【口罩返貨】大航假期免費派口罩 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）

▲ 【口罩返貨】 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）

新型冠狀病毒肺炎的確診人數持續上升，本港抗疫產品缺貨，「口罩難求」。幸而近日不少店舖都有少量口罩補貨應市，如果家中口罩的存貨所剩無幾，可多加留意這些商舖的最新消息。

【延伸閱讀】【網購口罩】 Amazon以外！Ebay、樂天網購口罩攻略

大航假期：網上登記領籌免費派口罩【3月18日】

大航假期宣布，將於今日（18日）下午1時於facebook發布登記連結。成功領籌人士可以獲5個口罩，並需於3月22日在門市收工之前換領。如果之前曾於大航假期登記並領取口罩之人士，今次將不能參與此活動。

領取方法：

1. 輸入電話號碼登記

2. 成功提交登記

3. 接受確認短訊

4. 點擊-取得換口罩籌號

5. 輸入驗證碼

6. 選擇口罩領取點

7. 籌號確認

8. 憑手機籌號確認版面，於指定日期地點換領

在記得領取口罩時，謹記出示大航假期APP！

換領門市地址：

屯門分行 （自置物業） 華都商場地下45號鋪

營業時間 ： 10：00-19：00

營業時間 ： 10：00-19：00 觀塘分行 （自置物業） 裕民中心裕民薈1樓號142鋪

營業時間 ： 10：00-19：00

營業時間 ： 10：00-19：00 灣仔分行 （自置物業） 國泰88商場2樓S05室

營業時間 ： 10：00-19：00

營業時間 ： 10：00-19：00 旺角分行 （自置物業） 好景商業大厦22樓2219室

營業時間 ： 10：00-19：00

營業時間 ： 10：00-19：00 沙田分行 希爾頓中心第二層市集3號舖

營業時間 ： 10：00-19：00

營業時間 ： 10：00-19：00 荃灣分行 荃立方1樓F27號商鋪

營業時間 ： 11：00-20：00

大航假期應用程式（Android／iOS）

卓悅：全綫分店換購阿根廷口罩【3月16日】

卓悅在facebook宣布，於4間全綫分店提供阿根廷ANADELIA S.A. 3層PP外科醫用綁繩口罩（25個）作換購，凡購買任何產品折實滿99元或以上，即能以換購價68元換購口罩，每人每日限換購1包。

卓悅門市地址

卓悅：指定分店售日本幼童口罩抗疫套裝【3月16日】

卓悅在facebook宣布，於4間指定分店出售日本幼童口罩抗疫套裝，包括日本ERA MASK 99 三層式防護口罩（幼童用） 60個、Au Fairy除菌濕紙巾30片、 酒精搓手液及日本獅王麵包超人兒童牙膏， 售價為299元一套。

旺角中心一期地下GSA號舖 （120套）

元朗青山公路81號地下 （120套）

荃灣大河道10號登發大廈地下 （120套）

葵涌廣場地下23A舖 （94套）



日本城：5間指定分店售抗疫套裝【3月13日】

日本城今日（13日）在指定5間分店售抗疫優惠組合套裝，包括1包口罩（15個裝）及消毒搓手液1支，每套售價69.9元，每間有400套，共有2,000套。先排隊攞籌，一人一籌，每籌限買一套。



