。Angel Beauty Bar將於中午12時開始派籌，每人限取一包，一包共4個口罩。長者須出示香港永久居民身份證，並於1960年2月28日或之前出生。
地址：九龍花園街205C-E號地下C及D鋪
一田百貨：4間分店口罩返貨【2月26日】
一田百貨在facebook宣布，今日（26日）於4間一田分店（大埔/觀塘/葵芳/新蒲崗店）開店時發售口罩。由於數量有限，每店約有650個名額，每人限購4包/盒。每店發售的口罩款式舌有不同，每包/盒為5/7/10個裝，價錢由24.9元至89.9元不等。觀塘、葵芳及新蒲崗分店於10時開店，在開店1小時前，職員會在場安排，每人限購4包/盒，先到先得。為方便顧客，會安排指定收銀機購買及付款。
莎莎：全綫分店口罩返貨【2月25日】
莎莎於facebook上公佈，日本製KOKUBO立體剪裁口罩已送抵全綫香港莎莎分店，每包5個裝，售價為20元，每人限購一包，貨量有限，先到先得，售完即止。
產品資訊：
通過BFE測試
具PM2.5高性能過濾值
有效阻隔99%花粉、灰塵和飛沫細菌
柔軟耳帶，佩戴舒適
士多：成人KF94口罩返貨【2月24日】
士多於facebok上公佈，現時韓國製The Good 成人KF94口罩已返貨，並可在士多網站上購買，售價為100元，每包5個。
上環鳳城酒家：免費派發6,000個口罩【2月22及23日】
鳳城酒家飲食集團在facebook上公佈，將會在周六及周日（22至23日）派發6,000個口罩一份預先包裝的口罩5個。鳳城酒家飲食集團指，希望優先協助有需要的本地人士，送贈對象只限長者、孕婦及醫護人員。
日期：2月22日及2月23日
地點：上環鳳城酒家 上環干諾道西21至24號地下
時間：下午4時正開始免費派發
名額：每日600位
香港中華總商會：派發2萬個口罩【2月20日】
香港中華總商會將於今日（20日）上午10時30分，免費派發20,000個口罩予有需要的市民。派發名額共2,000個，以派籌形式進行，先到先得，額滿即止。每位憑籌可獲口罩1包（10個，非獨立包裝），口罩不設更換。
地點：香港中環干諾道中24-25號香港中華總商會地下
德興隆香港花膠海味專門店：免費派發 4,000 個口罩【2月19日】
德興隆香港花膠海味專門店將於今日下午1時，於九龍城向65歲或以上長者免費派發 4,000 個口罩。數量有限，派完即止，共派1,000個籌，每位長者可取 4 個口罩，請出示長者咭 或 香港永久身分證作核實，每位長者只限領取口罩 1 次。
日期：2月19日 星期三
時間：下午一點開始派籌
地點：九龍城門市 九龍城衙前塱道54號地下 真光幼稚園旁
JollyHelper：九龍灣派成人口罩【2月18日】
JollyHelper將會在今日早上11時派發成人口罩，部分為綁帶款式，所有口罩非獨立包裝，派發前會將口罩入保鮮袋內，入袋全程帶上手套，確保清潔衛生。
派發日期： 早上11時（10時30分開始派籌，名額100個）
派發地點： 九龍灣TBG Mall 1樓 223B舖
*每人限取5個成人口罩
蘇寧網店：下午5時30分出售3M兒童口罩【2月18日】
蘇寧在facebook宣布，今日（18日）下午5時30分出售3M Nexcare醫用兒童口罩（5片裝），售價為13元，每人限購一包。
阿布泰國生活百貨：今晚8時太古店快閃賣口罩【2月17日】
阿布泰國生活百貨於facebook公佈，因應太古城新增確診個案令居民非常擔心，特別安排今晚8時在太古康怡分店做快閃銷售口罩100盒（共5,000片）。
阿布泰指，由於貨源仍然短缺，但又希望可以更多市民受惠，將會安排拆盒散賣，請自備膠袋/保鮮袋，每人限買10片，每片1元 。
地址：太古康山道1-2號太古康怡廣場北翼1樓F22B號舖
Colourmix：指定分店出售日本口罩【2月14日】
Colourmix在facebook專頁宣布，將於今日（14日）下午6時30分派籌，於指定6間分店出售FITTY三層過濾絲滑親膚防塵口罩（獨立7個裝），一包售價為35元，憑籌每人即日限買2包。
