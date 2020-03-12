【股災2020】大環境轉差時投資 投委會教你5大自保策略

新冠肺炎疫情全球大流行，大大打擊全球經濟，令環球股市急挫。數據亦顯示香港步入經濟衰退，除了量入為出、開源節流外，不少投資者會視跌市為機遇，趁低吸納賺取回報。在亂市中出出入入風險大，易招損失，想在亂市自保，參考投委會在經濟衰退下要注意的投資理財重點。

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1. 現金為王



投委會指，市民應在衰退期間增加資金流動性，包括現金和銀行存款。經濟下行時，市民要維持生活的必要開支，例如租金或物業供款、子女學費、交通費，無一可省。在減薪和失業的風險增加下，市民應準備充足應急錢，有助渡過難關。投委會指，持有現金可避過股市跌浪，當將來經濟復蘇，股市反彈時，提供入市資金。

2. 減輕負債

市民應減輕負債，如信用卡及借貸等，並減少或延後一些非必要的消費，有助減低個人財務風險。

個人理財方面應增加現金水平及減低負債，至於投資方面，投委會指，經濟衰退時，投資情緒普遍悲觀，惟不代表要謝絕投資。當跌市時，是吸納一些優質公司股票的機會。投資者在投資時應注意以下事項。

3. 分散風險

面對經濟下行的風險，投委會建議，投資者應檢視投資組合中，各項資產例如現金和股票的比重，作出適當調整，謹記勿側重於單一資產或單一兩隻股票。

4. 基本因素

投委會指，跌市時選股更需要考眼光和功力。投資者需要選擇一些基本因素穩健的公司，一般來說，負債輕、現金流穩定的公司，抵抗經濟逆境的能力會較強。公用股、生活必需品股，以及一些派息長期穩定的股份，抗跌力亦較強，但一些周期性股，例如奢侈品股，則會承受較大壓力。

5. 分段入市

不少人視跌市為收集優質股票的良機。不過，為防看錯市，投委會建議，不宜一注而要分段入市，可以考慮採用平均成本法，減輕風險。

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責任編輯：李瑩