抗疫優惠組合套裝，包括：

三層不織布口罩1包15個裝 （女士/小童size）

西班牙EYA消毒搓手液30ml 1支

卓悅：VIP尊享抗疫優惠套裝【3月13日】

卓悅今日（13日）在指定分店售抗疫優惠套裝，包括口罩、舒緩噴霧及消毒啫喱等，限卓悅VIP會員購買。

抗疫優惠套裝 99元/套

1. YOKOI （SUN MILLION）高密度三層PM2.5防護口罩10片

2. Dr. Schafter環保舒緩冰泉噴霧 300ml （瑞士製） 1支

3. PAX MOLY 濟洲蜂蜜舒緩啫喱300g （韓國製） 1件

指定分店：

銅鑼灣渣甸坊5號

旺角西洋菜街南13號

抗疫優惠套裝 99元/套

1. HOGY 醫療級4層防護口罩 （日本製） 3片裝 2件

2. DAYMELLOW 免洗消毒啫喱 50ml （韓國製） 1支

3. Adin 熊果素美白淡斑面膜 （韓國製） 2片

華潤堂：42間分店出售抗疫套裝【3月12日】

華潤堂今日（12日）在指定42間分店出售包括日本直送口罩及除菌濕紙巾、酒精消毒噴霧的抗疫套裝，售130元。不過，是次優惠只適用於華潤堂Green Card會員，在付款時亦要出示會員卡，每人限購一套，數量有限，售完即止。產品基於衛生理由，不設換貨或退款。不可再享會員折扣優惠。指定分店地址：華潤堂

卓悅：全綫分店售抗疫套裝【3月12日】

卓悅在facebook宣布，於全綫分店（屯門市廣場、荃灣沙咀道、北角匯、上水新豐路、沙頭角及澳門分店除外）出售抗疫套裝，售價為89元。是次優惠只適用於卓悅VIP會員，付款前必須出示卓悅VIP會員卡，不設留貨或預訂。如欲申請卓悅VIP會員，可下載卓悅APP或請親臨各門市查詢。一經申請，即可成為卓悅銀卡會員。

抗疫優惠套裝 S （89元/套，建議價167元）

1. EVERGREEN KF94 四層高防護口罩 （韓國製造） 3個

2. Sanitelle 消毒酒精搓手液250 ml （俄羅斯製） 1支

卓悅門市地址（屯門市廣場、荃灣沙咀道、北角匯、上水新豐路、沙頭角及澳門分店除外）

莎莎：指定分店售口罩【3月11日】

莎莎在facebook上宣布，在指定分店售Perfetta成人口罩（50個裝），售價為268元。

莎莎：下午1時於網店開售口罩【3月10日】

莎莎在facebook上預告，將會在今日下午1時在網店開售口罩及其他防疫產品，買滿300元即可享免運費。莎莎網站口罩發售鏈結

日本Fitty 絲柔成人口罩7個裝（16.5cm x 9cm）

售價：29.9元/包（是次將發售1800件，每人限購2件，售完即止。）

Sa Sa抗疫心意包 A，包括：

韓國Atex KF94口罩 X 5片

義大利PRIMAGEL PLUS免沖消毒搓手液 50ml X 2件

韓國ALLGUARD抗菌消毒濕紙巾 10片X 2件

售價： 142元/套（是次將發售800套，每人限購1套，售完即止。）

日本TOAMIT隨身空氣除菌器（1件）

售價： 49元

韓國MASU環保口罩儲存袋

售價：45元

LIFE日本制桶裝除菌濕紙巾150枚 +補充裝150枚入

售價：69.9元

Big Big Shop：下午3時開售秘魯口罩【3月9日】

Big Big Shop在facebook上預告，將會在今日下午3時開售300盒秘魯口罩，售價為200元一盒50個裝。先到先得，售完即止。每人限購一盒。

日期：3月9日

時間：下午3點

數量：300盒

售賣網址：Big Big Shop



LOG-ON：將軍澳店售三次元3D口罩【3月6日】

Log-on在社交平台表示，即時在將軍澳分店售日本KOWA三次元3D口罩，每人最多限購合共2 包，有小面 （14.5 x 9cm） 及普通碼（17.5 x 9cm） 選擇，先到先得，售完即止，不設預留。



發售分店：PopCorn店（將軍澳PopCorn 1期地下G24號舖）



日本城：APP攞籌買口罩【3月6日】

日本城在facebook上公布，今日（6日）中午12時開始可於J Fun APP攞籌買口罩。屆時將售Fitty 三層不織布口罩（7片裝） [成人] 獨立包裝，售價為24.6元／包。荃灣、火炭、銅鑼灣分店各有400張籌，而佐敦分店有480張籌，因貨量有限，每人憑籌限購2包。每用戶只限領籌一次，並於30天內不能再領取口罩籌。



