【口罩返貨】莎莎全綫分店口罩返貨！睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）

▲ 【口罩返貨】 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）

武漢肺炎的確診人數持續上升，本港抗疫產品缺貨，「口罩難求」。幸而近日不少店舖都有少量口罩補貨應市，如果家中口罩的存貨所剩無幾，可多加留意這些商舖的最新消息。

【延伸閱讀】【網購口罩】 Amazon以外！Ebay、樂天網購口罩攻略

莎莎：全綫分店口罩返貨【2月25日】

莎莎於facebook上公佈，日本製KOKUBO立體剪裁口罩已送抵全綫香港莎莎分店，每包5個裝，售價為20元，每人限購一包，貨量有限，先到先得，售完即止。

產品資訊：

通過BFE測試

具PM2.5高性能過濾值

有效阻隔99%花粉、灰塵和飛沫細菌

柔軟耳帶，佩戴舒適

士多：成人KF94口罩返貨【2月24日】

士多於facebok上公佈，現時韓國製The Good 成人KF94口罩已返貨，並可在士多網站上購買，售價為100元，每包5個。

莎莎：口罩等防疫用品返貨【2月24日】

莎莎於facebook上公佈， 日本製ACE高效防護口罩返貨，售價為99元/包 ，每人限購1包。此外，抗菌潔手噴霧及穿戴式負離子抗菌空氣淨化器兩款防疫用品亦有返貨。不設派籌，貨量有限，先到先得，售完即止。

卓悅：指定分店售口罩【2月24日】

卓悅在facebook上公佈，將於今早11時15分派籌，在指定分店售日本ZODIAC三層口罩50個裝，售價98元，一人一籌，每籌限買1盒。

旺角西洋菜街南13號 (共400盒)

北角匯三期G3號舖 (共400盒)

上水廣場5樓511號舖 (共400盒)

藍田滙景廣場3樓L3-1號舖 (共400盒)

尖沙咀彌敦道68號 (共400盒)

上環鳳城酒家：免費派發6,000個口罩【2月22及23日】

鳳城酒家飲食集團在facebook上公佈，將會在周六及周日（22至23日）派發6,000個口罩一份預先包裝的口罩5個。鳳城酒家飲食集團指，希望優先協助有需要的本地人士，送贈對象只限長者、孕婦及醫護人員。

日期：2月22日及2月23日

地點：上環鳳城酒家 上環干諾道西21至24號地下

時間：下午4時正開始免費派發

名額：每日600位

莎莎：全綫分店售成人兒童口罩【2月21日】

莎莎於facebook上公佈，以下2款成人及兒童口罩返貨，將陸續送抵全綫香港分店。 口罩銷售不設派籌，貨量有限，先到先得，售完即止。

白元PM 2.5女性口罩（7個裝）

售價：19.9元/包 ，每人限購1包

白元PM 2.5小童口罩（30個裝）

售價：54.9元/盒，每人限購1盒

Skater MY MELODY兒童口罩(10個裝)

售價：32元/包，每人限購1包

卓悅：指定分店售口罩【2月21日】

卓悅在facebook上公佈，將於今早11時15分派籌，在指定分店售日本ZODIAC三層口罩50個裝，售價98元，一人一籌，每籌限買1盒。

指定分店

銅鑼灣渣甸坊5號 (共320盒)

尖沙咀海防道45號 (共220盒)

尖沙咀重慶大廈地下 (共250盒)

旺角弼街69號 (共200盒)

旺角中心一期地下 (共400盒)

屯門市廣場第一期二樓2198C號舖 (共190盒)

日本城：7間分店發售日本口罩【2月20日 籌號已派完】

日本城今日（20日）在facebook宣布，將於指定7間日本城分店出售日本三層不織布口罩30個裝（成人用），每盒89元，每間分店有360盒或480盒。此外，日本城採用排隊派籌方式，一人一籌，每籌限買一盒。由於路面情況及上落貨安排需時，各店的收貨時間會有所不同。

