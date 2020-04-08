【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？

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「疫市」招聘 5大受惠疫情行業
口罩短缺問題仍在，特別是小童口罩。雖然陸續有企業投入口罩生產，但口罩產量仍未足夠所需，市民仍要撲口罩儲貨。坊間口罩種類繁多，到底如何挑選合適的口罩？
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根據美國材料和試驗協會（ASTM International）的標準，在口罩推出市面前，需通過不同的過濾率測試，以及清楚列明在包裝上。所以市民若在購買口罩時，不難發現裝合上有標示BFE、PFE、VFE，其實係代表咩呢？大家揀口罩時，就要睇清楚嘞。
微粒子過濾效率（Particle Filtration Efficiency，PFE）
細菌過濾效率（Bacterial Filtration Efficiency，BFE）
病毒過濾效率（Virus Filtration Efficiency，VFE）
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此外，ASTM F2100-11將口罩材料分為3級，第一級為低防護，第二級為中防護，第三級則為高防護。而ASTM F2100-11有5項測試標準，第一級口罩的BFE及PFE為95%或以上；第二級和第三級口罩的BFE及PFE則為98%或以上。
|ASTM Level 1
|ASTM Level 2
|ASTM Level 3
|細菌過濾效率（BFE）
|≥95%
|≥98%
|≥98%
|微粒子過濾效率（PFE）
|≥95%
|≥98%
|≥98%
惟需注意，不同地區或國家的口罩標準亦有所不同，如歐洲使用標準EN14683、台灣標準CNS 14774等。以台灣標準CNS 14774為例，一般醫用口罩及外科手術口罩的BFE須達95%或以上。
台灣目前已禁止口罩出口，如旅客訪台購買口罩出境，最多只可攜帶5盒（250個）口罩。
責任編輯：曹佩鈞
欄名 : 知多啲