取貨店舖：4間指定日本城分店 （佐敦／荃灣／火炭／銅鑼灣）

派籌時間：3月6日中午12時正開始

取貨時間：3月6日下午4時至下午8時



J Fun APP 攞籌教學：【新冠肺炎】唔使落街排隊！日本城推手機App攞籌買口罩（附下載連結）

大航假期：免費派6萬個口罩【3月4日】

大航假期在facebook宣布，將於今日（4日）在10間門市免費派發6萬個哥倫比亞口罩，每名成功領籌人士可領取5個口罩。為了讓更多人可以領取口罩，在第一輪已領籌的市民不能再次登記領取。

領取方法：只需下載大航假期App並更新9.2.0或以上的版本。即可透過應用程式登記及排籌。在領取口罩時，須要出示大航假期APP。登記一經確認，將不能更改任何登記資料（包括姓名，電話號碼及換領地區）。如貨量不足以供應給所有登記人士，大航假期會以登記先後次序決定。需要注意，門市午飯時間為下午2時至3時。

換領門市地址：

屯門分行 （自置物業） 華都商場地下45號鋪 營業時間 ： 10：00-19：00

觀塘分行 （自置物業） 裕民中心裕民薈1樓號142鋪 營業時間 ： 10：00-19：00

灣仔分行 （自置物業） 國泰88商場2樓S05室 營業時間 ： 10：00-19：00

香港仔分行 （自置物業） 舊大街兆群商場UG18號舖 營業時間 ： 10：00-19：00

旺角分行 （自置物業） 好景商業大厦22樓2219室 營業時間 ： 10：00-19：00

元朗分行 嘉城廣場地下G23號鋪 營業時間 ： 10：00-19：00

沙田分行 希爾頓中心第2層市集3號鋪 營業時間 ： 10：00-19：00

大埔寶湖分行 大埔寶湖道3號寶湖花園商場2樓213D號鋪 營業時間 ： 10：00-19：00

柴灣分行 柴灣道333號永利中心地庫A7鋪 營業時間 ： 10：00-19：00

荃灣分行 荃立方1樓F27號商鋪 營業時間 ： 11：00-20：00

大航假期應用程式（Android／iOS）

NASK口罩：少量於HKTVmall發售【3月3日】

NASK納米纖維智能殺菌口罩在facebook宣布，今日（3日）下午時段會有少量口罩於HKTVmall平台發售，確實時間會由系統安排。每位會員每次限購5片，售完即止。

購買網站

一合口罩：下午2時半開始預售【3月3日】

「一合口罩」在facebook宣布，將於今日（3日）下午2時30分預售口罩。「一合口罩」將於4月中正式投產，口罩預計將於5月中完成。

價錢

一盒口罩：68元

慈善套裝：138元（一盒口罩和捐贈一盒口罩）；268元（兩盒口罩和捐贈兩盒口罩）

詳情：【口罩返貨】香港製造「一合口罩」今午預售 價格由68元至268元不等

Soda Mall：出售防疫組合套裝【3月3日】

Soda Mall在facebook宣布，今日 （3日）下午1時至晚上9時，於旺角始創中心出售「防疫組合套裝」，每套售價為100元，每人限購2套。數量有限，售完即止。

每套「防疫組合套裝」包括：

日本品牌成人口罩5個裝 （非獨立包裝）2包

日本TOAMIT便攜掛頸式除菌包1包

韓國OSÈQUE免洗消毒搓手液（50ml）2支

地點：旺角始創中心地下展銷攤位 （九龍彌敦道 750 號）

Angel Beauty Bar：明天向長者派發2,000個口罩【2月27日】

Angel Beauty Bar在facebook宣布，明天（28日）將免費派發2,000個口罩予60歲以上的長者。Angel Beauty Bar將於中午12時開始派籌，每人限取一包，一包共4個口罩。長者須出示香港永久居民身份證，並於1960年2月28日或之前出生。

地址：九龍花園街205C-E號地下C及D鋪

一田百貨：4間分店口罩返貨【2月26日】

一田百貨在facebook宣布，今日（26日）於4間一田分店（大埔/觀塘/葵芳/新蒲崗店）開店時發售口罩。由於數量有限，每店約有650個名額，每人限購4包/盒。每店發售的口罩款式舌有不同，每包/盒為5/7/10個裝，價錢由24.9元至89.9元不等。觀塘、葵芳及新蒲崗分店於10時開店，在開店1小時前，職員會在場安排，每人限購4包/盒，先到先得。為方便顧客，會安排指定收銀機購買及付款。