香港灣仔軒尼詩道350-354號昌業大廈LG/F （480籌/盒）

香港西環吉席街2號海怡花園10號A及B地下 （360籌/盒）

九龍何文田忠孝街60號愛民商場1樓F15-F17號鋪 （360籌/盒）

九龍土瓜灣炮仗街55-65號，馬坑涌道3A-3C，5，5A-F號，僑盛大廈及中華大廈地下3號鋪 （360籌/盒）

九龍油塘鯉魚門道80號鯉魚門廣場2樓215號鋪 （360籌/盒）

新界大埔太和邨安和樓S305-S306鋪 （360籌/盒）

新界上水清河邨清河商場7號鋪 （480籌/盒）

莎莎：全綫分店口罩返貨【2月20日】

莎莎於facebook上公佈，以下2款高規格的口罩再度返貨，將陸續送抵全綫香港分店。 口罩銷售不設派籌，貨量有限，先到先得，售完即止。

韓國ATEX KF94成人口罩（5個裝）

售價：89元/包，每人限購2包

日本ACE N99規格手術口罩（5個裝）

售價：99元/包，每人限購2包

香港中華總商會：派發2萬個口罩【2月20日】

香港中華總商會將於今日（20日）上午10時30分，免費派發20,000個口罩予有需要的市民。派發名額共2,000個，以派籌形式進行，先到先得，額滿即止。每位憑籌可獲口罩1包（10個，非獨立包裝），口罩不設更換。

地點：香港中環干諾道中24-25號香港中華總商會地下

德興隆香港花膠海味專門店：免費派發 4,000 個口罩【2月19日】

德興隆香港花膠海味專門店將於今日下午1時，於九龍城向65歲或以上長者免費派發 4,000 個口罩。數量有限，派完即止，共派1,000個籌，每位長者可取 4 個口罩，請出示長者咭 或 香港永久身分證作核實，每位長者只限領取口罩 1 次。

日期：2月19日 星期三

時間：下午一點開始派籌

地點：九龍城門市 九龍城衙前塱道54號地下 真光幼稚園旁

JollyHelper：九龍灣派成人口罩【2月18日】

JollyHelper將會在今日早上11時派發成人口罩，部分為綁帶款式，所有口罩非獨立包裝，派發前會將口罩入保鮮袋內，入袋全程帶上手套，確保清潔衛生。

派發日期： 早上11時（10時30分開始派籌，名額100個）

派發地點： 九龍灣TBG Mall 1樓 223B舖

*每人限取5個成人口罩

蘇寧網店：下午5時30分出售3M兒童口罩【2月18日】

蘇寧在facebook宣布，今日（18日）下午5時30分出售3M Nexcare醫用兒童口罩（5片裝），售價為13元，每人限購一包。

蘇寧網店網址

阿布泰國生活百貨：今晚8時太古店快閃賣口罩【2月17日】

阿布泰國生活百貨於facebook公佈，因應太古城新增確診個案令居民非常擔心，特別安排今晚8時在太古康怡分店做快閃銷售口罩100盒（共5,000片）。

阿布泰指，由於貨源仍然短缺，但又希望可以更多市民受惠，將會安排拆盒散賣，請自備膠袋/保鮮袋，每人限買10片，每片1元 。

地址：太古康山道1-2號太古康怡廣場北翼1樓F22B號舖

Colourmix：指定分店出售日本口罩【2月14日】

Colourmix在facebook專頁宣布，將於今日（14日）下午6時30分派籌，於指定6間分店出售FITTY三層過濾絲滑親膚防塵口罩（獨立7個裝），一包售價為35元，憑籌每人即日限買2包。

Colourmix指定分店：

九龍

1. 旺角西洋菜南街44-46號地下 （600包）

2. 旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下A號舖 （600包）

3. 旺角旺角中心 （新之城） 地下10-12號舖 （600包）

4. 尖沙咀廣東道30號新港中心 1 樓139D 號舖 （600包）

新界

1. 元朗青山公路56-60號新基大廈地下1號舖 （600包）

2. 上水新康街94號地下 （600包）

永義慈善基金會：明日於日間長者中心免費派發4.8萬口罩【2月15日】

永義慈善基金會宣布，將於本周六起（2月15日）於公共屋邨之日間長者中心，免費派發48,000萬個來自越南及東南亞口罩。

屈臣氏：網上實名輪候系統中午12時開始登記 【2月14日】

屈臣氏於facebook上表示，網上口罩輪候系統將於今午12時開放登記，每人只限以1個手提電話及香港身份證號碼登記1次。完成登記後，當口罩返貨時，登記人有機會獲得口罩購買名額，並會在7日內再收到SMS確認購買詳情，在指定分店進行換購。

