▲ 【移民加拿大】退休福利完善 移民加拿大有何吸引？

加拿大一向是港人熱門的移民國家，加拿大為吸引更多移民，更推出不同的移民計劃，當中不乏門檻低的選擇。移民到當地除了要考慮到申請門檻外，當地的社會福利又是怎樣？

【移民加拿大】加拿大推新政策助港人移居加國 合資格港人可申請3年工作簽證

技術勞工、護士需求大

不同省份有不同需求，特別是對有特殊技能和專業知識工人的需求。至於石油資源豐富的省份如阿爾伯塔省，由於開採工作較辛苦，較少人願意做。

除了資源業外，加拿大經濟也以服務業為主，製造業則集中在東部地區。多倫多是加拿大金融業的集中地，金融業有永明金融集團（Sun Life Financial Services）及宏利金融集團（Manulife Financial），相信港人也甚為熟悉。

隨着加拿大人口老齡化，對護理的需求也愈來愈大。因此，不同省份對註冊護士、藥劑師也甚為渴求。至於藍領職業在加拿大也甚受歡迎，尤其技術勞力人才短缺日益嚴重。如加拿大各地都需要卡車司機、焊接工、電工、蒸氣設備和管道工人等，以開發農村和無人居住的地域。

不同省份稅率差異大

加拿大設有不少稅種，不同省有不同稅率，甚為繁複。若只從居民角度出發，主要面對銷售稅和個人所得稅。個人所得稅分為4類，即薪酬收入、生意收入、投資收入和資本收益。由於加拿大是聯邦制國家，所得稅分聯邦和省兩級徵收，聯邦所得稅的稅率是全國統一的，並實行超額累進稅率，納稅人收入愈高，稅率也愈高（見表）。

實行全民醫保

加拿大實行全民醫療保險制度。加拿大公民和合法的長期居民可以通過Medicare國家醫療保險獲得全面的醫療保障。部分持有學生簽證的留學生或者持有工作簽證的外國居民，符合一定條件，也可以參加Medicare醫療保險。

加拿大政府的醫療保險計劃包括各項醫療服務、診金及住院費，但不包括藥費，患者需自行承擔。加拿大居民申請醫療卡，不同省份所需費用有些微差異。大部分省份按家庭為單位繳納費用，每月繳交100加元，約600港元。若家庭收入未達到省份的最低收入水平，這部分費用是免費的。因此，只要是加拿大居民，就不會因貧困而無錢看病。

退休福利完善

加拿大退休保障制度完善，設有養老金（Old Age Security）、退休金（Canada Pension Plan）及保證收入補助金（Guaranteed Income Supplement），並按照公民在加拿大居住年期，以及過往繳交的款項而獲得不同金額。

養老金

加拿大公民、永久居民，18歲後在加拿大居住10年以上，並已年屆65歲或以上，都合資格申請每月領取養老金。每隔3個月，加拿大政府會根據「居民消費價格指數」來增加養老金的金額。2020年首季養老金每月最高發放為613.53加元（約3,649港元）。

退休金

退休金發放的對象是在加拿大曾工作的人士。退休金最早可以於60歲的時候申請。但具體的發放金額取決於何時繳款，以及繳款期限。2020年每月最高發放額為1,175.83加元（約6,993港元）。

保證收入補助金

加拿大公民、永久居民，年齡65歲以上，居住10年以上，個人年收入低於18,600加元（約），可申請保證收入補助金。2020年首季每月最高發放額為916.38加元（約5,445港元）。

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作者：江麗琦

責任編輯：馮嘉雯、李瑩