店舖資料

莎莎：全綫分店口罩返貨【2月25日】

莎莎於facebook上公佈，日本製KOKUBO立體剪裁口罩已送抵全綫香港莎莎分店，每包5個裝，售價為20元，每人限購一包，貨量有限，先到先得，售完即止。

產品資訊：

通過BFE測試

具PM2.5高性能過濾值

有效阻隔99%花粉、灰塵和飛沫細菌

柔軟耳帶，佩戴舒適

士多：成人KF94口罩返貨【2月24日】

士多於facebok上公佈，現時韓國製The Good 成人KF94口罩已返貨，並可在士多網站上購買，售價為100元，每包5個。

上環鳳城酒家：免費派發6,000個口罩【2月22及23日】

鳳城酒家飲食集團在facebook上公佈，將會在周六及周日（22至23日）派發6,000個口罩一份預先包裝的口罩5個。鳳城酒家飲食集團指，希望優先協助有需要的本地人士，送贈對象只限長者、孕婦及醫護人員。

日期：2月22日及2月23日

地點：上環鳳城酒家 上環干諾道西21至24號地下

時間：下午4時正開始免費派發

名額：每日600位

香港中華總商會：派發2萬個口罩【2月20日】

香港中華總商會將於今日（20日）上午10時30分，免費派發20,000個口罩予有需要的市民。派發名額共2,000個，以派籌形式進行，先到先得，額滿即止。每位憑籌可獲口罩1包（10個，非獨立包裝），口罩不設更換。

地點：香港中環干諾道中24-25號香港中華總商會地下

德興隆香港花膠海味專門店：免費派發 4,000 個口罩【2月19日】

德興隆香港花膠海味專門店將於今日下午1時，於九龍城向65歲或以上長者免費派發 4,000 個口罩。數量有限，派完即止，共派1,000個籌，每位長者可取 4 個口罩，請出示長者咭 或 香港永久身分證作核實，每位長者只限領取口罩 1 次。

日期：2月19日 星期三

時間：下午一點開始派籌

地點：九龍城門市 九龍城衙前塱道54號地下 真光幼稚園旁

JollyHelper：九龍灣派成人口罩【2月18日】

JollyHelper將會在今日早上11時派發成人口罩，部分為綁帶款式，所有口罩非獨立包裝，派發前會將口罩入保鮮袋內，入袋全程帶上手套，確保清潔衛生。

派發日期： 早上11時（10時30分開始派籌，名額100個）

派發地點： 九龍灣TBG Mall 1樓 223B舖

*每人限取5個成人口罩

蘇寧網店：下午5時30分出售3M兒童口罩【2月18日】

蘇寧在facebook宣布，今日（18日）下午5時30分出售3M Nexcare醫用兒童口罩（5片裝），售價為13元，每人限購一包。

蘇寧網店網址

阿布泰國生活百貨：今晚8時太古店快閃賣口罩【2月17日】

阿布泰國生活百貨於facebook公佈，因應太古城新增確診個案令居民非常擔心，特別安排今晚8時在太古康怡分店做快閃銷售口罩100盒（共5,000片）。

阿布泰指，由於貨源仍然短缺，但又希望可以更多市民受惠，將會安排拆盒散賣，請自備膠袋/保鮮袋，每人限買10片，每片1元 。

地址：太古康山道1-2號太古康怡廣場北翼1樓F22B號舖

Colourmix：指定分店出售日本口罩【2月14日】

Colourmix在facebook專頁宣布，將於今日（14日）下午6時30分派籌，於指定6間分店出售FITTY三層過濾絲滑親膚防塵口罩（獨立7個裝），一包售價為35元，憑籌每人即日限買2包。