登記教學：【口罩返貨】 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）

登記網站

Club Like：早上11時兒童口罩返貨【2月14日】

香港電訊（HKT）旗下的網購平台Club Like 在Facebook上公佈，2月14日將會有1,000盒藍鷹牌兒童口罩返貨。將會在當日早上11時開售，數量有限，每個Club Like帳戶限購一盒。

Club Like平台

網上取籌教學：【口罩供應】唔使親身排隊！莎莎、日本城推手機app攞籌買口罩（附教學）

Soda Mall：紅磡分店出售口罩【2月13日】

Soda Mall在facebook宣布，將於今日（13日）上午10時30分派籌，發售12,500個日本Face Mask口罩。每包口罩售價為12元，每人只限1個籌，每個籌只限購買5包口罩（每包有5個）。

地址：Soda Mall精品超市旗艦店 （紅磡崇安街23號環海．東岸地下）

豐鍋本家店：免費派發口罩 長者優先【2月13日】

豐鍋本家於facebook上公佈，將會在明日（13日）免費派發口罩，合共1,200個來自日本、印尼、及印度製的口罩，共派400份（每份3個），持有長者咭優先。

派籌時間：2月13日下午2時30分

派口罩時間：2月13日下午5時

派發地址：￼《豐鍋本家》沙田石門安群街3號京瑞廣場一期地下G7、11號鋪

香港眾志︰晚上8時出售10萬個口罩【2月12日】

香港眾志在facebook宣布，將於今日（12日）晚上8時在眾志網店公開發售美國品牌口罩，每人限購一盒（50片口罩），價錢由98元至258元不等。

購買網站

荃灣友信日韓藥粧：韓國KF94口罩返貨 【2月12日】

荃灣友信日韓藥粧於facebook上表示，韓國KF94 深藍色7個裝將會在今日下午約5時至6時到貨，售價為154元一包，貨到即售。

地址：荃灣眾安街47號地舖

建達太陽能：免費派發口罩【2月11日】



建達太陽能將於今日下午1時在元朗錦田路展銷廳免費派發15,000個口罩，每人8個，先到先得，派完即止。



時間： 下午1時派籌

地點： 新界元朗錦田路81B地下（錦田郵政局對面）

須出示香港身分證明文件

佐敦萬達藥妝：2月11日下午4時派發口罩

位於佐敦的萬達藥妝於近日多次派發口罩，將於今日（11日）下午4時再度派發口罩，將派發800個籌號，每人只限一包。最新消息請瀏覽其facebook專頁。

地址：佐敦佐敦道24A-26號金誠大廈地下B號鋪

銀河工程集團：下午1時半派發1萬個口罩【2月10日】

銀河工程集團表示，下午1時半開始在大角咀免費派發1萬個口罩，每人限取5個，共2000個名額，以排隊先到先得形式派發，派完即止。

地點：大角咀必發道91-93號 THE BEDFORD地下

HGC：下午1時半派發1萬個口罩

HGC於社交平台指，今日將免費派出1萬個口罩，每人限得10個，合共1000個名額，於下午1時半開始派籌。該批口罩品牌為Sensi，出產地為印尼。

地點：旺角

光榮飲食：派發10000個口罩【2月7日】

光榮冰室在facebook宣布，將於深井及荃灣店派發印尼製口罩，深井店將於下午4時開始，派發1萬個口罩；荃灣店則在下午5時開始，派發5萬個口罩，每人限取10隻。而領取口罩需提供住户證或住址證明以核實身份。如想知道最新的派發詳情，可留意光榮冰室facebook。

地址：深井深井村54-55號地舖

地址：荃灣兆和街18號地下

理的口罩：今晚7時HKTV Mall開售【2月7日】

Ultra Ready 理的表示，新一批外科口罩已空運到港，因運輸成本上升，口罩的零售價將會作出相應調整，零售價統一為港幣65元一盒（30片），將分批在HKTV Mall網店上架。