Colourmix指定分店：
九龍
1. 旺角西洋菜南街44-46號地下 （600包）
2. 旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下A號舖 （600包）
3. 旺角旺角中心 （新之城） 地下10-12號舖 （600包）
4. 尖沙咀廣東道30號新港中心 1 樓139D 號舖 （600包）
新界
1. 元朗青山公路56-60號新基大廈地下1號舖 （600包）
2. 上水新康街94號地下 （600包）
永義慈善基金會：明日於日間長者中心免費派發4.8萬口罩【2月15日】
永義慈善基金會宣布，將於本周六起（2月15日）於公共屋邨之日間長者中心，免費派發48,000萬個來自越南及東南亞口罩。
屈臣氏：網上實名輪候系統中午12時開始登記 【2月14日】
屈臣氏於facebook上表示，網上口罩輪候系統將於今午12時開放登記，每人只限以1個手提電話及香港身份證號碼登記1次。完成登記後，當口罩返貨時，登記人有機會獲得口罩購買名額，並會在7日內再收到SMS確認購買詳情，在指定分店進行換購。
Club Like：早上11時兒童口罩返貨【2月14日】
香港電訊（HKT）旗下的網購平台Club Like 在Facebook上公佈，2月14日將會有1,000盒藍鷹牌兒童口罩返貨。將會在當日早上11時開售，數量有限，每個Club Like帳戶限購一盒。
網上取籌教學：【口罩供應】唔使親身排隊！莎莎、日本城推手機app攞籌買口罩（附教學）
Soda Mall：紅磡分店出售口罩【2月13日】
Soda Mall在facebook宣布，將於今日（13日）上午10時30分派籌，發售12,500個日本Face Mask口罩。每包口罩售價為12元，每人只限1個籌，每個籌只限購買5包口罩（每包有5個）。
地址：Soda Mall精品超市旗艦店 （紅磡崇安街23號環海．東岸地下）
豐鍋本家店：免費派發口罩 長者優先【2月13日】
豐鍋本家於facebook上公佈，將會在明日（13日）免費派發口罩，合共1,200個來自日本、印尼、及印度製的口罩，共派400份（每份3個），持有長者咭優先。
派籌時間：2月13日下午2時30分
派口罩時間：2月13日下午5時
派發地址：￼《豐鍋本家》沙田石門安群街3號京瑞廣場一期地下G7、11號鋪
香港眾志︰晚上8時出售10萬個口罩【2月12日】
香港眾志在facebook宣布，將於今日（12日）晚上8時在眾志網店公開發售美國品牌口罩，每人限購一盒（50片口罩），價錢由98元至258元不等。
荃灣友信日韓藥粧：韓國KF94口罩返貨 【2月12日】
荃灣友信日韓藥粧於facebook上表示，韓國KF94 深藍色7個裝將會在今日下午約5時至6時到貨，售價為154元一包，貨到即售。
地址：荃灣眾安街47號地舖
建達太陽能：免費派發口罩【2月11日】
建達太陽能將於今日下午1時在元朗錦田路展銷廳免費派發15,000個口罩，每人8個，先到先得，派完即止。
時間： 下午1時派籌
地點： 新界元朗錦田路81B地下（錦田郵政局對面）
須出示香港身分證明文件
佐敦萬達藥妝：2月11日下午4時派發口罩
位於佐敦的萬達藥妝於近日多次派發口罩，將於今日（11日）下午4時再度派發口罩，將派發800個籌號，每人只限一包。最新消息請瀏覽其facebook專頁。
地址：佐敦佐敦道24A-26號金誠大廈地下B號鋪
銀河工程集團：下午1時半派發1萬個口罩【2月10日】
銀河工程集團表示，下午1時半開始在大角咀免費派發1萬個口罩，每人限取5個，共2000個名額，以排隊先到先得形式派發，派完即止。
地點：大角咀必發道91-93號 THE BEDFORD地下
HGC：下午1時半派發1萬個口罩
HGC於社交平台指，今日將免費派出1萬個口罩，每人限得10個，合共1000個名額，於下午1時半開始派籌。該批口罩品牌為Sensi，出產地為印尼。
地點：旺角
光榮飲食：派發10000個口罩【2月7日】