Colourmix指定分店：

九龍

1. 旺角西洋菜南街44-46號地下 （600包）

2. 旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下A號舖 （600包）

3. 旺角旺角中心 （新之城） 地下10-12號舖 （600包）

4. 尖沙咀廣東道30號新港中心 1 樓139D 號舖 （600包）

新界

1. 元朗青山公路56-60號新基大廈地下1號舖 （600包）

2. 上水新康街94號地下 （600包）

永義慈善基金會：明日於日間長者中心免費派發4.8萬口罩【2月15日】

永義慈善基金會宣布，將於本周六起（2月15日）於公共屋邨之日間長者中心，免費派發48,000萬個來自越南及東南亞口罩。

屈臣氏：網上實名輪候系統中午12時開始登記 【2月14日】

屈臣氏於facebook上表示，網上口罩輪候系統將於今午12時開放登記，每人只限以1個手提電話及香港身份證號碼登記1次。完成登記後，當口罩返貨時，登記人有機會獲得口罩購買名額，並會在7日內再收到SMS確認購買詳情，在指定分店進行換購。

登記教學：【口罩返貨】 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）

登記網站

Club Like：早上11時兒童口罩返貨【2月14日】

香港電訊（HKT）旗下的網購平台Club Like 在Facebook上公佈，2月14日將會有1,000盒藍鷹牌兒童口罩返貨。將會在當日早上11時開售，數量有限，每個Club Like帳戶限購一盒。

Club Like平台

網上取籌教學：【口罩供應】唔使親身排隊！莎莎、日本城推手機app攞籌買口罩（附教學）

Soda Mall：紅磡分店出售口罩【2月13日】

Soda Mall在facebook宣布，將於今日（13日）上午10時30分派籌，發售12,500個日本Face Mask口罩。每包口罩售價為12元，每人只限1個籌，每個籌只限購買5包口罩（每包有5個）。

地址：Soda Mall精品超市旗艦店 （紅磡崇安街23號環海．東岸地下）

豐鍋本家店：免費派發口罩 長者優先【2月13日】

豐鍋本家於facebook上公佈，將會在明日（13日）免費派發口罩，合共1,200個來自日本、印尼、及印度製的口罩，共派400份（每份3個），持有長者咭優先。

派籌時間：2月13日下午2時30分

派口罩時間：2月13日下午5時

派發地址：￼《豐鍋本家》沙田石門安群街3號京瑞廣場一期地下G7、11號鋪

香港眾志︰晚上8時出售10萬個口罩【2月12日】

香港眾志在facebook宣布，將於今日（12日）晚上8時在眾志網店公開發售美國品牌口罩，每人限購一盒（50片口罩），價錢由98元至258元不等。

購買網站

荃灣友信日韓藥粧：韓國KF94口罩返貨 【2月12日】

荃灣友信日韓藥粧於facebook上表示，韓國KF94 深藍色7個裝將會在今日下午約5時至6時到貨，售價為154元一包，貨到即售。

地址：荃灣眾安街47號地舖

建達太陽能：免費派發口罩【2月11日】



建達太陽能將於今日下午1時在元朗錦田路展銷廳免費派發15,000個口罩，每人8個，先到先得，派完即止。



時間： 下午1時派籌

地點： 新界元朗錦田路81B地下（錦田郵政局對面）

須出示香港身分證明文件

佐敦萬達藥妝：2月11日下午4時派發口罩

位於佐敦的萬達藥妝於近日多次派發口罩，將於今日（11日）下午4時再度派發口罩，將派發800個籌號，每人只限一包。最新消息請瀏覽其facebook專頁。

地址：佐敦佐敦道24A-26號金誠大廈地下B號鋪

銀河工程集團：下午1時半派發1萬個口罩【2月10日】

銀河工程集團表示，下午1時半開始在大角咀免費派發1萬個口罩，每人限取5個，共2000個名額，以排隊先到先得形式派發，派完即止。

地點：大角咀必發道91-93號 THE BEDFORD地下

HGC：下午1時半派發1萬個口罩

HGC於社交平台指，今日將免費派出1萬個口罩，每人限得10個，合共1000個名額，於下午1時半開始派籌。該批口罩品牌為Sensi，出產地為印尼。

地點：旺角

光榮飲食：派發10000個口罩【2月7日】

光榮冰室在facebook宣布，將於深井及荃灣店派發印尼製口罩，深井店將於下午4時開始，派發1萬個口罩；荃灣店則在下午5時開始，派發5萬個口罩，每人限取10隻。而領取口罩需提供住户證或住址證明以核實身份。如想知道最新的派發詳情，可留意光榮冰室facebook。