發售時間及安排：【口罩返貨】理的口罩於HKTVMall上架！每人限購一盒

OK便利店 ：派10萬個口罩予長者【2月7日】

OK便利店指，為協助長者防疫，今日將在下午1時在指定分店免費派發口罩，共100,000個，派發給年滿65歲或以上長者，以解長者燃眉之急。

日期：2月7日 星期五

時間：下午1時開始派發籌號

派發細則：年滿 65歲或以上長者，需出示長者咭或香港身份證 親身可領取免費口罩籌號 1 個，憑籌限取口罩5個。

萬寧：指定萬寜分店出售口罩【2月7日】

萬寧在網站指，今日起將會有口罩供應，各分店會在開店營業前30分鐘派籌，每人限買10個或1盒（包括不同尺寸），口罩每日售完即止。

指定分店地址：萬寧網站

實惠：5間門市今晚預售 日本製口罩【2月6日 18：30 全部已經截龍】

Pricerite 實惠今日（2月6日）將於晚上7時在指定門市預售「日本製HOGY口罩3片裝」，售價為39元。以派籌形式預購，並於今個星期六 （8/2） 取貨，每人限買3包，先到先得。

深水埗電子特賣城：限量發售小童口罩

深水埗電子特賣城於facebook宣布，售一包10個的日系不織布兒童口罩，售價為79元，每人限購三包，數量有限，只限門市。

地址：深水埗福仁商場地面

龍門冰室：免費派750個口罩

龍門冰室於facebook宣布，獲有心人捐出750個口罩，將向150人派發口罩，每人限取5個。領取口罩時，須帶同香港身份證及大叫口號。

地址：金馬倫道38-40號金龍中心地下

服務時間：星期一至日09：00-21：00（可立即或最後7/2 21：00前領取）

小魔怪 ：火炭門市售韓國KF 94口罩

小魔怪 Little Monster於Facebook上公佈，將會在今日下午1時起開售韓國KF 94口罩，共有15000個，售價為120元／5個，每人限買5個。

地址：火炭坳背灣街57號利達工業中心地下7號A東方文具公司

養心殿：荃灣大鴻輝分店派3,000個口罩

養心殿台式養生鍋在facebook宣布，今日（6日）下午3點於荃灣大鴻輝分店電梯口旁派發3,000個韓國入口口罩。持有香港身分證可領取，而長者、長期病患者、孕婦及食環署外判清潔工可優先領取，每人限取3個。

佐敦小店：2月6日售日本製口罩

ESeven Kidz 歐美日入口優質產品店於Facebook上公佈，將在明日（6日）在佐敦店內售日本製每包7個裝的口罩，售價為20元一包，共設有600個籌，分上午及下午2段時間派發。第一階段由上午8時30分排隊，9時派籌，9時30分發售。第二階段由下午3時30分排隊，4時派籌，4時30分發售。每人限購2包，需持有香港身份證方可購買。

排隊地址：佐敦寶靈街44號新光粥店與米記餐廳旁

門市地址：佐敦上海街42-46號忠和商業中心9樓901室

屯門小店：2月6日派2000個口罩予長者

夢想站 歐洲美國代購於Facebook上公佈，將在明日（6日）免費先送出2000個口罩給長者，每人限取5個，合共400個名額。派籌時間為上午10時，上午11時開始派口罩。長者需出示身份證或長者咭方可領取。

地點：屯門卓爾居廣場門口對出空地

藝人阮民安：2月6日於石門免費派口罩

藝人阮民安於Facebook上公佈，將在明日（6日）在石門免費派發韓國KF94口罩及印尼口罩。派籌時間為下午5點，派完即止。持有籌號人士，可於晚上7時至9時取口罩。

地址：Explorer Fusion Restaurant 沙田石門安群街3號 京瑞廣場一期G10地舖

土瓜灣小店：2月8日免費派口罩予長者及孕婦

VRoooM Tuning and Beautician將會於2月8日下午2時至4時，在土瓜灣派發850個口罩予65歲或以上長者及孕婦，每人限取3個。限持長者咭之長者，並不設代領。