光榮冰室在facebook宣布，將於深井及荃灣店派發印尼製口罩，深井店將於下午4時開始，派發1萬個口罩；荃灣店則在下午5時開始，派發5萬個口罩，每人限取10隻。而領取口罩需提供住户證或住址證明以核實身份。如想知道最新的派發詳情，可留意光榮冰室facebook。
地址：深井深井村54-55號地舖
地址：荃灣兆和街18號地下
理的口罩：今晚7時HKTV Mall開售【2月7日】
Ultra Ready 理的表示，新一批外科口罩已空運到港，因運輸成本上升，口罩的零售價將會作出相應調整，零售價統一為港幣65元一盒（30片），將分批在HKTV Mall網店上架。
發售時間及安排：【口罩返貨】理的口罩於HKTVMall上架！每人限購一盒
OK便利店 ：派10萬個口罩予長者【2月7日】
OK便利店指，為協助長者防疫，今日將在下午1時在指定分店免費派發口罩，共100,000個，派發給年滿65歲或以上長者，以解長者燃眉之急。
日期：2月7日 星期五
時間：下午1時開始派發籌號
派發細則：年滿 65歲或以上長者，需出示長者咭或香港身份證 親身可領取免費口罩籌號 1 個，憑籌限取口罩5個。
萬寧：指定萬寜分店出售口罩【2月7日】
萬寧在網站指，今日起將會有口罩供應，各分店會在開店營業前30分鐘派籌，每人限買10個或1盒（包括不同尺寸），口罩每日售完即止。
指定分店地址：萬寧網站
實惠：5間門市今晚預售 日本製口罩【2月6日 18：30 全部已經截龍】
Pricerite 實惠今日（2月6日）將於晚上7時在指定門市預售「日本製HOGY口罩3片裝」，售價為39元。以派籌形式預購，並於今個星期六 （8/2） 取貨，每人限買3包，先到先得。
深水埗電子特賣城：限量發售小童口罩
深水埗電子特賣城於facebook宣布，售一包10個的日系不織布兒童口罩，售價為79元，每人限購三包，數量有限，只限門市。
地址：深水埗福仁商場地面
龍門冰室：免費派750個口罩
龍門冰室於facebook宣布，獲有心人捐出750個口罩，將向150人派發口罩，每人限取5個。領取口罩時，須帶同香港身份證及大叫口號。
地址：金馬倫道38-40號金龍中心地下
服務時間：星期一至日09：00-21：00（可立即或最後7/2 21：00前領取）
小魔怪 ：火炭門市售韓國KF 94口罩
小魔怪 Little Monster於Facebook上公佈，將會在今日下午1時起開售韓國KF 94口罩，共有15000個，售價為120元／5個，每人限買5個。
地址：火炭坳背灣街57號利達工業中心地下7號A東方文具公司
養心殿：荃灣大鴻輝分店派3,000個口罩
養心殿台式養生鍋在facebook宣布，今日（6日）下午3點於荃灣大鴻輝分店電梯口旁派發3,000個韓國入口口罩。持有香港身分證可領取，而長者、長期病患者、孕婦及食環署外判清潔工可優先領取，每人限取3個。
佐敦小店：2月6日售日本製口罩
ESeven Kidz 歐美日入口優質產品店於Facebook上公佈，將在明日（6日）在佐敦店內售日本製每包7個裝的口罩，售價為20元一包，共設有600個籌，分上午及下午2段時間派發。第一階段由上午8時30分排隊，9時派籌，9時30分發售。第二階段由下午3時30分排隊，4時派籌，4時30分發售。每人限購2包，需持有香港身份證方可購買。
排隊地址：佐敦寶靈街44號新光粥店與米記餐廳旁
門市地址：佐敦上海街42-46號忠和商業中心9樓901室
屯門小店：2月6日派2000個口罩予長者
夢想站 歐洲美國代購於Facebook上公佈，將在明日（6日）免費先送出2000個口罩給長者，每人限取5個，合共400個名額。派籌時間為上午10時，上午11時開始派口罩。長者需出示身份證或長者咭方可領取。
地點：屯門卓爾居廣場門口對出空地
藝人阮民安：2月6日於石門免費派口罩
藝人阮民安於Facebook上公佈，將在明日（6日）在石門免費派發韓國KF94口罩及印尼口罩。派籌時間為下午5點，派完即止。持有籌號人士，可於晚上7時至9時取口罩。