地址：深井深井村54-55號地舖

地址：荃灣兆和街18號地下

理的口罩：今晚7時HKTV Mall開售【2月7日】

Ultra Ready 理的表示，新一批外科口罩已空運到港，因運輸成本上升，口罩的零售價將會作出相應調整，零售價統一為港幣65元一盒（30片），將分批在HKTV Mall網店上架。

發售時間及安排：【口罩返貨】理的口罩於HKTVMall上架！每人限購一盒

OK便利店 ：派10萬個口罩予長者【2月7日】

OK便利店指，為協助長者防疫，今日將在下午1時在指定分店免費派發口罩，共100,000個，派發給年滿65歲或以上長者，以解長者燃眉之急。

日期：2月7日 星期五

時間：下午1時開始派發籌號

派發細則：年滿 65歲或以上長者，需出示長者咭或香港身份證 親身可領取免費口罩籌號 1 個，憑籌限取口罩5個。

萬寧：指定萬寜分店出售口罩【2月7日】

萬寧在網站指，今日起將會有口罩供應，各分店會在開店營業前30分鐘派籌，每人限買10個或1盒（包括不同尺寸），口罩每日售完即止。

指定分店地址：萬寧網站

實惠：5間門市今晚預售 日本製口罩【2月6日 18：30 全部已經截龍】

Pricerite 實惠今日（2月6日）將於晚上7時在指定門市預售「日本製HOGY口罩3片裝」，售價為39元。以派籌形式預購，並於今個星期六 （8/2） 取貨，每人限買3包，先到先得。

深水埗電子特賣城：限量發售小童口罩

深水埗電子特賣城於facebook宣布，售一包10個的日系不織布兒童口罩，售價為79元，每人限購三包，數量有限，只限門市。

地址：深水埗福仁商場地面

龍門冰室：免費派750個口罩

龍門冰室於facebook宣布，獲有心人捐出750個口罩，將向150人派發口罩，每人限取5個。領取口罩時，須帶同香港身份證及大叫口號。

地址：金馬倫道38-40號金龍中心地下

服務時間：星期一至日09：00-21：00（可立即或最後7/2 21：00前領取）

小魔怪 ：火炭門市售韓國KF 94口罩

小魔怪 Little Monster於Facebook上公佈，將會在今日下午1時起開售韓國KF 94口罩，共有15000個，售價為120元／5個，每人限買5個。

地址：火炭坳背灣街57號利達工業中心地下7號A東方文具公司

養心殿：荃灣大鴻輝分店派3,000個口罩

養心殿台式養生鍋在facebook宣布，今日（6日）下午3點於荃灣大鴻輝分店電梯口旁派發3,000個韓國入口口罩。持有香港身分證可領取，而長者、長期病患者、孕婦及食環署外判清潔工可優先領取，每人限取3個。

佐敦小店：2月6日售日本製口罩

ESeven Kidz 歐美日入口優質產品店於Facebook上公佈，將在明日（6日）在佐敦店內售日本製每包7個裝的口罩，售價為20元一包，共設有600個籌，分上午及下午2段時間派發。第一階段由上午8時30分排隊，9時派籌，9時30分發售。第二階段由下午3時30分排隊，4時派籌，4時30分發售。每人限購2包，需持有香港身份證方可購買。

排隊地址：佐敦寶靈街44號新光粥店與米記餐廳旁

門市地址：佐敦上海街42-46號忠和商業中心9樓901室

屯門小店：2月6日派2000個口罩予長者

夢想站 歐洲美國代購於Facebook上公佈，將在明日（6日）免費先送出2000個口罩給長者，每人限取5個，合共400個名額。派籌時間為上午10時，上午11時開始派口罩。長者需出示身份證或長者咭方可領取。

地點：屯門卓爾居廣場門口對出空地

藝人阮民安：2月6日於石門免費派口罩

藝人阮民安於Facebook上公佈，將在明日（6日）在石門免費派發韓國KF94口罩及印尼口罩。派籌時間為下午5點，派完即止。持有籌號人士，可於晚上7時至9時取口罩。

地址：Explorer Fusion Restaurant 沙田石門安群街3號 京瑞廣場一期G10地舖

土瓜灣小店：2月8日免費派口罩予長者及孕婦

VRoooM Tuning and Beautician將會於2月8日下午2時至4時，在土瓜灣派發850個口罩予65歲或以上長者及孕婦，每人限取3個。限持長者咭之長者，並不設代領。