地址：土瓜灣炮仗街16號鋪

葵芳藥房：限量發售韓國口罩【2月5日 15：21更新】

位於葵芳的德仁中西大藥房於facebook上公佈，所訂的口罩已抵港，共有200 盒越南製造，韓國品牌 AnyGuard的三層口罩，一盒50個（非獨立包裝），尺寸為中碼（女仕和中童）。由於貨量十分有限，每人限買一盒。口罩將於下午4時開售，先排隊攞籌，共有200個籌，一人一籌。

地址：葵芳盛芳街27-29號地下

士多：免費派發5,000個口罩予長者【2月5日 10：44更新】

士多在facebook宣布，今日將派發5,000個KF94口罩予長者。士多將於3個地點派發口罩，每地點約派1,666個，派完即止。只要是1954年12月31日或之前出生、持香港永久居民身份證人士（需出示身份證正本領取），每人可取3個韓國製KF94口罩。

Log-on：又一城分店發售【2月5日 9：55分更新】

Log-on在facebook宣布，今日9時30分起會於又一城店發售韓國KF94口罩、SKATER兒童立體口罩。 每款口罩一人一籌，憑籌購買。每人最多只可購買2包大人及3包兒童口罩。據facebook最新消息，成人KF94口罩籌號已派發完畢，目前尚有少量兒童口罩籌號。

香港愛馬女士協會：2月5日免費派發口罩

香港愛馬女士協會將於周三（5日）向長者免費派發口罩。於當日早上10時開始，年滿65歲長者出示長者咭或香港身份證明文件即可取籌，每籌可獲一份15個的口罩，暫定將派發3,300個籌號。派發地點為觀塘翠屏道3號基督教家庭服務中心，詳細可瀏覽香港愛馬女士協會facebook。

福進國際周三及周四售12,000盒口罩 【2月4日 】

福進國際控股有限公司於社交媒體發文表示，公司成功從杜拜成功採購12,000盒（一盒50片）醫護用三層口罩空運回港，將於周三（5日）及周四（6日）在九龍灣辦公室售賣，只限香港市民購買，售賣款式有3種，每人限購2盒，每盒80元。

公司指，購買時需出示香港身分證及貨幣，屆時將於早上11時派籌，約12時開始發售，每日上午11點會發籌3000張，一人一籌，攞籌後請勿離隊。

地址：九龍九龍灣臨興街19號同力工業中心B座9樓02室

屈臣氏：網店及應用程式即時開售【2月4日 16：44更新，網站顯示售罄】

屈臣氏於facebook上公佈，即時在屈臣氏電子商店網站以及應用程式同步開賣外科口罩。為加快處理網購人龍，進入網店後至完成訂單，每人購物時間最多為15分鐘，每人限購一盒。

好棧食品有限公司：指定5間分店發售【2月4日 9：30分更新】

好棧食品有限公司公佈，今日（4日）有韓國KF94口罩發售，將於指定5間分店，每間店售400包口罩。一包有11個，140元一包，數量有限， 售完即止。詳細可瀏覽好棧食品有限公司。

【延伸閱讀】【武漢肺炎】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？

EG 驅蚊帶：2月4日網店發售500盒口罩

EG 驅蚊帶於facebook專頁上公佈，將於明日（4日）早上11時在網店限量發售500盒口罩，每人限購1盒。成功訂購人士會收到確認電郵，並須攜同訂單確認電郵和香港身份證到場換領，換領地點將稍後於網店公佈。

龍豐集團：將有少量韓國KF94於網站上架【2月3日 16：47更新】

龍豐集團於facebook專頁上澄清，集團網店暫未有安排出售盾牌口罩。但龍豐集團表示，今日（3日）內，將會有少量韓國KF94的口罩於網站上架，市民可留意龍豐集團網店。

HKTVmall：陸續有少量口罩供應

HKTVmall在facebook專頁公布，已聯絡世界各地供應商供貨，陸續有少量口罩及個人消毒護理用品供應，有需要就可以跟進住HKTVmall facebook專頁的最新消息。

責任編輯：曹佩鈞