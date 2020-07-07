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新手投資股市前 要考慮的4個因素

理財學堂 11:36 2020/07/07

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近日港股成交大增、升勢強勁，並且脫離技術性熊市。新手入市投資時，都有不少憂慮，CNBC就總結投資新手入市時應考慮的4個因素，助你做好投資準備。

【延伸閱讀】【2020月供股票】不容錯過！低風險月供股票組合名單

1. 了解個人可承受的投資風險

股市造好，往往會為投資新手帶來不設實際的期望，以為股市會持續上升，可以為自己帶來穩定的回報。但投資股票需面對股市波動的風險，開始投資前，最重要是先了解個人可承受的投資風險。

要了解個人可承受的投資風險，不少網站都設有問卷作評估，如香港財務策劃師學會、部分銀行的網上銀行亦設有自我評估的服務。入市前，應先了解個人的財務狀況，考慮自已是否願意冒險承擔損失，並平衡預期的回報及風險，作為投資決定的參考。

2. 最好的入市時機並不存在

不少人的新年理財目標是儲更多錢及開展投資計劃。投資新手準備入市，或會認為要應等待入市時機。美國財務策劃師Ron Guay認為，投資者不應浪費時間在等待入市時機，「當你有資本時，那就是最好的投資時機。」

【延伸閱讀】新手注意！投資新手應避免做的4件事

3. 留意股買賣收費

除了政府印花稅、港交所交易徵費及證監會交易徵費這些固定收費外，每間銀行和證券行所收取的佣金及手續費均有不同。近年不少證券商的電子交易以低佣金作為賣點，但投資者在格價時，亦要計及其他服務的手續費。為免增加投資成本，應仔細比較各證券戶口的優劣，選擇合適自己的證券戶口。

4. 學習保持耐性

美國金融服務學院財務策劃副教授Randy Gardner認為，年輕投資者普遍都希望可在短時間內賺取回報，因此學習保持耐性是他們最重要的課程。Gardner認為，每個人都在等待下一個蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）或谷歌（Google），因它們近年表現均理想，容易令投資者誤認為持有這些股票就能在股市內迅速獲利。他指，當股市表現未如人們所願，他們就感到失望。由於投資者要面對股市波動的風險，投資者應調整對投資的期望，不要過於急功近利，要保持耐性。

責任編輯：李瑩

欄名 : 理財學堂

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