地址：土瓜灣炮仗街16號鋪

葵芳藥房：限量發售韓國口罩【2月5日 15：21更新】

位於葵芳的德仁中西大藥房於facebook上公佈，所訂的口罩已抵港，共有200 盒越南製造，韓國品牌 AnyGuard的三層口罩，一盒50個（非獨立包裝），尺寸為中碼（女仕和中童）。由於貨量十分有限，每人限買一盒。口罩將於下午4時開售，先排隊攞籌，共有200個籌，一人一籌。

地址：葵芳盛芳街27-29號地下

士多：免費派發5,000個口罩予長者【2月5日 10：44更新】

士多在facebook宣布，今日將派發5,000個KF94口罩予長者。士多將於3個地點派發口罩，每地點約派1,666個，派完即止。只要是1954年12月31日或之前出生、持香港永久居民身份證人士（需出示身份證正本領取），每人可取3個韓國製KF94口罩。

Log-on：又一城分店發售【2月5日 9：55分更新】

Log-on在facebook宣布，今日9時30分起會於又一城店發售韓國KF94口罩、SKATER兒童立體口罩。 每款口罩一人一籌，憑籌購買。每人最多只可購買2包大人及3包兒童口罩。據facebook最新消息，成人KF94口罩籌號已派發完畢，目前尚有少量兒童口罩籌號。

香港愛馬女士協會：2月5日免費派發口罩

香港愛馬女士協會將於周三（5日）向長者免費派發口罩。於當日早上10時開始，年滿65歲長者出示長者咭或香港身份證明文件即可取籌，每籌可獲一份15個的口罩，暫定將派發3,300個籌號。派發地點為觀塘翠屏道3號基督教家庭服務中心，詳細可瀏覽香港愛馬女士協會facebook。

福進國際周三及周四售12,000盒口罩 【2月4日 】

福進國際控股有限公司於社交媒體發文表示，公司成功從杜拜成功採購12,000盒（一盒50片）醫護用三層口罩空運回港，將於周三（5日）及周四（6日）在九龍灣辦公室售賣，只限香港市民購買，售賣款式有3種，每人限購2盒，每盒80元。

公司指，購買時需出示香港身分證及貨幣，屆時將於早上11時派籌，約12時開始發售，每日上午11點會發籌3000張，一人一籌，攞籌後請勿離隊。

地址：九龍九龍灣臨興街19號同力工業中心B座9樓02室

屈臣氏：網店及應用程式即時開售【2月4日 16：44更新，網站顯示售罄】

屈臣氏於facebook上公佈，即時在屈臣氏電子商店網站以及應用程式同步開賣外科口罩。為加快處理網購人龍，進入網店後至完成訂單，每人購物時間最多為15分鐘，每人限購一盒。

好棧食品有限公司：指定5間分店發售【2月4日 9：30分更新】

好棧食品有限公司公佈，今日（4日）有韓國KF94口罩發售，將於指定5間分店，每間店售400包口罩。一包有11個，140元一包，數量有限， 售完即止。詳細可瀏覽好棧食品有限公司。

【延伸閱讀】【武漢肺炎】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？

EG 驅蚊帶：2月4日網店發售500盒口罩

EG 驅蚊帶於facebook專頁上公佈，將於明日（4日）早上11時在網店限量發售500盒口罩，每人限購1盒。成功訂購人士會收到確認電郵，並須攜同訂單確認電郵和香港身份證到場換領，換領地點將稍後於網店公佈。

龍豐集團：將有少量韓國KF94於網站上架【2月3日 16：47更新】

龍豐集團於facebook專頁上澄清，集團網店暫未有安排出售盾牌口罩。但龍豐集團表示，今日（3日）內，將會有少量韓國KF94的口罩於網站上架，市民可留意龍豐集團網店。

HKTVmall：陸續有少量口罩供應

HKTVmall在facebook專頁公布，已聯絡世界各地供應商供貨，陸續有少量口罩及個人消毒護理用品供應，有需要就可以跟進住HKTVmall facebook專頁的最新消息。

責任編輯：曹佩鈞