土瓜灣小店：2月8日免費派口罩予長者及孕婦
VRoooM Tuning and Beautician將會於2月8日下午2時至4時，在土瓜灣派發850個口罩予65歲或以上長者及孕婦，每人限取3個。限持長者咭之長者，並不設代領。
地址：土瓜灣炮仗街16號鋪
葵芳藥房：限量發售韓國口罩【2月5日 15：21更新】
位於葵芳的德仁中西大藥房於facebook上公佈，所訂的口罩已抵港，共有200 盒越南製造，韓國品牌 AnyGuard的三層口罩，一盒50個（非獨立包裝），尺寸為中碼（女仕和中童）。由於貨量十分有限，每人限買一盒。口罩將於下午4時開售，先排隊攞籌，共有200個籌，一人一籌。
地址：葵芳盛芳街27-29號地下
士多：免費派發5,000個口罩予長者【2月5日 10：44更新】
士多在facebook宣布，今日將派發5,000個KF94口罩予長者。士多將於3個地點派發口罩，每地點約派1,666個，派完即止。只要是1954年12月31日或之前出生、持香港永久居民身份證人士（需出示身份證正本領取），每人可取3個韓國製KF94口罩。
Log-on：又一城分店發售【2月5日 9：55分更新】
Log-on在facebook宣布，今日9時30分起會於又一城店發售韓國KF94口罩、SKATER兒童立體口罩。 每款口罩一人一籌，憑籌購買。每人最多只可購買2包大人及3包兒童口罩。據facebook最新消息，成人KF94口罩籌號已派發完畢，目前尚有少量兒童口罩籌號。
香港愛馬女士協會：2月5日免費派發口罩
香港愛馬女士協會將於周三（5日）向長者免費派發口罩。於當日早上10時開始，年滿65歲長者出示長者咭或香港身份證明文件即可取籌，每籌可獲一份15個的口罩，暫定將派發3,300個籌號。派發地點為觀塘翠屏道3號基督教家庭服務中心，詳細可瀏覽香港愛馬女士協會facebook。
福進國際周三及周四售12,000盒口罩 【2月4日 】
福進國際控股有限公司於社交媒體發文表示，公司成功從杜拜成功採購12,000盒（一盒50片）醫護用三層口罩空運回港，將於周三（5日）及周四（6日）在九龍灣辦公室售賣，只限香港市民購買，售賣款式有3種，每人限購2盒，每盒80元。
公司指，購買時需出示香港身分證及貨幣，屆時將於早上11時派籌，約12時開始發售，每日上午11點會發籌3000張，一人一籌，攞籌後請勿離隊。
地址：九龍九龍灣臨興街19號同力工業中心B座9樓02室
屈臣氏：網店及應用程式即時開售【2月4日 16：44更新，網站顯示售罄】
屈臣氏於facebook上公佈，即時在屈臣氏電子商店網站以及應用程式同步開賣外科口罩。為加快處理網購人龍，進入網店後至完成訂單，每人購物時間最多為15分鐘，每人限購一盒。
好棧食品有限公司：指定5間分店發售【2月4日 9：30分更新】
好棧食品有限公司公佈，今日（4日）有韓國KF94口罩發售，將於指定5間分店，每間店售400包口罩。一包有11個，140元一包，數量有限， 售完即止。詳細可瀏覽好棧食品有限公司。
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EG 驅蚊帶：2月4日網店發售500盒口罩
EG 驅蚊帶於facebook專頁上公佈，將於明日（4日）早上11時在網店限量發售500盒口罩，每人限購1盒。成功訂購人士會收到確認電郵，並須攜同訂單確認電郵和香港身份證到場換領，換領地點將稍後於網店公佈。
龍豐集團：將有少量韓國KF94於網站上架【2月3日 16：47更新】
龍豐集團於facebook專頁上澄清，集團網店暫未有安排出售盾牌口罩。但龍豐集團表示，今日（3日）內，將會有少量韓國KF94的口罩於網站上架，市民可留意龍豐集團網店。
HKTVmall：陸續有少量口罩供應
HKTVmall在facebook專頁公布，已聯絡世界各地供應商供貨，陸續有少量口罩及個人消毒護理用品供應，有需要就可以跟進住HKTVmall facebook專頁的最新消息。
責任編輯：曹佩鈞
欄名 : 消費錦囊